Dortmund - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Dortmund - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Im heimischen Stadion war die Borussia in den letzten Monaten bärenstark. Gegen die Eintracht müsste am Samstag auch mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

Am vergangenen Samstag hatte der BVB die große Chance, in der Tabelle wieder mit den Bayern gleichzuziehen. Die Schwarz-Gelben führten beim abstiegsbedrohten VfB mit 2:0 und hatten einen Mann mehr auf dem Platz. Am Ende kamen die Dortmunder in Stuttgart aber doch nicht über ein 3:3 hinaus. Da der Rekordmeister aktuell aber auch schwächelt, bleibt das Meisterrennen weiter offen. Viele Patzer sollte sich die Elf von Coach Edin Terzic jedoch nicht mehr leisten. Am Samstag im Heimspiel gegen Frankfurt können die Westfalen mit dem neunten Heimsieg in Folge einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Glaubt man den Wettquoten, steht dieser Bestmarke nicht viel im Weg. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Frankfurt auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Dortmund ist das beste Heimteam der Liga

Der BVB hat die treffsicherste Offensive der Rückrunde

Die Eintracht kassierte in den letzten 11 Gastspielen beim BVB 10 Pleiten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Frankfurt Quoten Analyse:

Im Topspiel am Samstagabend empfängt der Tabellenzweite den Siebtplatzierten. Hinzu kommen die deutlich bessere Formkurve des BVB und der Heimvorteil.

So sind die Hausherren aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,67 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten hingegen bis auf einen Durchschnittswert von 4,75.

Dortmund vs Frankfurt Prognose: Der BVB setzt auf die Heimstärke

In Stuttgart war alles für einen Sieg der Dortmunder angerichtet. Doch wie so oft in der Vergangenheit schlugen sich die Schwarz-Gelben mal wieder selbst. Die Gäste leisteten sich im Gefühl des sicheren Erfolges zahlreiche Nachlässigkeiten und anfängerhafte Fehler. Während die Hausherren unermüdlich kämpften, fehlte dem BVB der nötige Biss. Selbst der Treffer zum 3:2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit reichte nicht zum Sieg.

So fühlte sich das 3:3 für die Borussia wie eine niederschmetternde Niederlage an. Nachdem sich Spieler und Verantwortliche vom Schock erholt hatten, wurde der Wille Deutscher Meister zu werden, aber erneuert. Die Westfalen sind weiterhin das beste Heimteam der Liga und die beste Mannschaft der Rückrunde. Da man auf aktuell auch immer wieder schwächelnde Bayern nur zwei Punkte Rückstand hat, braucht die Mannschaft von Coach Edin Terzic die Flinte noch nicht ins Korn zu werfen.

Im Heimspiel gegen die bisher so auswärtsschwachen Gladbacher wollte die Eintracht am Samstag endlich ihre Sieglos-Serie beenden. Doch die Frankfurter spielten eine ganz schwache und mutlose erste Halbzeit. Erst im zweiten Durchgang mit der Einwechslung der jungen Joker Ebimbe und Aaronson kamen die Gastgeber in Schwung. Am Ende hätten die Hessen mit 8:1 Chancen den Sieg eigentlich verdient gehabt. Doch wie schon so oft zuvor in dieser Saison scheiterte die Glasner-Elf mal wieder an ihrer Chancenverwertung.

Seit der 0:3-Niederlage am 20. Spieltag in Köln ist die Effizienz der SGE vor dem gegnerischen Tor drastisch eingebrochen. Somit ist Frankfurt seit sieben Bundesliga-Partien ohne Sieg. Der letzte Auswärtssieg datiert von Anfang November. Die Bilanz der jüngsten acht Gastspiele steht bei vier Remis und vier Niederlagen. Verlass ist auf Randal Kolo Muani, der im Kalenderjahr 2023 mit acht Treffern der Top-Torschütze der Bundesliga ist.

Dortmund - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:3 VfB Stuttgart (A), 2:1 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:4 Bayern München (A), 6:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Gladbach (H), 1:3 Leverkusen (A), 2:0 Union Berlin (H), 1:1 Bochum (H), 1:1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Frankfurt: 2:1 (A), 3:2 (A), 5:2 (H), 1:2 (H), 1:1 (A)

In den vergangenen Jahren war der BVB wahrlich kein Lieblingsgegner für die Eintracht. Von den letzten 13 Pflichtspiel-Vergleichen gegen Schwarzgelb konnte die SGE nur einen für sich entscheiden. Zu Gast in Dortmund kassierte Frankfurt in den jüngsten elf Auswärtsspielen sogar zehn Pleiten. Die einzige Ausnahme war das 2:1 am 27. Spieltag 2020/21. Im Hinspiel kassierten die Hessen trotz 55 Prozent Ballbesitz und 20:8 Torschüssen gegen die Borussia eine 1:2-Heimpleite. Auch Coach Oliver Glasner verlor alle seine sieben Bundesliga-Spiele gegen die Westfalen.

Unser Dortmund - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Die heimstarken Dortmunder sind gegen die formschwachen Hessen zurecht die Favoriten. Allerdings stellt sich beim BVB die Frage, wie man das 3:3 gegen den VfB verkraftet hat. So gehen wir auf Nummer sicher und trauen den Gästen unter Umständen einen Punkt zu. Da nur in zwei der letzten 14 Aufeinandertreffen beider Teams die 3-Tore-Marke nicht erreicht wurde, rechnen wir erneut mit einigen Treffern.