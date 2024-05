Dortmund - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Dortmund - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Das Heimspiel gegen den FCA ist für den BVB auch die Generalprobe fürs Rückspiel im CL-Halbfinale. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren mindestens ein Remis zu.

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen PSG darf der BVB vom Einzug ins Finale der Champions League träumen. Mit viel Leidenschaft und Kampfgeist verdiente sich die Borussia diesen knappen Erfolg. Bevor das Duell mit dem französischen Serienmeister im Prinzenpark seine Fortsetzung findet, steht für die Schwarz-Gelben der Liga-Alltag mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg an. Hier haben die Dortmunder mit ihrem Erfolg im Halbfinal-Hinspiel selbst endgültig dafür gesorgt, dass die Bundesliga einen zusätzlichen CL-Platz bekommt.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,72 bei ODDSET für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Augsburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der BVB hat 18 Punkte Vorsprung auf den FCA

Augsburg hat 3 der letzten 4 BL-Spiele verloren

Der FCA hat die jüngsten 5 Gastspiele in Dortmund alle verloren



Dortmund vs Augsburg Quoten Analyse:

Der BVB hat in der BL-Tabelle nur drei Plätze Vorsprung auf den FCA, allerdings liegen 18 Punkte zwischen beiden Vereinen. Im Rückrunden-Ranking beträgt der Unterschied dagegen nur sechs Zähler.

Trotzdem sind die Gastgeber für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,79 bei der Dortmund vs Augsburg Vorschau die deutlichen Favoriten. Für einen Dreier der Fuggerstädter bekommt ihr den bis zu vierfachen Wetteinsatz ausbezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Augsburg Prognose: Gibt der BVB noch mal Gas?

In der Liga spielt der BVB eine enttäuschende Saison. Nach dem 1:4 am vergangenen Spieltag in Leipzig droht der Verein erstmals seit dem Abgang von Jürgen Klopp im Jahr 2015 die Top 4 zu verpassen. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf die Roten Bullen und den vierten Rang fünf Punkte. In dieser Spielzeit gewann Dortmund nur 16 der ersten 31 Partien. Das ist der schwächste Wert seit 2017/18. Auch der Signal-Iduna-Park ist aktuell keine wirkliche Festung.

27 Zähler aus 15 Heimspielen bedeuten die niedrigste Bilanz seit 2014/15. Zudem wurden 21 Heim-Gegentore zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahrtausend nur einmal überboten. So entschied die Mannschaft von Coach Edin Terzic gerade mal eines der letzten vier Bundesliga-Spiele für sich und holte dabei vier Punkte. Gegen die Teams ab Platz 6 ist die Bilanz der Schwarz-Gelben mit 15 Siegen, sieben Unentschieden und nur einer Niederlage dafür aber stark.

Dank einer tollen Rückrunde darf der FCA in dieser Saison vom europäischen Geschäft träumen. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte stehen die Fuggerstädter auf dem sechsten Rang. Der Rückstand auf den Conference-League-Platz beträgt nur einen Zähler. Doch mit drei Niederlagen an den letzten vier Spieltagen hat Augsburg eine bessere Ausgangslage in diesem Rennen etwas verspielt. Nur Union Berlin (1) holte seit dem 28. Spieltag weniger Punkte als die Truppe von Coach Jess Thorup.

Vor allem nach Standardsituationen ist die Mannschaft anfällig. Hier kassierte Augsburg schon 20 Gegentore. Das ist der Liga-Höchstwert. In Dortmund müssen die Gäste mit einem großen Handicap klarkommen: Kristijan Jakic fehlt wegen einer Gelbsperre. Zudem ist das Restprogramm des FCA mit Duellen gegen den VfB Stuttgart und Leverkusen recht anspruchsvoll. Dafür könnte der Verein erstmals seit 2017/18 die 40-Punkte-Marke knacken und hat jetzt schon mehr Auswärtspunkte (15) als in jeder der vorherigen drei Spielzeiten.

Dortmund - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 PSG (H), 1:4 RB Leipzig (A), 1:1 Bayer Leverkusen (H), 4:2 Atletico Madrid (H), 2:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:3 Werder Bremen (H), 1:3 Frankfurt (A), 2:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Augsburg: 1:1 (A), 3:0 (A), 4:3 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)



In 26 Duellen mit Dortmund ging Augsburg lediglich dreimal als Sieger vom Feld. Seit sechs Vergleichen mit dem BVB wartet der FCA auf einen Dreier. Vor allem zu Gast bei den Westfalen gab es für die Fuggerstädter zuletzt nichts zu holen. Die letzten fünf Heimspiele gegen die Augsburger konnten die Schwarz-Gelben alle für sich entscheiden und erzielten dabei 18 Tore. In vier der letzten fünf Heimspiele gegen den FCA traf der BVB mindestens drei Mal.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Sunmaker für die Wette „BVB Über 2,5 Tore“ eine Quote von 2,36. Vor einer ersten Wette bei diesem Anbieter solltet ihr euch aber noch den Sunmaker Wettbonus sichern. Allerdings wartet die Borussia bei dieser Paarung auch seit elf BL-Heimspielen auf eine „Weiße Weste“.

Unser Dortmund - Augsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Sicherlich stellt sich die Frage, ob der BVB nun in der Liga noch mal Gas gibt? Denn das CL-Ticket für die kommende Saison ist trotz Platz 5 in der BL-Tabelle schon sicher. Am Dienstag steht das schwierige Rückspiel in Paris an.

Am Ende trauen wir den Schwarz-Gelben am Samstag mindestens einen Punkt zu. Denn der FCA gehört zu den Lieblingsgegnern der Westfalen. Zudem ist die Formkurve der Fuggerstädter aktuell ebenfalls nicht sehr beeindruckend.

Außerdem müssen die Dortmunder in der Liga eine Reaktion auf die Bilanz von nur vier Punkten aus den letzten vier Spielen zeigen. Eine Heimpleite am Samstag würde die Stimmung vor dem zweiten Duell gegen PSG unnötig verschlechtern.