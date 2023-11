Dortmund – Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Dortmund - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Dortmunder im Borussen-Duell im Vorteil.

Ein Punkt aus drei Bundesliga-Duellen lässt den einen oder anderen in Dortmund von einer handfesten Krise sprechen. Mit sieben Zählern aus drei Liga-Partien zeigte sich Gladbach hingegen vor der Länderspielpause auf der Höhe und fertigte am letzten Spieltag Wolfsburg mit 4:0 ab. Obwohl die Auswahl vom Niederrhein mit breiter Brust ins Rennen geht, dürfte es im Signal Iduna Park sehr schwer werden.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei Bwin ab.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Gladbach auf „Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore“:

Dortmund gewann 2 Drittel der Heimspiele in der Bundesliga (4S, 1U, 1N).

Gladbach holte auswärts nur einen Sieg in 5 Begegnungen (3U, 1N).

In den letzten 10 Spielen im Signal Iduna Park behielt der BVB gegen die Fohlen-Elf die Oberhand. 8 der 10 Partien endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Dortmund vs Gladbach Quoten Analyse:

Ob die Mannen aus dem Ruhrpott die Länderspielpause genutzt haben, um die zuletzt schwachen Liga-Resultate zu verdauen (1U, 2N)? Die Bookies gehen in jedem Fall davon aus und bewerten den Heimsieg mit einer Dortmund Gladbach Wettquote von durchschnittlich 1,45. Absolut nachvollziehbar, da Schwarz-Gelb die letzten zehn Heimspiele gegen Gladbach gewonnen hat.

Sofern die Fohlen-Elf den Fluch im Signal Iduna Park bricht, steht mehr als der 5,5-fache Wetteinsatz im Raum. Für das Remis servieren die Bookies Quoten jenseits der 5,00. Aufgrund der niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus ohne Einzahlung als sinnvoll herausstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs. Gladbach Prognose: Gehen die Fohlen im 11. Duell in Serie im Signal Iduna Park leer aus?

Der amtierende Vizemeister konnte im bisherigen Saisonverlauf noch nicht überzeugen und befindet sich derzeit nur auf Platz 5 der Tabelle. Die Teilnahme an der Königsklasse wäre somit verpasst.

Nach dem 3:3 in Frankfurt sollten zwei Niederlagen gegen Bayern (0:4) und in Stuttgart (1:2) resultieren. Immerhin kann das Kräftemessen mit der Auswahl vom Niederrhein im Signal Iduna Park ausgespielt werden. 13 der insgesamt 21 Punkte in der laufenden Saison errangen die Dortmunder vor der gelben Wand und zählen neben Leverkusen, Bayern, Stuttgart und Leipzig zu den heimstärksten Teams der Liga.

Dabei zeigte sich der BVB recht minimalistisch zu Hause und erzielte lediglich neun Tore in sechs Spielen. Die Abwehr muss sich hingegen acht Gegentore ankreiden lassen. Zwei der jüngsten drei Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit drei oder mehr Toren.

Dass die Dortmunder gewinnen können, stellten sie sowohl in der Champions League, wo sie nach zwei Siegen gegen Newcastle die Tabellenführung eroberten, als auch im DFB-Pokal mit einem 1:0 gegen Hoffenheim unter Beweis.

Dortmund - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 Stuttgart (A), 2:0 Newcastle (H), 0:4 Bayern (H), 1:0 Hoffenheim (H), 3:3 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 4:0 Wolfsburg (H), 3:3 Freiburg (A), 3:1 Heidenheim (H), 2:1 Heidenheim (H), 1:3 Köln (A)

Letzte Spiele Dortmund vs. Gladbach: 5:2 (H), 2:4 (A), 6:0 (H), 0:1 (A), 1:0 (A)

Nachdem Gladbach den Einstieg mit fünf sieglosen Bundesliga-Spieltagen (3N, 2U) gehörig in den Sand gesetzt hatte, sollte zuletzt ein deutlicher Aufwärtstrend verzeichnet werden. Nur eines der jüngsten sechs Duelle im Oberhaus des deutschen Fußballs ging verloren (3S, 2U). Trotzdem holten die Mannen von Trainer Gerardo Seoane in der Ferne nur einen Triumph in fünf Begegnungen (3U, 1N). Vier der fünf Auswärtsspiele wurden gegen Teams der unteren Tabellenhälfte ausgetragen. Mit Dortmund wartet nun ein Konkurrent aus dem vorderen Drittel der Tabelle.

Die Auswahl vom Niederrhein bestritt alle fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga mit vier oder mehr Toren. 60 Prozent der Begegnungen in der Ferne brachten sogar sechs oder mehr Treffer mit sich. Tipp-Freunde, die ihre Dortmund Gladbach Wette bei Bwin spielen wollen, dürfen sich über eine Vielzahl von Märkten freuen. Noch kein Kunde beim Wettanbieter? Einfach bei Bwin registrieren und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus sichern.

Unser Dortmund – Gladbach Tipp: Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore

Mit 466,60 Millionen Euro zeichnet sich der BVB durch mehr als den doppelten Kader-Marktwert der Gäste aus. Dennoch war zuletzt in der Bundesliga gehörig Sand im Getriebe. Edin Terzić wird auf die Heimstärke seiner schwarz-gelben Recken setzen und am Ende vermutlich drei Punkte erringen. Die Fohlen-Elf steht defensiv nicht sicher, setzt aber in der Ferne mit 14 Toren offensive Akzente.