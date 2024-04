Dortmund - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 21.04.2024

Unser Dortmund - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.04.2024 lautet: Ewig kann die Serie von Bayer in der Liga ja nicht mehr andauern. Wir trauen dem BVB im Wett Tipp heute durchaus einen Sieg gegen den neuen Meister zu.

Die Frage “Wer wird Deutscher Meister in der Saison 2023/24?” hat Leverkusen am vergangenen Wochenende schon sehr früh und sehr souverän beantwortet. Doch im Endspurt der Spielzeit bleiben einige Dinge ungeklärt. Wie viele Titel holt Bayer neben der Meisterschaft? Wie bringt die Werkself das nun eigentlich bedeutungslose Jahr in der Bundesliga zu Ende und wer kann die Truppe von Coach Xabi Alonso erstmals besiegen? Nur zu gerne würde der BVB dem frischgebackenen Meister die erste Niederlage zufügen.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Leverkusen auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Leverkusen konnte nur eines der letzten 6 Duelle gegen Dortmund gewinnen

Am Sonntag treffen die beiden besten Abwehrreihen der Rückrunde aufeinander

Bayer spielte in dieser Saison schon 15 Mal zu Null



Dortmund vs Leverkusen Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle hat Bayer vier Plätze und 23 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Trotzdem schicken die besten Wettanbieter die Hausherren bei der Dortmund vs Leverkusen Vorschau als leichte Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,33. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg der Werkself auch nur auf einen Durchschnitt von 2,78.

Dortmund vs Leverkusen Prognose: Gönnt sich Bayer nun eine kleine Auszeit?

In den vergangenen Jahren wähnte sich der BVB als zweite Kraft in Deutschland und wollte immer dann zur Stelle sein, wenn die Bayern schwächeln. In dieser Saison haben die Münchner ganz schön geschwächelt. Doch die Dortmunder konnten dies nicht ausnutzen und müssen 2023/24 sogar um das Ticket für die Königsklasse bangen. Nach 29 Spieltagen liegt die Borussia sogar nur auf Platz fünf, weil sie im Vergleich mit den punktgleichen Leipzigern die schlechtere Tordifferenz hat. Dabei verläuft die Rückrunde ganz gut.

Die Schwarz-Gelben haben mit dem 2:1 am Samstag in Gladbach seit dem 18. Spieltag schon genauso viele Siege gefeiert wie in der kompletten Hinserie (8). Neun Gegentore an den letzten zwölf Spieltagen werden nur von Leverkusen (7) unterboten. Hinzu kommt aber eine Baustelle im Sturm. Nationalspieler Niklas Füllkrug wartet wettbewerbsübergreifend seit neun Partien auf einen Treffer. Zudem fällt Sebastien Haller, der im CL-Hinspiel gegen Atletico Madrid den wichtigen Anschlusstreffer erzielte, erst einmal verletzt aus.

Schon am 29. Spieltag krönte sich Leverkusen nach einer unfassbaren Saison zum deutschen Meister. Die Werkself stellte mit dem lockeren 5:0 am Sonntag gegen Bremen einen Rekord aus den großen fünf europäischen Ligen ein: Juventus war von Mai 2011 bis Mai 2012 ebenfalls 43 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage geblieben. Zudem hat Bayer nun auch den Bundesliga-Startrekord der Bayern aus der Saison 2013/14 gebrochen, als die Münchner unter Pep Guardiola in den ersten 28 Spielen ungeschlagen blieben.

Gegen Werder blieb die Werkself auch zum 15. Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Das ist natürlich auch der Liga-Höchstwert. Nur 2014/15 hatte B04 noch mehr Weiße Westen in einer gesamten BL-Saison (16). Passend dazu stellt die Mannschaft von Coach Xabi Alonso auch die mit Abstand beste Abwehr der Liga (19 Gegentore). Nur in der Offensive haben die Bayern (82) die Nase gegenüber Leverkusen (74) vorne. Fraglich ist nun, wie das Team in die letzten fünf Liga-Spiele dieser Saison geht.

Dortmund - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Leverkusen konnte nur eines der letzten sechs Duelle gegen Dortmund für sich entscheiden. In diesem Zeitraum ging der BVB bei dieser Paarung viermal als Sieger vom Feld. Das Hinspiel in der laufenden Saison endete in der BayArena mit einem 1:1. Nach 105 Duellen führt der BVB den Vergleich gegen B04 mit 46 Siegen zu 33 Niederlagen an. Die Werkself konnte nur zehn von 44 BL-Gastspielen bei der Borussia für sich entscheiden (10U, 24N).

In den 89 Erstliga-Vergleichen zwischen beiden Teams fielen im Schnitt über 3,1 Tore. Am Sonntag treffen aber auch die beiden besten Abwehrreihen der Rückrunde aufeinander. Wird der Wert von 2,5 Toren nicht übertroffen, gibt es dafür bei Betano eine Quote von 2,62. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich den aktuellen Betano Promo Code nicht entgehen lassen.

Unser Dortmund - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Irgendwann geht jede Serie zu Ende, auch bei Leverkusen. Ob es in Dortmund soweit ist, wollen wir nicht endgültig beantworten, aber wir sehen die Hausherren leicht vorne. Nachdem der Liga-Titel eingetütet ist, wird die Werkself im Saison-Endspurt wohl mit ein paar Prozent weniger ins Spiel gehen. Da sich die Bilanz des BVB gegen Bayer in den letzten Jahren sehen lassen kann, trauen wir Dortmund mindestens ein Remis zu. Da beide Abwehrreihen in der Rückserie sehr stabil sind, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.