Djurgardens - Malmö FF Tipp, Prognose & Quoten | 17.07.2023

Unser Djurgardens - Malmö FF Tipp zum Allsvenskan Spiel am 17.07.2023 lautet: Rekordmeister Malmö mischt nach einer enttäuschenden Vorsaison in diesem Jahr wieder vorne mit. Zu Gast bei Djurgardens dürfte aber nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Der 16. Spieltag der Saison 2023 in der schwedischen Allsvenskan wird am Montagabend mit zwei Spielen abgeschlossen. Rekordmeister Malmö könnte sich dabei mit einem Sieg die Tabellenführung von Elfsborg Boras zurückholen. Allerdings muss die „Fotbollförening“ beim heimstarken Djurgardens IF antreten. Die ausgeglichenen Wettquoten lassen wenig Rückschlüsse darauf zu, wie die Chancen der Gäste auf einen Dreier stehen. Auch wir haben eher Zweifel am Erfolg von FF und setzen mit einer Quote von 1.53 bei Bwin auf die Wette „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Djurgardens vs Malmö FF auf „DC 1/x“:

Djurgardens ist seit 7 Spielen ungeschlagen

DIF ist das beste Heimteam der Allsvenskan

Seit über 3 Jahren ist Malmö in der Liga ohne Sieg gegen die „Bläränderna“

Djurgardens vs Malmö FF Quoten Analyse:

In der Allsvenskan Tabelle sind beide Teams Nachbarn auf den Plätzen 3 und 4. Allerdings hat der Rekordmeister 7 Punkte Vorsprung vor der IF. Die besten Buchmacher können sich trotzdem auf keinen Favoriten einigen.

Das liegt sicher auch an der guten Heimbilanz der „Bläränderna“. So wird ein Heimsieg bei der Djurgardens vs Malmö FF Prognose mit Quoten im Schnitt von 2.67 bezahlt. Doch für einen Erfolg der Gäste gibt es auch nur durchschnittliche Quoten von 2.55.

Djurgardens vs Malmö FF Prognose: Bleibt IF ohne Heimpleite?

Djurgardens IF kann in seiner Vereinsgeschichte auf acht Meisterschaften zurückblicken. Die letzte wurde 2019 gewonnen. 2022 wurden die „Bläränderna“ zum dritten Mal Vizemeister. Am Ende hatte man aber sieben Zähler Rückstand auf Platz 1. Mit 25 Gegentoren in 30 Partien hatte DIF die beste Abwehr der Liga. Zudem waren die „Järnkaminerna“ das beste Heimteam der Vorsaison. In dieser Saison steht der Vizemeister aktuell auf Rang 4.

Man hat aber schon 7 Zähler Rückstand auf Rang 3 und 9 Punkte auf den Spitzenreiter. Weiterhin ist Djurgardens eine Heimmacht. Vor den eigenen Fans ist die Mannschaft nach 8 Spielen mit 7 Siegen und 1 Remis bei 15:4 Toren immer noch ungeschlagen. Dafür gab es in der Fremde in dieser Spielzeit nur 1 Erfolg in 7 Versuchen. Schon seit 7 Spielen sind die Männer von der Insel in Stockholm ungeschlagen. Ab Ende Juli trifft IF in der Quali für die Conference League auf den FC Luzern.

Malmö ist mit 22 Titeln der Rekordmeister in Schweden. Nach den Meisterschaften in den Jahren 2020 und 2021 landeten die „Himmelsblätt“ im Vorjahr lediglich auf einem enttäuschenden siebten Platz. Der Rückstand auf Meister Häcken betrug 18 Punkte. Immerhin konnte sich der Verein im Mai 2022 mit dem 15. Pokalsieg der Vereinsgeschichte trösten. Kurz vor dem Jahreswechsel übernahm Coach Henrik Rydström die Mannschaft. Zuvor hatten es 2022 drei Trainer ohne nachhaltigen Erfolg versucht.

In diesem Jahr mischt die „Fotbollförening“ wieder vorne mit. Nach 15 Spieltagen hat Malmö nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 1. Zudem hat man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Lediglich an acht Spieltagen dieser Saison stand der Rekordmeister nicht an der Tabellenspitze. Am vergangenen Spieltag setzte es die zweite Niederlage der Saison, ein 1:2 daheim gegen Mjällby. Die FF ist mit 5 Siegen, 1 Pleite und 13:5 Treffern die zweitbeste Auswärtsmannschaft und stellt auch die zweitbeste Abwehr der Liga.

Djurgardens - Malmö FF Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djurgardens: 2:1 Värnamo (A), 2:0 Varberg (H), 1:0 Häcken (A), 2:2 Norrköping (H), 1:1 Elfsborg (A)

Letzte 5 Spiele Malmö FF: 1:2 Mjällby (H), 3:0 Sirius (H), 0:1 Göteborg (H), 3:1 Värnamo (A), 5:0 Degerfors IF (H)

Letzte 5 Spiele Djurgardens vs Malmö FF: 5:3,

Nach 140 Duellen führt Malmö die Bilanz mit 59 Siegen zu 46 Niederlagen an. Doch in der jüngsten Vergangenheit tat sich die FF schwer mit der IF. So schied die „Himmelsblätt“ im März nach Elfmeterschießen im Pokal-Viertelfinale gegen Djurgardens aus. Auch die letzten 5 Ligaduelle hat die „Bläränderna“ gegen den Rekordmeister ohne Niederlage überstanden und kann hier eine Bilanz von 4 Siegen und 1 Remis vorweisen. So wartet der Rekordmeister in der Liga schon seit über 3 Jahren auf einen Erfolg gegen Djurgarden.

Unser Djurgardens - Malmö FF Tipp: DC 1/x

Der Rekordmeister dürfte doppelt motiviert sein. Zum einen möchte man die erste Heimniederlage der Saison vom vergangenen Spieltag wettmachen. Zum anderen würde Malmö mit einem Sieg in Djurgarden die Tabellenführung übernehmen. Doch die „Bläränderna“ sind seit 1 ½ Spielzeiten das stärkste Heimteam in Schweden. Auch der direkte Vergleich gegen FF spricht für die Gastgeber. So trauen wir der „Fotbollförening“ nicht mehr als einen Punkt zu.