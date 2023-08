Dortmund - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 01.09.2023

Unser Dortmund - Heidenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.09.2023 lautet: Dem BVB fehlte an den ersten beiden Spieltagen vollkommen die Torgefahr. Weder gegen Köln noch gegen Bochum erzielten die Schwarz-Gelben mehr als einen eigenen Treffer.

Hätte Dortmund an den ersten beiden Spieltagen einen schwächeren Torhüter als Gregor Kobel zwischen den Pfosten gehabt, wären vier Punkte nicht möglich gewesen. Der Schlussmann der Borussia hat nach Frederik Rönnow (2,3) die meisten erwartbaren Tore aller Keeper verhindert (2,0).

Heidenheim hat zu Beginn der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte die geballte Qualität des deutschen Oberhauses zu spüren bekommen. Erstmals in der langen Amtszeit von Frank Schmidt hat der 1. FCH zwei Niederlagen zum Saisonauftakt kassiert. Unser Tipp: „Sieg Dortmund & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,35 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Heidenheim auf „Sieg Dortmund & Unter 3,5 Tore“:

Dortmund vs Heidenheim Quoten Analyse:

Alcaraz - Harris Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Alcaraz - Harris Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

AS Rom – AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2023

AS Rom – AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2023

Medvedev - O‘Connell Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2023

Medvedev - O‘Connell Tipp, Prognose, Quoten | US Open 2023

Die größten Aktien an dieser geringen Quote haben die Gäste. Heidenheim hat zwei Niederlagen in Folge kassiert, dementsprechend sind Siegquoten zwischen 10,00 und 12,00 für den Bundesliga-Neuling vertretbar. Für schnellstmögliche Einzahlungen auf euer Konto haben diese Sportwettenanbieter Paypal als Zahlungsmöglichkeit.