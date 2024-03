Dortmund - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser Dortmund - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.03.2024 lautet: Am Wochenende nach einer internationalen Partie verpasste der BVB zuletzt fünf Spieltage in Folge einen Sieg. In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir eine Torwette.

Seit fünf Spieltagen ist Eintracht Frankfurt ungeschlagen (2S, 3U). Zuletzt marschierten Dortmund und die SGE im Gleichschritt, gewannen jeweils zwei Liga-Spiele in Folge und erzielten in beiden Partien Über 1,5 Tore. Zudem verraten die Ergebnisse der vorangegangenen Duelle, dass dieses Aufeinandertreffen stets für viele Tore zu haben ist.

Vier der vergangenen fünf Vergleiche zwischen Dortmund und Frankfurt boten dem Publikum Über 3,5 Tore in der Partie. Wir erwarten erneut „Über 3,5 Tore“ und erhalten dafür bei Oddset eine Quote über 2,15.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Frankfurt auf „Über 3,5 Tore“:

4 der letzten 5 Duelle wurden mit „Über 3,5 Toren“ in der Partie abgepfiffen.

Aus dem Spiel heraus erzielten beide Teams bereits 35 Tore (geteilter 5. Platz).

Über die Hälfte der Heimspiele des BVB (58 Prozent) enthielten Über 3,5 Tore.



Dortmund vs Frankfurt Quoten Analyse:

Etwas überraschend sind die niedrigen Siegquoten der Hausherren schon. Dortmund gewann nur sieben von zwölf Liga-Heimspielen, geht aber mit Quoten bis 1,60 als haushoher Favorit in dieses Aufeinandertreffen.

Frankfurt sammelte über die letzten fünf Spieltage nur einen Zähler weniger (9) als der BVB (10). Mit einem Sportwetten Gutschein sind die Siegquoten zwischen 5,00 und 5,30 aus unserer Sicht kein Tabu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Frankfurt Prognose: Stets torreiche Duelle

Am neunten Spieltag der Hinrunde hatten beide Offensivreihen mit der gegnerischen Defensive kein Erbarmen. Frankfurt lag früh mit 2:0 vorne, ging nach dem 2:2 erneut in Führung, nur um sich in der 82. Spielminute das abschließende 3:3 zu fangen.

Sechs Tore sind für den neutralen Zuschauer ein angenehm unterhaltsames Erlebnis. Ausgeschlossen ist ein erneutes Highlight-Spiel zwischen Dortmund und Frankfurt nicht. Vier der letzten fünf direkten Duelle knackten die Marke von Über 3,5 Toren.

Die SGE brachte sich im Jahr 2024 in die passende Verfassung, erzielte in vier Liga-Spielen in Serie Über 1,5 Tore und ist seit fünf Spielrunden ohne Niederlage (2S, 3U).

Für Dortmund reicht ein Blick auf die vergangenen Vergleiche mit den Adlerträgern. Vier Mal in den vorangegangenen fünf Aufeinandertreffen jubelten die Schwarz-Gelben über mindestens drei eigene Treffer.

Dortmund - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A), 2:3 Hoffenheim (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 1:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Hoffenheim (H), 2:1 Heidenheim (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:2 Royale Union (H), 3:3 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Frankfurt: 3:3 (A), 4:0 (H), 2:1 (A), 3:2 (A), 5:2 (H).



Die Quoten sprechen eindeutig für die Gastgeber. Wir würden dagegenhalten und sagen, dass Dortmund keines der letzten fünf Bundesliga-Spiele nach einem internationalen Auftritt für sich entschieden hat. Drei Remis (darunter das 3:3 in der Hinrunde) sowie zwei Niederlagen stellen einen möglichen Heimsieg in Frage.

Die Fans im Signal-Iduna-Park sind Liga-Spiele mit mindestens vier Treffern gewohnt. 58 Prozent der Heimspiele des BVB brachten am Ende der Partie Über 3,5 Tore auf die Anzeigetafel.

Im Schnitt endeten Bundesliga-Spieltage im Stadion der Schwarz-Gelben mit genau 3,50 Toren pro Partie. Edin Terzic freute sich bei einem Drittel der Heimspiele über mindestens drei Tore seiner Mannschaft.

Die SGE trat nach 46 Prozent ihrer Bundesliga-Auswärtsspiele die Heimreise mit mindestens zwei eigenen Treffern im Rucksack an. Erzielen die Profis von Trainer Dino Toppmöller erneut Über 1,5 Tore, wartet bei Oddset eine Quote von 2,95 auf euch. Problemlos könnt ihr diese Wette auch in der Oddset App spielen.

Unser Dortmund - Frankfurt Tipp: Über 3,5 Tore

Durchschnittlich erzielten die Schwarz-Gelben in ihren Heimspielen exakt zwei Treffer (24 Tore in 12 Partien). Außerdem beendete Frankfurt seine Gastauftritte im Mittel mit 3,00 Toren pro Begegnung. Dieses Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Frankfurt ist prädestiniert für einen torreichen Abschluss des 26. Spieltags.