Dolphins - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Dolphins - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 07.01.2024 lautet: Das Duell der Rivalen verspricht viel Spannung. Denn der Sieger sichert sich die Divisions-Krone. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Buffalo etwas vorne.

Die Bills haben zuletzt mit einer Serie von vier Siegen in Folge kräftig Gas gegeben. In diesem Zeitraum feierte Buffalo auch Erfolge gegen die Chiefs und die Cowboys. Trotzdem müssen Josh Allen und Co. am letzten Spieltag noch zittern.

Für das Franchise aus dem Bundesstaat New York ist in Week 18 noch alles möglich. Wird das Sunday-Night-Spiel bei den Dolphins gewonnen, sichert man sich sogar den Sieg in der AFC East und hätte dann in der ersten Playoff-Runde Heimrecht. Doch bei einer Niederlage in Miami droht man die Postseason komplett zu verpassen. Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Gäste.

Wir spielen den Wett Tipp heute „Sieg Buffalo“ mit einer Quote von 1,64 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Dolphins vs Bills auf „Sieg Buffalo“:

Die Dolphins haben in dieser Saison lediglich ein Winning Team geschlagen

Miami muss viele Stammspieler ersetzen und hat das Playoff-Ticket schon sicher

Die Fins konnten nur eines der letzten elf Duelle gegen Buffalo gewinnen

Dolphins vs Bills Quoten Analyse:

Schaut man auf den Record in der Saison 2023, hat Miami mit 11-5 gegenüber einer Bilanz von 10-6 bei den Bills knapp die Nase vorne. Zudem spielen die Fins daheim. Trotzdem sind die Gäste bei der Dolphins vs Bills Prognose mit einem Spread von minus drei Punkten favorisiert.

Das hat damit zu tun, dass die Hausherren ihr Playoff-Ticket schon in der Tasche haben. So gibt es für einen Heimsieg bei den besten Wettanbietern durchschnittliche Quoten von 2,25. Auf der Gegenseite sind die Bills mit Siegquoten im Schnitt von 1,66 die leichten Favoriten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dolphins vs Bills Prognose: Gibt Miami im letzten Spiel noch mal Vollgas?

In Week 16 konnten die Dolphins mit dem 22:20 gegen die Cowboys nicht nur endlich ein Top-Team schlagen, sondern lösten auch ihr Playoff-Ticket. Zu Gast bei den Ravens am vergangenen Wochenende wollte Miami die positive Tendenz bestätigen.

Gegen Baltimore setzte es aber eine bittere 19:56-Klatsche. Vor allem QB Tua Tagovailoa erwischte einen ganz schwachen Tag. Er leistete sich zwei Interceptions und war mit nur 22 Completions bei 38 Attempts und einer Completion Percentage Over Expected von minus 5,1 sehr unpräzise.

Immerhin durchbrach Tyreek Hill in diesem Spiel die 1.700-Receiving-Yards-Marke. Der WR ist der erste Spieler der NFL, der dies in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten geschafft hat. Die Secondary hatte gegen die Ravens aber große Probleme und ließ Lamar Jackson für 321 Yards und fünf Touchdowns werfen. Bei den Pass Yards und den Points Scored steht Miami immer noch auf Platz 1. Mit 23,1 zugelassenen Punkten pro Spiel schafft es die Defense aber lediglich auf Rang 21.

Nach Week 12 standen die Bills nur bei einer Bilanz von 6-6 und durften sich im Rennen um die Playoffs keinen Patzer mehr leisten. Das 27:21 gegen die Patriots am vergangenen Wochenende war der vierte Sieg in Folge, mit dem Buffalo sein Schicksal noch in der eigenen Hand hat. Gegen New England war es aber trotz vier Turnover der Gäste in Halbzeit 1 unnötig spannend. Das lag vor allem an Quarterback Josh Allen und seiner Offense, die über die Luft nicht in die Gänge kam.

Allen brachte nur 169 Yards bei 15 von 30 Pässen an den Mann. Zudem blieb der QB ohne TD, leistete sich aber eine INT. Dafür setzte OC Joe Brady auf das Ground Game.

Hier standen die Bills am Ende bei 127 Yards und zwei Touchdowns, beide durch Josh Allen. Mit seinem 15. Rushing Touchdown des Jahres stellte der Buffalo-Spielmacher den NFL-Quarterback-Saisonrekord ein. Trotzdem blieb man in der Red Zone bei 2-5. Dafür war die Defense vor allem in Person von CB Rasul Douglas stark.

Dolphins - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dolphins: 19:56 Ravens (A), 22:20 Cowboys (H), 30:0 Jets (H), 27:28 Titans (H), 45:15 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Bills: 27:21 Patriots (H), 24:22 Chargers (A), 31:10 Cowboys (H), 20:17 Chiefs (A), 34:37 Eagles (A)

Letzte 5 Spiele Dolphins vs Bills: 20:48 (A), 31:34 (A), 29:32 (A), 21:19 (H), 11:26 (A)

Die Dolphins liegen in der Bilanz gegen die Bills mit 62-57-1 vorne. In Miami spricht die Statistik mit 36-22-1 für die Hausherren. Von den letzten elf Duellen mit Buffalo konnten die Fins aber nur eines für sich entscheiden. Das Hinspiel im Highmark ging auch deutlich mit 48:20 an die Hausherren. Schaut man bei dieser Paarung auf die letzten fünf Vergleiche in Florida, haben die Gäste mit 3-2 auch knapp die Nase vorne.

Josh Allen hat in 12 von 16 Spielen einen Rushing-TD erzielt. Unter dem neuen OC Joe Brady steht die Bilanz sogar bei fünf in Serie. Kommt am Sonntag in Miami ein weiterer hinzu, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 1,60. Wer aktuell bei diesem Anbieter wetten möchte, sollte sich den Interwetten 11 Euro Gutschein nicht entgehen lassen.

Unser Dolphins - Bills Tipp: Sieg Buffalo

Natürlich ist es ein Heimspiel für Miami. Vor den eigenen Fans haben die Fins in dieser Saison nur ein Spiel verloren, gegen Tennessee (27:28). Das erste Duell in Woche 4 ging aber deutlich an Buffalo. Zudem haben die Dolphins in der laufenden Spielzeit erst ein Team mit positiver Bilanz geschlagen.

Auch müssen die Hausherren wichtige Spieler wie WR Jaylen Waddle, Cornerback Xavien Howard und Edge Rusher Bradley Chubb ersetzen. Sicher haben die Bills vor allem in der Defense auch Verletzungssorgen. Doch diese Sorgen hat man schon seit vielen Wochen. Trotzdem konnte man zuletzt starke Teams teils klar besiegen.