Dortmund - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Dortmund - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Schwarz-Gelb hat nur ein Ziel vor Augen - die deutsche Meisterschaft! Gladbach sollte auf dem Weg dorthin im Signal Iduna Park niedergerungen werden.

Der BVB überzeugte vor heimischer Kulisse gegen Wolfsburg auf ganzer Linie und fegte den VfL mit 6:0 vom Platz. Überragend waren dabei im Signal Iduna Park Karim Adeyemi und der von Real Madrid umworbene Jude Bellingham. Beide steuerten zwei Tore bei und zerlegten die Wölfe, die jeglichen Biss vermissen ließen, quasi im Alleingang.

Gladbach fand nach drei sieglosen Bundesliga-Paarungen am Stück gegen Bochum wieder zurück in die Spur und setzte sich verdient mit 2:0 durch. Im Borussia-Park legte die Fohlen-Elf einen enormen Zug zum Tor an den Tag und hätte durchaus höher gewinnen können. Letztlich sorgten Jonas Hofmann und Kapitän Lars Stindl für den Unterschied.

Wir sehen die heimstarken Ruhrpott-Kicker klar im Vorteil und tendieren zu einem Sieg der Gastgeber, bei dem Dortmund bereits zur Pause führt und den Platz nach 90 Minuten ebenfalls als Gewinner verlässt. Für diesen Spielausgang stellt Bet3000 eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Gladbach auf „Sieg Dortmund (Halbzeit/Endstand)“:

Der BVB ist das heimstärkste Team der Bundesliga (13S, 1U, 1N).

Gladbach holte nur einen Erfolg in 15 Bundesliga-Auswärtsspielen (6U, 8N).

Die letzten 9 Heimspiele gegen Gladbach gingen an Schwarz-Gelb. 5 Mal lag der BVB bereits zur Halbzeit in Front.

Dortmund vs Gladbach Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Dortmund Gladbach Wettquoten am Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an einem Heimsieg aufkommen. Im Falle eines Triumphs der Gastgeber steht lediglich eine Quote von 1,25 im Schnitt bereit.

Absolut nachvollziehbar, da die Gastgeber im Signal Iduna Park diese Saison schwer zu bespielen sind und kaum Punkte abgegeben haben.

Wer das Risiko präferiert und den Gästen aus Gladbach eine Chance auf drei Punkte einräumt, darf sich auf mehr als den neunfachen Wetteinsatz gefasst machen, obwohl Gladbach seit März 2014 nicht mehr in Dortmund als Sieger vom Platz ging. Dennoch erscheint die von den Bookies errechnete Quote sehr verlockend.

Dortmund vs Gladbach Prognose: „Gewinnt Dortmund auch das elfte Bundesliga-Spiel im Signal Iduna Park am Stück?“

Kaum jemand wäre vor dem Start der Saison von einem spannenden Meisterschaftskampf zwischen Bayern und Dortmund ausgegangen.

Nur ein Punkt trennt die beiden Konkurrenten voneinander. Im Falle eines Aussetzers des Tabellenführers aus München würde Dortmund mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern.

Der BVB ist das heimstärkste Team der Liga und holte zehn Erfolge am Stück im Signal Iduna Park. Auf heimischem Boden ist Dortmund brandgefährlich und erzielte 48 Tore. Kein anderer Bundesligist zeigt in heimischen Gefilden einen so energischen Zug zum Tor.

Sieben der absolvierten 15 Heimspiele wurden zu Null bestritten. In elf von 15 Ansetzungen im Ruhrpott lag der BVB bereits zur Pause in Front.

Die Fohlen-Elf bewegt sich im grauen Mittelfeld und spielt sowohl in Bezug auf den Abstieg als auch die Qualifikation fürs internationale Geschäft keine Rolle mehr. Die restlichen drei Bundesliga-Ansetzungen können entspannt angegangen werden.

Dortmund - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 6:0 Wolfsburg (BL, H), 1:1 Bochum (BL, A), 4:0 Frankfurt (BL, H), 3:3 Stuttgart (BL, A), 2:1 Union Berlin (BL, H).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:0 Bochum (BL, H), 1:2 Stuttgart (BL, A), 0:1 Union Berlin (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, A), 2:0 Wolfsburg (BL, H).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Gladbach: 2:4 (BL, A), 6:0 (BL, H), 0:1 (BL, A), 1:0 (BL, A), 2:4 (BL, A).

Vor allem auswärts haben die Mannen von Daniel Farke in dieser Saison nicht viel bewegt und legten große Probleme an den Tag. Seit mittlerweile sechs Partien in gegnerischen Stadien wartet der Tabellenzehnte auf ein Erfolgserlebnis (2U, 4N).

Der Abwehrverbund ähnelt mit 30 Gegentoren in 15 Auswärtsspielen einem Schweizer Käse und steht keineswegs sicher. Gegen die schnellen offensiven Akteure des BVB ist mit Problemen zu rechnen.

Neunmal in Folge gingen die Gladbacher in Dortmund leer aus. Kürzlich setzte es mit 0:3 und 0:6 zwei sehr deutliche Niederlagen. Allerdings hat der BVB eine Rechnung aus der Hinrunde zu begleichen. Denn in Gladbach zogen die Schützlinge von Trainer Edin Terzic nach einem 2:4 den Kürzeren.

Unser Dortmund - Gladbach Tipp: „Sieg Dortmund (Halbzeit/Endstand)“

Dass Dortmund zu Hause eine Wucht ist, dürfte spätestens nach den deutlichen Siegen gegen Wolfsburg (6:0) und Frankfurt (4:0) jedem bekannt sein.

Wenngleich Dortmunds Offensive mit vielen klangvollen Namen besetzt ist, zeigte zuletzt nicht nur Shootingstar Jude Bellingham, sondern auch Donyell Malen auf. Sieben Tore in den jüngsten sieben Bundesliga-Ansetzungen sprechen für sich.

Der Niederländer dürfte mit dem sprintstarken Karim Adeyemi auch gegen Gladbach über die Außen für offensive Momente sorgen. Sebastian Haller fungiert als klassischer Neuner.

Der BVB ist den Gästen aus Gladbach in sämtlichen Belangen überlegen und zudem qualitativ besser besetzt. Daniel Farke dürfte im Signal Iduna Park auf eine stabile Defensive setzen und eine Viererkette zum Einsatz bringen. Julian Weigl und Manu Koné könnten zudem für schnelle Umschaltmomente sorgen.