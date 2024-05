Dortmund - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2024

Unser Dortmund - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Die Lilien dürfen ein letztes Mal vor dem Abstieg Bundesliga-Luft schnuppern. Gnade lassen wir in unserem Wett Tipp heute jedoch nicht walten.

Am 34. Spieltag finden im Signal-Iduna-Park zwei Verabschiedungen statt. Darmstadt bekommt nochmal 90 Minuten Bundesliga-Fußball, bevor es in die 2. Liga geht. Viel bedeutender für die Schwarz-Gelben ist aber das letzte Bundesliga-Spiel von Marco Reus im Dress der Dortmunder. Ein Heimsieg wäre für die BVB-Legende wohl das Größte, ein letzter Treffer die Krönung.

Von Darmstadt erwarten wir in unserem Wett Tipp heute nicht viel. Wir spielen „Darmstadt Unter 0,5 Tore“ mit einer Quote von 2,20 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Darmstadt auf „Darmstadt Unter 0,5 Tore“:

D98 hat 5 der letzten 6 Bundesliga-Spiele zu Null verloren.

Darmstadt hat 44 Prozent seiner Auswärtsspiele in dieser Spielzeit ohne Torerfolg abgeschlossen.

Darmstadt (32,4 xG) hat mit Abstand die wenigsten erwartbaren Tore erzielt.

Dortmund vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Lilien verwandelten sich am vergangenen Spieltag in Kanonenfutter. Im letzten Bundesliga-Heimspiel kassierte Darmstadt eine 0:6-Pleite gegen Hoffenheim. Für die TSG war es erst das zweite Liga-Spiel ohne Gegentor. Großes Überraschungspotenzial sehen wir in den Siegquoten von 11,00 bis 14,50 nicht.

Lohnenswert ist eine Wette auf „Sieg Dortmund“ ebenfalls nicht. Die Schwarz-Gelben führen euch mit einem Dreier nur zu einer geringen Quote von 1,20. Bei nur zwei Siegen an den sechs vorangegangenen Spieltagen kein tolles Angebot, erst recht nicht für den Einsatz eines Sportwetten Bonus.

Dortmund vs Darmstadt Prognose: Sehnsucht nach einem Neuanfang

Torsten Lieberknecht wird auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank der Lilien zu finden sein. Zuvor braucht der D98-Coach aber ebenso eine Pause wie seine Mannschaft. Die letzten Wochen waren hart und die 0:6-Niederlage gegen Hoffenheim eine Blamage.

Die Lilien sind überfordert, haben an fünf der letzten sechs Spieltage keinen Treffer erzielt und mit weitem Abstand die wenigsten erwartbaren Treffer im deutschen Oberhaus erzielt (32,4 xG).

Kein anderer Bundesligist blieb wie Darmstadt (574) bei unter 600 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum. Was in anderen Jahren noch eine Stärke der Gäste war, ist in dieser Saison kein Faktor mehr. Nach Standards hat kein Liga-Konkurrent weniger erwartbare Tore aufgelegt als das Tabellenschlusslicht (5,99 xG).

In der Verteidigung waren die Lilien in dieser Spielzeit nicht weniger überfordert. Aus dem Spiel heraus hat Darmstadt die meisten Gegentore kassiert (63), ebenso wie nach ruhenden Bällen (16).

Dortmund - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:3 Mainz (A), 1:0 PSG (A), 5:1 Augsburg (H), 1:0 PSG (H), 1:4 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:6 Hoffenheim (H), 0:3 Wolfsburg (A), 0:1 Heidenheim (H), 2:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Darmstadt: 3:0 (A), 1:2 (A), 6:0 (H), 2:0 (A), 2:2 (H).

Für den BVB ist das eine optimale Einladung, um die Bundesliga-Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und sich mit einem positiven Gefühl in die Vorbereitung für das Finale in der Königsklasse zu begeben.

Dortmund wird diese Spielzeit erstmals seit neun Jahren außerhalb der Top 4 beenden, was unter anderem am schwachen Endspurt lag. Die Hausherren gewannen nur zwei ihrer letzten sechs Bundesliga-Spiele. Trotzdem geht es in der kommenden Saison in der Königsklasse weiter, die mit etwas Glück sogar in diesem Jahr gewonnen wird.

Ein Spieler der Gastgeber wird in dieser Begegnung brennen. Marco Reus verabschiedet sich nach 294 Bundesliga-Auftritten im BVB-Dress vor der schwarz-gelben Wand und würde sicher gerne seinen sechsten Saisontreffer erzielen.

Erzielt Marco Reus in seinem letzten Bundesliga-Spiel als BVB-Akteur mindestens ein Tor, habt ihr bei Happybet die Chance auf eine Quote von 2,40. Diese würden wir gegen die schwächste Mannschaft der Saison nicht liegen lassen.

Unser Dortmund - Darmstadt Tipp: Darmstadt Unter 0,5 Tore

Die Lilien haben offensichtlich mit dieser Saison abgeschlossen. Zuletzt verließ Darmstadt das Feld drei Spieltage in Folge, ohne zuvor über einen eigenen Treffer gejubelt zu haben. Zu Gast im Signal-Iduna-Park erwarten wir den passenden Saisonabschluss für eine chancenlose Spielzeit der Gäste.