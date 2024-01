Dortmund - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Dortmund - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2024 lautet: Die Borussia macht da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hat. Unser Wett Tipp heute zielt daher auf einen klaren Erfolg des BVB ab.

Acht Bundesliga-Dreier in Serie feierte Dortmund mit Beginn des Jahres 2023 und blieb damals insgesamt zehn Liga-Partien in Folge ungeschlagen. Die damalige Aufholjagd brachte den BVB in der Vorsaison schließlich bis auf Platz 2, wobei wohl keiner vergessen haben dürfte, dass die Meisterschaft erst am letzten Spieltag verspielt wurde. Ins Jahr 2024 startete die Borussia auf dem 5. Platz und will nun eine ähnliche Aufholjagd wie im Vorjahr starten. Der Anfang ist gemacht und gegen Bochum sollte es den nächsten Sieg geben.

Wir erwarten sogar eine ziemlich klare Angelegenheit und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Dortmund (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,90 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Bochum auf „Sieg Dortmund (HC 0:1)“:

Dortmund hat die letzten beiden BL-Spiele mit 7:0 Toren gewonnen.

Bochum gewann nur eines der letzten 13 Auswärtsspiele in der Bundesliga.

Der VfL kassierte in dieser BL-Saison bislang die zweitmeisten Auswärts-Gegentore (24).



Dortmund vs Bochum Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter haben eine klare Vorstellung davon, wer diese Partie gewinnt. Mit Höchstquoten von 1,38 für Wetten auf einen Heimsieg schicken sie den BVB als klaren Favoriten in den Ring. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Bochumer erhält man dagegen mehr als das Siebenfache seines Einsatzes wieder.

Interessant ist, dass die Bookies den Gästen offenbar mindestens einen Treffer zutrauen. Anders kann man die Quoten von höchstens 1,65 für „Beide Teams treffen“ nicht deuten. In der aktuellen Verfassung der Borussia und aufgrund der letzten Auswärts-Auftritte der Bochumer ist die Gegenwette zu Quoten um 2,10 deutlich interessanter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Bochum Prognose: BVB dominiert auch diese Partie

Mit einem 3:0-Erfolg in Darmstadt feierte Dortmund einen mehr als gelungenen Auftakt ins Jahr 2024. Am vergangenen Wochenende setzte die Borussia dann sogar noch einen drauf und gewann ihr Auswärts-Match in Köln mit 4:0. Damit erzielte der BVB allein in diesen beiden Partien einen Treffer mehr als in den letzten sechs Pflichtspielen im Jahr 2023.

Da hatte es insgesamt nur sechs Treffer und überhaupt keinen Sieg gegeben. Zudem hatte Dortmund in neun Pflichtspielen in Folge keine weiße Weste wahren können. Auch diese Negativ-Serie ist nun vorbei. Zum ersten Mal seit rund 16 Monaten konnten die Schwarz-Gelben in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen hinten die Null halten.

Nach zwei Auswärtserfolgen in Serie will der BVB nun auch das Heim-Publikum für die letzten schwachen Auftritte im Jahr 2023 entschädigen. Keines der letzten drei Pflichtspiele im heimischen Signal Iduna Park wurde gewonnen (2U, 1N). Allein in der Bundesliga verlor die Borussia zwei ihrer letzten vier Heimpartien.

Das sind genauso viele Pleiten wie Dortmund in den 25 BL-Heimpartien davor kassiert hatte. Durch die jüngsten Siege haben die Schwarz-Gelben als Tabellen-Fünfter nur noch einen Zähler Rückstand auf den 3. Platz. Ihren aktuellen Lauf wollen sie auch nutzen, um die letzte schwache Bilanz gegen die Bochumer aufzubessern.

Dortmund - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:0 Köln (A), 3:0 Darmstadt (A), 1:1 Mainz (H), 1:1 Augsburg (A), 1:1 PSG (H)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:0 Stuttgart (H), 1:1 Bremen (H), 0:4 Leverkusen (A), 3:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Bochum: 1:1 (A), 1:1 (A), 2:1 (A), 3:0 (H), 3:4 (A)



Denn seit dem Wiederaufstieg zur Saison 2021/22 hat der VfL nur eines der fünf Bundesliga-Duelle mit Dortmund verloren (1S, 3U). Die Gäste sind mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ebenfalls gut ins Jahr 2024 gestartet. Beim 1:1 gegen Bremen kassierten sie den Gegentreffer erst spät in der Nachspielzeit. Aber: Sowohl das 1:1 gegen Werder als auch das jüngste 1:0 gegen Stuttgart gab es zu Hause. Daheim fühlen sich die Bochumer in dieser Saison auch durchaus wohl. Sie haben nur eines von neun Heimspielen verloren (3S, 5U) und sind an heimischer Wirkungsstätte seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen (3S, 3U). Auswärts zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Denn in der Fremde kommt der VfL nur auf eine 1-3-5-Bilanz bei 6:24 Toren. Damit stellte er gleichzeitig nicht nur die zweitschwächste Auswärts-Defensive hinter Schlusslicht Darmstadt (25 Gegentreffer), sondern erzielte auf des Gegners Platz auch die zweitwenigsten Treffer.

Insofern ist die bereits angesprochene Wette, dass nicht beide Teams treffen zu Quoten um 2,10 eine gute Option, die man gerne um den Baustein „Sieg Dortmund“ erweitern kann. Diese Kombi bringt bei Oddset aktuell eine Quote von 2,70 und mit dem Oddset Sportwetten Bonus kann man diesen Tipp sogar völlig risikofrei platzieren.

Unser Dortmund - Bochum Tipp: „Sieg Dortmund (HC 0:1)“

Saisonübergreifend haben die Bochumer nur eines ihrer letzten 13 Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen (6U, 6N). Zuletzt verloren sie bei Hoffenheim (1:3) und vor allem in Leverkusen (0:4) deutlich. Gegen die zweitschwächste Auswärts-Offensive sowie -Defensive sollte der BVB in seiner aktuellen Verfassung und vor heimischem Publikum einen klaren Sieg herausspielen.