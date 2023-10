Dortmund - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.23

Unser Dortmund - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 01.11.2023 lautet: Die TSG reist mit viel Selbstbewusstsein nach Dortmund und ist auf Wiedergutmachung aus. Bei unserem Wett Tipp heute spricht am Ende aber mehr für einen Erfolg der Hausherren.

Am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 standen sich Hoffenheim und Dortmund in der PreZero Arena von Sinsheim gegenüber. Der BVB setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Gut einen Monat später treffen beide Teams in der zweiten DFB-Pokalrunde im Signal-Iduna-Park nun schon wieder aufeinander. Die Wettquoten gehen von einem erneuten Erfolg der Borussen aus. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1.56 bei NEObet für die Wette “Sieg BVB”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Hoffenheim auf “Sieg BVB”:

Die TSG holte aus den letzten sieben Duellen mit dem BVB nur ein Remis (6N).

Im Pokal entschied Dortmund alle Vergleiche gegen Hoffenheim für sich (2S).

Dortmund ist seit 25 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

Dortmund vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle liegen nur zwei Plätze und drei Punkte zwischen dem BVB (4.) und der TSG (6.). Zudem sind die Kraichgauer in der Fremde sehr stark. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher bei der Dortmund vs Hoffenheim Prognose sehr deutlich auf die Seite der Hausherren.

Das hat in erster Linie mit der Heimstärke der Schwarz-Gelben zu tun. Für einen Heimsieg gibt es bei den meisten Buchmachern Quoten von 1.55. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten von im Schnitt 4.65 belohnt.

Beide Teams kommen in den ersten neun Spielen der Bundesliga auf 20 Tore. So rechnen die Bookies auch im direkten Duell mit einigen Treffern. Für Wetten wie “Über 2,5 Tore” oder “Beide Teams treffen” liegt der Quotenschnitt sogar unter 1.50.

Die TSG erzielte in fünf Liga-Gastspielen 14 Tore. Treffen die Gäste am Mittwoch in Dortmund mindestens zweimal, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 2.42.

Dortmund vs Hoffenheim Prognose: Gelingt der TSG die Wiedergutmachung?

Dortmund ist nach neun Spieltagen eine von drei Bundesliga-Mannschaften, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Diese Serie geriet am Wochenende in Frankfurt allerdings in Gefahr. Bei der Eintracht lag der BVB schon mit 0:2 und später mit 2:3 hinten.

Doch unter Coach Edin Terzic ist das Team extrem widerstandsfähig. So nahm die Borussia am Ende mit einem 3:3 doch noch einen Punkt mit. Das glückte den Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit nach einem Rückstand bereits zum vierten Mal.

Seit dem 2:4 in München am 1. April dieses Jahres sind die Westfalen in der Liga ungeschlagen und sammelten in diesem Zeitraum 39 Punkte. Daheim ist die Mannschaft sogar schon seit 25 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage.

In Runde Eins des diesjährigen Pokal-Wettbewerbs setzte sich Dortmund mit 6:1 bei Schott Mainz durch. Seit der Saison 2010/11 sind die Borussen im DFB-Pokal nicht mehr in der 2. Runde ausgeschieden (damals nach Elfmeterschießen gegen Kickers Offenbach).

Die TSG war am Samstag beim Topteam Stuttgart zu Gast. Hier gingen die Kraichgauer früh mit 2:0 in Führung, wurden aber dann von den Schwaben weit nach hinten gedrängt. Dank Keeper Baumann und einer tollen Chancenverwertung reichte es am Ende zum 3:2-Sieg.

Mit fünf Siegen in fünf Spielen bei 14:7 Toren ist Hoffenheim das beste Auswärtsteam der Bundesliga und hält sich als einzige Mannschaft in der Fremde ohne Punktverlust. Mit der guten Ausbeute auf des Gegners Platz steht Hoffenheim nach neun Spieltagen auf Platz 6. Dafür steht die Matarazzo-Elf vor den eigenen Fans nur bei einem Sieg und kassierte in den letzten vier Heimspielen drei Niederlagen.

Oliver Baumann ist ein großer Rückhalt. Der Keeper gehört bei den Statistiken “Bälle gehalten” und “Tore verhindert” zu den Top 3 der Liga. Die 16 Gegentreffer der TSG sind allerdings der Negativwert in den Top-9 der Bundesliga-Tabelle. Im Pokal gewann die TSG zum Auftakt mit 4:1 in Lübeck. Seit der Saison 2016/17 scheiterte man viermal in Runde Zwei und kam nie übers Achtelfinale hinaus,

Dortmund - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:3 Frankfurt (A), 1:0 Newcastle (A), 1:0 Werder Bremen (H), 4:2 Union Berlin (H), 0:0 AC Milan (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:2 Stuttgart (A), 1:3 Frankfurt (H), 3:2 Werder Bremen (A), 1:3 BVB (H), 2:0 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Hoffenheim: 3:1 (A), 1:0 (A) , 1:0 (H), 3:2 (A), 3:2 (H)

Nach 33 Duellen führen die Schwarz-Gelben die Bilanz gegen die Kraichgauer mit 16 Siegen zu 7 Niederlagen an. In Dortmund gab es in 17 Aufeinandertreffen: 10 Erfolge für die Hausherren bei nur zwei Niederlagen.

Die TSG wartet seit Juni 2020 auf einen Sieg gegen die Borussia. Aus den letzten sieben Vergleichen holte Hoffenheim nur einen Punkt. Die letzten fünf Duelle hat der BVB alle für sich entschieden.

Im Pokal gab es diese Paarung in den Spielzeiten 2014/15 und 2007/08. Beide Male setzte sich der BVB im Viertelfinale daheim durch (3:2, 3:1).

Unser Dortmund - Hoffenheim Tipp: “Sieg BVB”

Die TSG will am Mittwoch einerseits Wiedergutmachung für die Heimniederlage vom 29. September. Zudem möchte Hoffenheim den Status als bestes Auswärtsteam der Bundesliga bestätigen.

In den letzten Jahren gehörte der BVB aber nicht zu den Lieblingsgegnern der Kraichgauer. Zudem ist der BVB extrem heimstark und ist im Pokal auch schon lange nicht mehr in Runde 2 gescheitert.