Dortmund - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2023

Unser Dortmund - Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.10.2023 lautet: Die Schwarz-Gelben sind gut in die neue Saison gestartet. Am Freitag gegen die aktuell so auswärts- und defensivschwachen Bremer winkt der nächste Dreier.

Am Freitagabend wird der achte Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 im Signal Iduna Park mit dem Duell zwischen Dortmund und Bremen eröffnet. An das letzte Gastspiel beim BVB hat Werder gute Erinnerungen. Am dritten Spieltag der Vorsaison lagen die Gäste bis zur 88. Minute mit 0:2 zurück. Dann wurde der SVW das erste Team der Bundesliga-Geschichte, das nach diesem Zeitpunkt noch drei Tore erzielen konnte. Schaut man auf die Wettquoten, ist dieses Mal für die Norddeutschen aber nicht viel drin.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Bremen auf „Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore“:

Dortmund hat seit fast 20 Jahren an einem Freitag nicht mehr daheim verloren.

Bremen hat die letzten 7 Auswärtsspiele alle verloren.

Werder hat in 26 Partien im Jahr 2023 schon 54 Gegentore kassiert.

Dortmund vs Bremen Quoten Analyse:

Dortmund ist seit 24 Heimspielen ungeschlagen. Bremen hat die letzten sieben Gastspiele allesamt verloren. Aus diesen beiden Statistiken ergibt sich für die Dortmund vs Bremen Prognose für Wett-Tipps von Profis schon eine klare Ausgangslage.

Dortmund vs Bremen Prognose: Bekommt Werder die Defensive in den Griff?

Mit 17 Punkten nach sieben Spielen hat der BVB den besten Start seit fünf Jahren hingelegt. Zudem ist Dortmund, was Punkte (63) und Siege (19) angeht, die beste Bundesliga-Mannschaft im Kalenderjahr 2023. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic ist schon seit 15 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Daheim sind die Schwarz-Gelben eine Macht. Seit 24 Pflicht-Heimspielen gingen die Westfalen nicht mehr als Verlierer vom Feld. Die Bilanz im Signal Iduna Park in der Liga steht bei 16 Siegen und drei Remis.

Vor allem freitags spielt die Borussia gerne vor den eigenen Fans. Hier gab es seit 2004 und 34 Partien keine Niederlage mehr. Besonders stark ist aktuell das Duo Julian Brandt und Marco Reus. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler waren an elf von 16 Toren Dortmunds beteiligt. Während die ersten Siege in dieser Saison durch Kampfgeist, Widerstandskraft und auch Spielglück zustande kamen, machte die Mannschaft in den letzten Partien nun auch spielerisch einige Fortschritte.

Nach einer ordentlichen Hinrunde im Vorjahr zeigt die Formkurve bei Werder steil nach unten. Schaut man auf eine Tabelle des Jahres 2023, steht Bremen mit kläglichen 15 Punkten und 17 Niederlagen abgeschlagen auf dem letzten Platz. In den 26 Partien dieses Kalenderjahres kassierte die Truppe von Coach Ole Werner 54 Gegentore. Alleine bei den Aufsteigern Heidenheim und Darmstadt mussten die Grün-Weißen jeweils vier Gegentreffer hinnehmen.

Auch das jüngste 2:3 daheim gegen Hoffenheim zeigte, dass die Defensive aktuell in Liga 1 zu den schwächsten gehört. Zudem hat die Mannschaft ihre gute Form auf des Gegners Platz verloren. In der Vorsaison reichten 19 Punkte aus 17 Gastspielen in der Auswärts-Tabelle für einen guten neunten Platz. Die letzten sieben Pflicht-Gastspiele hat der SVW aber alle verloren. Die Neuzugänge sind noch kein nachhaltiger Faktor. Stattdessen wirkt die Mannschaft noch nicht eingespielt und hat noch keine Hierarchie gefunden.

Dortmund - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Union Berlin (H), 0:0 AC Milan (H), 3:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 0:2 PSG (A)

Letzte 5 Spiele Bremen: 3:3 St. Pauli (H), 2:3 Hoffenheim (H), 2:4 Darmstadt (A), 2:1 Köln (H), 2:4 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Bremen: 2:0 (A), 2:3 (H), 4:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (A)

Gegen keinen anderen Gegner hat Werder mehr Siege gefeiert als gegen den BVB (46). Dortmund musste auch nur gegen Bayern (66) mehr Niederlagen hinnehmen als gegen die Grün-Weißen. Allerdings hat die Borussia auch nur gegen Frankfurt (52) mehr Siege gefeiert als gegen die Werderaner (50). Und die Bremer gingen nur gegen die Bayern (72) öfter als Verlierer vom Feld als gegen die Schwarz-Gelben.

Unser Dortmund - Bremen Tipp: Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore

Was spricht bei diesem Duell für die Gäste? Eigentlich nur die Tatsache, dass man drei der letzten neun Duelle für sich entscheiden konnte. Zwei dieser Erfolge stammen aber aus dem DFB-Pokal. Schaut man nur auf die Bundesliga, hat der BVB mit fünf Siegen aus den jüngsten neun Vergleichen (3U, 1N) klar die Nase vorne. Vor allem die Defensive der Bremer wirkt aktuell nicht bundesligatauglich. Unserer Meinung nach kann der Angriff der Gäste gar nicht so viele Treffer erzielen, um etwas Zählbares aus dem Signal Iduna Park mitzunehmen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.