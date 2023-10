Dortmund - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Dortmund - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: In einem Match mit teils offenem Visier bekommen die Zuschauer so einige Tore zu sehen.

Der Klassiker, “Mutter aller Spiele” - sicherlich gibt es noch weitere Bezeichnungen für das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. An diesem Samstag ist es mal wieder soweit. Die beiden Rivalen treffen im Rahmen des zehnten Spieltags der Bundesliga im Signal Iduna Park aufeinander.

In den letzten Duellen hatte in der Regel der Rekordmeister die Nase vorn. Der letzte schwarz-gelbe Erfolg liegt mittlerweile über vier Jahre zurück. Auf einen Sieger wollen wir uns dieses Mal aber nicht festlegen. Stattdessen erwarten wir ein Topspiel, das seinem Namen gerecht wird und tendieren zur Wette “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1.80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Bayern auf “Über 3,5 Tore”:

Die Bayern stellen mit 34 Toren nach neun Spieltagen den historisch besten Angriff.

Dortmund ist seit 20 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen.

In den letzten acht direkten Duellen gab es immer mindestens vier Tore.

Dortmund vs Bayern Quoten Analyse:

Ein nüchterner Blick auf die Quotenverteilung der Wettanbieter mag den einen oder anderen durchaus überraschen. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg des BVB liegen in der Spitze bei 4,15. Selbst die Doppelte Chance 1/X knackt noch die Marke von 2,00. Für mindestens einen schwarz-gelben Punkt gibt es durchaus einige Argumente.

Insofern bietet sich hier insbesondere eine Freiwette auf die Borussia bestens an. Wer auf die Bayern setzt, der kann im besten Fall mit Wettquoten bis 1,72 rechnen. Dass beide Teams treffen, halten die Bookies angesichts von Quoten von höchstens 1,40 für sehr wahrscheinlich. In etwa gleich hoch sind die Quoten für das “Over 2,5″.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Bayern Prognose: Offensivspektakel im Signal Iduna Park

Am vergangenen Sonntag rettete Dortmund bei Eintracht Frankfurt trotz eines zwischenzeitlichen 0:2- und 2:3-Rückstandes noch einen Punkt (3:3) und blieb damit auch im 17. Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Auf die beiden Führenden aus München und Leverkusen büßte der BVB dennoch Punkte ein.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer beträgt vier, der auf die Bayern zwei Punkte. Heißt aber auch: Mit einem Heimsieg würde die Borussia am ewigen Rivalen vorbeiziehen. Zu Hause ist Dortmund jedenfalls seit 20 Bundesligaspielen ungeschlagen. 17 dieser letzten 20 Heimpartien im Oberhaus haben die Westfalen für sich entschieden.

Allein das ist schon Grund genug, hier eine Wette in Richtung der Dortmunder zu wagen, wobei man das im besten Fall unter Nutzung eines Sportwetten Bonus tun sollte. Allerdings sollte man sich auch bewusst sein, dass der BVB keines der letzten fünf Heimduelle mit den Münchnern gewonnen und vier von ihnen verloren hat.

In der letzten Saison wehrte Anthony Modeste mit seinem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand die fünfte Heimniederlage gegen den FCB in Folge gerade noch so ab. Der letzte BVB-Heimsieg gegen die Bayern liegt über vier Jahre zurück und war im Supercup. Den letzten Bundesliga-Heimsieg gegen den FCB gab es vor fast fünf Jahren.

Dortmund - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: Hoffenheim (H), 3:3 Frankfurt (A), 1:0 Newcastle (A), 1:0 Bremen (H), 4:2 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: Saarbrücken (A), 8:0 Darmstadt (H), 3:1 Galatasaray (A), 3:1 Mainz (A), 3:0 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Bayern: 2:4 (A), 2.2 (H), 1:3 (A), 2:3 (H), 1:3 (H)

Die Gäste reisen nach dem 8:0-Kantersieg über Darmstadt jedenfalls mit ganz breiter Brust, allerdings ohne Joshua Kimmich an, der gegen die Lilien früh vom Platz gestellt wurde. Mit den acht Treffern überboten die Münchner einen Rekord, den sie selbst erst vor zwei Jahren aufgestellt hatten.

Damals hatten sie nach neun Spieltagen 33 Tore erzielt. Aktuell ist es ein Treffer mehr. Einen anderen Rekord stellte Harry Kane auf: Nach seinem Hattrick gegen den SVD steht er bei zwölf Toren, was noch kein anderer Spieler in seinen ersten neun Partien in der Bundesliga geschafft hat. Der Engländer ist natürlich besonders heiß auf seinen ersten “German Clasico”.

Heim- und Auswärtsspiele in allen Wettbewerben zusammengenommen, sind die Bayern seit zehn direkten Duellen ungeschlagen. Sage und schreibe neun von ihnen haben sie gewonnen. Weiter zurückblickend hat der Rekordmeister in der Bundesliga nur zwei der 18 Aufeinandertreffen in den letzten neun Jahren verloren und 14 gewonnen.

In den letzten acht direkten Begegnungen zwischen BVB und FCB in allen Wettbewerben gab es immer mindestens vier Tore zu sehen. Zieht man nur die Duelle in der Bundesliga heran, so wurde die Marke von “Über 3,5 Toren” in zwölf der letzten 13 Aufeinandertreffen und zuletzt sechsmal in Serie überboten.

Unser Dortmund - Bayern Tipp: “Über 3,5 Tore”

Viele sehen die Bayern sicherlich im Vorteil. Doch die Dortmunder Heimserie kommt nicht von ungefähr. Keine Mannschaft in den fünf Top-Ligen Europas ist zu Hause länger ungeschlagen. Insofern suchen wir unser Heil in Torwetten.

Und nachdem die letzten Duelle schon so torreich waren, weil die Bayern erst am letzten Wochenende einen neuen Torrekord aufgestellt haben und weil der BVB alles versuchen wird, damit die Heimserie nicht ausgerechnen gegen den Dauerrivalen reißt, gehen wir hier von einem Offensivspektakel aus.