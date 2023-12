Dolphins - Cowboys Tipp, Prognose & Quoten | 24.12.2023

Unser Dallas Cowboys - Miami Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 24.12.2023 lautet: Die NFL schenkt uns zu Weihnachten ein echtes Spitzenspiel. Die Cowboys gastieren in Miami. Im Wett Tipp heute spielt der Austragungsort eine entscheidende Rolle.

Seit dem ersten Spiel der vergangen Saison sind die Cowboys im eigenen Stadion ungeschlagen. Auswärts ist die Geschichte rund um Dallas eine völlig andere. In dieser Spielzeit verloren Mike McCarthy und sein Team mehr als die Hälfte ihrer Begegnungen (3-4). Letztes Wochenende gingen die Gäste bereits in Buffalo überraschend unter (10:31). Miami besiegte am letzten Wochenende die Jets (30:0) und wirkte gegen eine der besten Defenses der NFL im Angriff äußerst souverän.

Ein weiterer Faktor für dieses Duell ist die Rückkehr von Tyreke Hill. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Miami Dolphins“ zu einer Quote von 1,87 bei Betano.

Darum tippen wir bei Miami Dolphins vs Dallas Cowboys auf „Sieg Dolphins“:

Dallas hat auswärts eine negative Bilanz (3-4 Siege) und verlor in der Ferne 3 Top-Spiele (49ers, Eagles, Bills).

Die Run-Defense der Cowboys erlaubte eine Success-Rate von 45,3 Prozent über die gesamte Saison (31.).

Miami holte zu Hause 6 Siege aus 7 Partien und erzielte die meisten Punkte pro Spiel (31,5).

Miami Dolphins vs Dallas Cowboys Quoten Analyse:

Offensichtlich haben die Cowboys ein Problem in Auswärtsspielen. Vier Niederlagen aus sieben Gastauftritten sind für einen Super-Bowl-Contender definitiv zu viel. San Francisco (10:42) und die Bills (10:31) hielten die zweitbeste Scoring-Offense der Liga (30,8 Punkte pro Spiel) bei Unter 10,5 Punkten, weshalb Siegquoten zwischen 1,90 und 1,97 vertretbar sind.

Im Hard Rock Stadium sieht die Bilanz der Dolphins in dieser Saison sehr gut aus (6-1 Siege). Mit den Cowboys gastiert nun die erste Spitzenmannschaft in Miami. Mit Wettquoten von 1,85 bis 1,91 erwarten die Buchmacher ein ausgeglichenes Duell. Wir halten die Quoten der Gastgeber für spannend und empfehlen, auf einen Wettgutschein zurückzugreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Miami Dolphins vs Dallas Cowboys Prognose: Miami siegt erstmals gegen einen Contender

Mike McDaniel ist das offensive Mastermind der Miami Dolphins. Der Head Coach setzt die hohe Geschwindigkeit seiner Spieler durch sein kreatives Play Calling bestmöglich in Szene. Bislang erzielte kein Team mehr Punkte pro Spiel als die Dolphins (31,5).

Ein elementares Matchup in diesem Vergleich ist die Rushing-Offense der Dolphins gegen die Laufverteidigung von Dallas. Buffalo machte es am vergangenen Spieltag vor und lief zu Hause gegen Dallas für 266 Yards (5,4 pro Versuch). Damit deckten Josh Allen und Co. schamlos die defensiven Defizite der Cowboys gegen den Lauf auf.

Bis auf die Broncos (45,5 Prozent) erlaubte keine Laufverteidigung eine höhere Success-Rate als Dallas (45,3 Prozent). Eine ähnliche Situation könnte den Gästen erneut bevorstehen. Bislang liefen die Dolphins für 139,6 Yards pro Spiel (4.) und erzielten die meisten Rushing-Touchdowns der gesamten NFL (26).

Darüber hinaus ist die Defensive von Miami in den letzten Wochen bärenstark und limitierte gegnerische Offensiven kontinuierlich. Seit Woche 12 erlaubten die Gastgeber -0,248 EPA/Play - ligaweit der zweitbeste Wert!

Miami Dolphins - Dallas Cowboys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Miami Dolphins: 30:0 Jets (H), 27:28 Titans (H), 45:15 Commanders (A), 34:13 Jets (A), 20:13 Raiders (H)

Letzte 5 Spiele Dallas Cowboys: 10:31 Bills (A), 33:13 Eagles (H), 41:35 Seahawks (H), 45:10 Commanders (H), 33:10 Panthers (A)

Letzte 5 Spiele Miami Dolphins vs. Dallas Cowboys: 6:31 (A), 14:24 (H), 19:20 (A), 20:37 (H), 40:21 (A)

Dallas steht in Miami vor der besonderen Aufgabe, sich besser gegen den Lauf aufzustellen, ohne dabei zu große Lücken in der Secondary zuzulassen. Zusätzlich spielt der Stil der Cowboys-Defense den Dolphins in die Karten. Dallas spielt die meiste Man Coverage in der NFL (41 Prozent laut SIS). Miami hat die nötige Geschwindigkeit auf den Playmaker-Positionen, um das zu bestrafen. Tyreke Hill wird wieder auflaufen können und hat bislang die meisten Receiving Yards der NFL (1.542). Zudem fing er die meisten Touchdowns aller Spieler (12).

Die Dolphins kombinieren das Lauf- und Passspiel so erfolgreich, dass sie die meisten Yards pro Spiel auflegen (425,0). Besonders auswärts zeigte sich die Dallas-Defense in dieser Spielzeit gegen Top-Teams anfällig und kassierte gegen San Francisco (42), die Eagles (28) und Buffalo (31) im Schnitt 33,3 Punkte. Finden die Cowboys keine Antwort auf die Dolphins-Offense, sollte eine Wette auf „Miami Dolphins Über 24,5 Punkte“ in eurem Portfolio auftauchen. Bei Betano findet ihr dafür eine Quote von 1,91, die ihr mit dieser Betano Gratiswette spielen könnt.

Unser Miami Dolphins - Dallas Cowboys Tipp: Sieg Miami Dolphins

Seit 2021 antwortete dieses Cowboys-Team stets mit einem erfolgreichen Spiel nach einer Niederlage. Diese Serie wird unserer Meinung nach in Miami enden. Die Dolphins haben die nötigen Waffen mit entsprechender Geschwindigkeit und das Scheme von Head Coach Mike McDaniel, um den Cowboys zu viele Probleme zu bereiten. Zudem haben die Dolphins zu Hause eine 6-1 Bilanz, während die Cowboys bei 3-4 Siegen in der Ferne stehen.