Dortmund II - RW Essen Tipp, Prognose, Quoten| 13.10.2023

Unser Dortmund II - RW Essen Tipp zum 3. Liga Spiel am 13.10.2023 lautet: Nach zwei Klatschen ist bei Essen Wiedergutmachung angesagt. Zu Gast beim BVB II dürfte aber nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Am 8. Spieltag hatte Rot-Weiss Essen dem souveränen Tabellenführer Dynamo Dresden mit einem 3:1 daheim die zweite Saisonniederlage beigebracht und war damit auf Platz 9 der Drittliga-Tabelle geklettert. Zwei Runden später sieht die Welt von RWE aber schon nicht mehr so rosig aus. Nach zwei herben Pleiten in Serie hat man nur noch zwei Plätze und drei Punkte Polster auf die Abstiegszone.

Am Freitag zu Gast bei BVB II muss Essen dringend wieder punkten, sonst könnte die Luft für Coach Dabrowski noch dünner werden. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,75 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund II vs RW Essen auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Der BVB II ist seit 5 Spielen ungeschlagen und kassierte in den letzten 10 Heimspielen nur eine Niederlage

Essen konnte gerade mal 2 der jüngsten 16 Gastspiele für sich entscheiden

Bei dieser Paarung ging das jeweilige Gastteam lediglich in einem der vergangenen 8 Duelle als Sieger vom Platz

Dortmund II vs RW Essen Quoten Analyse:

Der BVB II hat in den letzten zehn Liga-Heimspielen nur eine Niederlage kassiert. Essen konnte dagegen nur zwei der jüngsten 16 Liga-Gastspiele für sich entscheiden. So haben sich die Buchmacher eine Meinung zur Dortmund II vs RW Essen Prognose gebildet.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,13. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,11.



Dortmund II vs RW Essen Prognose: Kommt RWE wieder zur Ruhe?

In der Saison 2021/22 kehrte die zweite Mannschaft des BVB in die 3. Liga zurück und ging auf einem guten 9. Platz über die Ziellinie. Auch im Vorjahr glückte mit einem Polster von acht Punkten und vier Rängen der Ligaverbleib. Hier hatte sich die Reserve der Schwarz-Gelben zwischenzeitlich jedoch etwas schwer getan. So hatte der ehemalige Hannover-96-Coach Jan Zimmermann die Mannschaft im Februar 2023 übernommen und für einen Aufschwung gesorgt.

In dieser Saison startete der Dortmunder Nachwuchs mit zwei Remis und einem Sieg. Nach Niederlagen gegen Dresden und Saarbrücken ging der Blick jedoch plötzlich zur Abstiegszone. Inzwischen hat sich das Team wieder gefangen. Auf drei Siege folgten zwei Remis. Damit ist der BVB II unter die Top 6 der Tabelle geklettert. Drei der vier Saisonsiege glückten daheim. In der Fremde gab es bisher nur einen Dreier, aber auch nur eine Niederlage.

Im Vorjahr glückte Essen mit einem Vorsprung von zwei Plätzen und fünf Punkten der Klassenerhalt. In diesem Jahr soll die Mannschaft weitere Fortschritte machen. Zum Auftakt in Halle setzte es aber eine 1:2-Pleite. Danach folgten fünf Spiele in Folge ohne Niederlage (2S, 3U). Eine weitere Enttäuschung war dann das 1:2 bei Aufsteiger Ulm. Doch diese Pleite konnte Rot-Weiss kurz darauf mit dem 3:1 daheim gegen Dresden wieder gutmachen.

Doch wieder konnte die Mannschaft keine Konstanz in die Leistungen bringen. Zunächst verlor Essen mit 0:4 bei Aufsteiger Unterhaching. Besonders bitter war dann das 0:5 am Samstag daheim gegen Verl. Trainer Dabrowski, der keine Erklärung für den desolaten Auftritt seiner Elf parat hatte, bat nach der ersten Heimniederlage der Saison und der höchsten Pleite zu Hause seit Mai 2013 die eigenen Fans um Entschuldigung. Vor allem die erfahrenen Spieler wirkten indisponiert. Zudem wurde am Dienstag Kapitän Felix Bastians mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Dortmund II - RW Essen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund II: 2:2 Arminia Bielefeld (A), 2:2 Unterhaching (H), 1:0 Duisburg (H), 3:2 Verl (A), 2:1 Viktoria Köln (H)

Letzte 5 Spiele RW Essen: 0:5 Verl (H), 0:4 Unterhaching (A), 3:1 Dynamo Dresden (H), 5:0 St. Tönis (A), 1:2 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund II vs RW Essen: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0;1 (H)

Beide Teams standen sich schon 28 Mal in Pflichtspielen gegenüber. Die Hälfte aller Duelle endete mit einem Remis. Werden dieses Mal auch die Punkte geteilt, wird das von Oddset mit einer 3,40 belohnt. Weitere Infos über diesen Buchmacher liefert unser Oddset Test. Mit neun Siegen zu fünf Niederlagen hat Essen die Nase im direkten Vergleich vorne. Im Vorjahr traf man erstmals in der 3. Liga aufeinander.

Hier gab es zwei Heimsiege, ein 1:0 des BVB und ein 2:0 von RWE. Allgemein nahm bei den jüngsten acht Partien nur einmal die jeweilige Gastmannschaft alle drei Punkte mit nach Hause. Der Dortmunder Nachwuchs konnte aber auch nur eines der letzten sieben Aufeinandertreffen gewinnen.

Unser Dortmund II - RW Essen Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Rot-Weiss Essen steht in Dortmund unter Druck, doch die Verantwortlichen wirken aktuell ratlos. Die Suspendierung von Kapitän Felix Bastians wurde nach außen hin auch nicht schlüssig begründet. Auf der Gegenseite ist die U23 der Schwarz-Gelben recht form- und heimstark. So können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Dabei dürfte es auch ein paar Tore zu sehen geben.