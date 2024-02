Dortmund - Hoffenheim Tipp Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Dortmund - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2024 lautet: Seit acht Spieltagen ist die TSG 1899 Hoffenheim sieglos. Zuletzt fehlte der eigenen Offensive die Durchschlagskraft - ein wichtiger Aspekt für unseren Wett Tipp heute.

Während Hoffenheim seit acht Spieltagen auf der Suche nach einem Dreier ist (4 Remis, 4 Niederlagen), wurde der BVB seit ebenso vielen Spieltagen nicht mehr geschlagen (4 Siege, 4 Remis). Um beim Thema Serien zu bleiben: Zuletzt feierte der BVB gegen die Gäste aus Sinsheim sechs Siege in Folge.

Viele Buchmacher schätzen dieses Duell potenziell torreich ein. Wir sehen, speziell auf Seiten der TSG, eine schwächelnde Offensive, die uns folgenden Wett Tipp heute ermöglicht: „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Hoffenheim auf „Unter 3,5 Tore“:

3 der letzten 4 TSG-Begegnungen in der Bundesliga wurden mit „Unter 3,5 Toren“ abgepfiffen.

In 3 der letzten 4 direkten Aufeinandertreffen gab es jeweils nur einen einzigen Treffer.

Dortmund kassierte nur 2 Gegentore in den letzten 6 Bundesliga-Spielen.



Dortmund vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der BVB kann auf eine Serie von sechs Pflichtspiel-Siegen in Folge gegen Hoffenheim zurückblicken. Völlig zu Recht reichen die Siegquoten der Hausherren maximal bis 1,53, weshalb die einfache Drei-Weg-Wette keine geeignete Wett-Option ist.

Hoffenheim profitierte in den ersten Wochen der Saison noch von der unerwartet starken Form in der Ferne. Nachdem die TSG ihre ersten fünf Gastauftritte siegreich gestaltete hatte, folgten nur noch zwei Zähler in den folgenden sechs Auswärtsspielen. Siegquoten von 5,00 bis 5,75 würden wir auch mit einer Bwin Gratiswette nicht anrühren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Hoffenheim Prognose: TSG im Niemandsland

Für den Klassenerhalt sollte die TSG bereits genügend Zähler auf dem Konto haben. Der europäische Wettbewerb ist nach acht sieglosen Spielen in Serie aber ebenso weit entfernt. Das war ursprünglich anders geplant. Eigentlich wollte Hoffenheim mit den getätigten Transfers genau diese Plätze angreifen.

An den vielversprechenden Saisonstart können sich mittlerweile nur noch wenige Fans erinnern. Dafür ist die Bilanz von nur einem Sieg aus den vergangenen 13 Partien viel zu niederschmetternd.

Die Stärke von 1899, das Angriffsspiel, knickte nach dem Jahreswechsel ein. Hoffenheim erzielte in vier von sechs Bundesliga-Spielen im neuen Kalenderjahr höchstens einen Treffer. Am vergangenen Spieltag ging die Matarazzo-Elf zum zweiten Mal im Jahr 2024 ohne Torerfolg vom Feld. Das war bis zur Winterpause in keinem Ligaspiel der Fall gewesen.

Wenn es schlecht läuft, folgt im Signal-Iduna-Park erneut ein TSG-Spiel ohne eigenen Treffer. Schon drei der vorangegangenen vier direkten Aufeinandertreffen wurden ohne Torjubel der Sinsheimer abgepfiffen.

Dortmund - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Wolfsburg (A), 3:0 Freiburg (H), 0:0 Heidenheim (A), 3:1 Bochum (H), 4:0 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:1 Union Berlin (H), 1:1 Köln (H), 2:2 Wolfsburg (A), 1:1 Heidenheim (H), 2:3 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Hoffenheim: 1:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 3:2 (A)



Bedeutend besser ist die derzeitige Verfassung von Borussia Dortmund. Der BVB ist seit acht Liga-Spieltagen ungeschlagen (4 Siege, 4 Remis) und rangiert in der Rückrundentabelle auf dem vierten Platz (11 Punkte).

Am auffälligsten ist die Souveränität in der Verteidigung der Schwarz-Gelben, die im neuen Kalenderjahr erst zwei Gegentreffer innerhalb der deutschen Beletage zugelassen hat (14:2 Tore).

Wie üblich, ist der BVB besonders im heimischen Signal-Iduna-Park ein starkes Team und gewann sieben von elf Heimspielen (2 Remis, 2 Niederlagen). Dabei schlossen die Terzic-Schützlinge etwas mehr als ein Drittel ihrer Liga-Heimspiele ohne Gegentor ab (36 Prozent).

Verbessert Dortmund seine Heimbilanz der letzten Vergleiche mit Hoffenheim auf drei Zu-Null-Siege in Serie, erwartet euch bei Oddset online eine Quote von 3,30.

Unser Dortmund - Hoffenheim Tipp: „Unter 3,5 Tore“

Der BVB kassiert im Schnitt nur 1,2 Gegentore pro Spieltag und stellt in dieser Hinsicht die drittbeste Verteidigung der Bundesliga. Darüber hinaus verhinderte Dortmund in sieben Liga-Begegnungen bereits ein Gegentor und ging in vier der vergangenen sechs Liga-Partien mit einer weißen Weste vom Feld.