Dortmund – Köln Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Dortmund - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Dortmund ist zuhause eine Macht und wird gegen Köln zum Bundesliga-Auftakt nichts anbrennen lassen.

Der BVB präsentierte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schott Mainz souverän und kam zu einem 6:1-Triumph. Deutlich mehr wackelte der Bundesligist aus Köln im Pokal. Wenngleich mit dem VfL Osnabrück ein härterer Gegner bespielt wurde, wussten die Geißböcke nur bedingt zu überzeugen und setzten sich erst in der Verlängerung mit 3:1 durch.

Dortmund ist den Gästen spielerisch in sämtlichen Belangen überlegen und wird im Signal Iduna Park den Platz als Sieger verlassen. Zudem tendieren wir zu Toren auf beiden Seiten. Für diese Konfigurator-Wette gewährt Bet365 eine Gesamtquote von 2,60 .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Köln auf „Sieg Dortmund & Beide Teams treffen“:

Dortmund vs Köln Quoten Analyse:

Den Wettanbietern ist die Heimstärke der Mannen aus dem Ruhrpott keineswegs entgangen. Ein Heimsieg am kommenden Samstag bringt eine recht niedrige Dortmund Köln Wettquote von durchschnittlich 1,36 mit sich.

Drei der letzten vier Kräftemessen im Ruhrpott endeten mit mehr als 2,5 Toren. Auch diesmal visieren die Bookies eine torreiche Angelegenheit an und rechnen mit drei oder mehr Treffern.

Dortmund vs. Köln Prognose: Hat Dortmund sich von der verspielten Meisterschaft erholt?

Der eine oder andere Fan der Schwarz-Gelben fragt sich bis heute, wie Dortmund am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem schwachen 2:2 auf heimischem Boden gegen Mainz die Meisterschaft noch an die Bayern verschenken konnte.

Seit 15 Heimspielen in Serie sind die Borussen ungeschlagen (13S, 2U). Nur in zwei der vergangenen acht Bundesliga-Begegnungen auf heimischem Boden hielt die Elf von Trainer Edin Terzic hinten die Null.

Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich Köln in der vergangenen Spielzeit um vier Ränge auf Platz 11. Die schwache Punkteausbeute (42) war in erster Linie auf eine eklatante Heimschwäche zurückzuführen. Nur etwa ein Drittel der Begegnungen wurden zuhause gewonnen.

Dortmund - Köln Statistik & Bilanz:

Da kommt es Effzeh-Coach Steffen Baumgart gerade recht, mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison zu starten. Seit vier Ansetzungen auf feindlichem Terrain sind die Geißböcke nämlich ungeschlagen (3S, 1U). Darüber hinaus ist den Domstädtern ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten nicht abzusprechen. In fünf Auswärtsspielen stand zuletzt ein eigener Treffer zu Buche.

Kürzlich war in den Testspielen mit zwei Erfolgen gegen Nantes (2:0) und Aue (2:0) ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Mit Ellyes Skhiri haben die Nordrhein-Westfalen ihren besten Angreifer ablösefrei an Frankfurt abgegeben. Julian Chabot wurde für 2,5 Millionen Euro aus Sampdoria geholt, um die Abwehr zu stabilisieren. Ein guter Zug, da der Effzeh 54 Gegentore in den vergangenen 34 Bundesliga-Spielen kassierte.