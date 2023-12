Dortmund - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 19.12.2023

Unser Dortmund - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.12.2023 lautet: Borussia Dortmund strauchelt dem Ende des Jahres 2023 entgegen. Im Spiel gegen schwache Mainzer vor heimischem Publikum wäre dennoch alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung. Wir sehen Vorteile für die Gastgeber in unserem Wett Tipp heute.

Beide Teams konnten in den letzten fünf Pflichtspielen keinen Sieg mehr erlangen. Während die Dortmunder langsam aber sicher den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren, stecken die Mainzer tief im Tabellenkeller fest. Wir sehen die Offensive der Dortmunder klar im Vorteil gegen Mainz, vertrauen jedoch gleichzeitig nicht der wackeligen Defensive des BVB.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Dortmund trifft in beiden Hälften” mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Mainz auf “Dortmund trifft in beiden Hälften”:

Dortmund erzielte in 3 der letzten 5 Partien gegen Mainz mindestens einen Treffer in jeder Halbzeit.



Dortmund erzielte in 4 der letzten 5 Spiele gegen Mainz mindestens 2 Treffer..



Mainz konnte noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen.



Dortmund vs Mainz Quoten Analyse:

Der BVB gilt im anstehenden Duell mit Mainz 05 vor heimischem Publikum als Favorit. Mit einer Quote von 1,53 ist die Favoritenrolle des deutschen Champions-League-Teilnehmers gegen den Vorletzten der Tabelle jedoch nicht so deutlich wie sie sein sollte, was nicht zuletzt an den schwachen Leistungen der Borussia in den letzten Spielen liegen dürfte. Mit einer Quote von 5,50 sehen die Buchmacher einen Sieg der Mainzer jedoch noch unwahrscheinlicher als eine mögliche Punkteteilung mit einer Quote von 4,70.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 2:1 mit einer Quote von 7,50, gefolgt von einem 2:0 Sieg der Dortmunder und einer Quote von 8,50 gesehen. Wer einen solch risikoreichen Tipp erwägt, sollte sich mit dem Interwetten Gutschein Code einen Vorteil verschaffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Mainz Prognose: Welches Team schafft den ersten Sieg nach fünf Spielen?

Dortmund spielt bisher eine enttäuschende Saison. Mit 26 Punkten liegt der BVB nur auf dem fünften Rang der Tabelle und hat schon 13 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Leverkusen. Vor allem die Defensive mit 24 Gegentoren in den ersten 15 Spielen zeigt sich bisher alles andere als sattelfest. Im Gegenzug sind jedoch auch 29 Treffer nicht gut genug, um mit der starken Konkurrenz in der Bundesliga mitzuhalten.

Die Offensivspieler der Borussia konnten dabei teilweise überzeugen. Julian Brandt spielt mit vier Treffern und sieben Torvorlagen eine sehr ordentliche Hinrunde, auch Neuzugang Niclas Füllkrug konnte mit fünf Toren und fünf Assists teilweise aufzeigen. Die Leistungen der beiden deutschen Nationalspieler stagnierten zuletzt jedoch auch etwas und sind schlicht nicht genug, um der Offensive der Dortmunder kontinuierlich Vorteile zu verschaffen.

Während die Schwarz-Gelben den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen, plagen die Mainzer da schon ganz andere Probleme. Mit neun Punkten aus den ersten 15 Spielen belegt man nur Platz 17 der Tabelle, punktgleich mit Aufsteiger Darmstadt. Die Rot-Weißen verbinden dabei eindrucksvoll eine sehr schwache Offensive mit einer schwachen Defensive und sind das einzige Team der gesamten Liga, das erst einen Sieg feiern konnte.

Zumindest die Verteidigung konnte sich zuletzt stabilisieren. In den ersten neun Partien fingen sich die Mainzer 24 Gegentreffer ein, in den letzten sechs Partien nur noch drei. Die letzten fünf Partien konnten jedoch nicht gewonnen werden. Gegen wütende Dortmunder könnte es eine Mammutaufgabe sein, diesen Schnitt beizubehalten. Im Auge behalten sollten wir Donyell Malen, der zuletzt in der BVB-Offensive die größte Gefahr ausstrahlte.

Dortmund - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Augsburg (A), 1:1 PSG (H), 2:3 RB Leipzig (H), 0:2 Stuttgart (A), 1:1 Leverkusen (A).



Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Heidenheim (H), 0:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H), 1:1 Hoffenheim (A), 0:0 Darmstadt (A).



Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Mainz: 2:2 (H), 2:1 (A), 1:0 (A), 3:1 (H), 3:1 (A).



Im DFB-Pokal mussten beide Teams vorzeitig die Segel streichen. Während Mainz schon in der zweiten Runde gegen Hertha den Kürzeren zog, verloren die Dortmunder im Achtelfinale zuletzt nach einer enorm schwachen Leistung mit 0:2 gegen Stuttgart. In der Champions League läuft es für die Borussia dagegen deutlich besser. Nach dem 1:1-Remis gegen Paris Saint Germain am vergangenen Spieltag konnten sich die Dortmunder den ersten Platz der Tabelle sichern und zogen damit recht souverän in die K.o.-Phase des Wettbewerbs ein.

Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams, spricht nicht viel für einen Sieg der Mainzer. In 34 Begegnungen mit Dortmund in der Bundesliga konnten insgesamt nur fünf Siege gefeiert werden, bei 20 Niederlagen und neun Remis. Sieben der letzten zehn Duelle konnte Dortmund gewinnen, bei einer Niederlage und zwei Remis. Im Schnitt fielen in den Spielen zwischen den beiden Rivalen übrigens 2,6 Tore. So könnte sich eine Wette auf beispielsweise “Unter 3,5 Tore” als gar nicht so unrealistisch herausstellen und bietet sich an, über eine der besten Sportwetten Apps abgegeben zu werden.

Unser Dortmund - Mainz Tipp: Dortmund trifft in beiden Hälften

Die Borussia wird nach zuletzt schwachen Leistungen und immer lauter werdender Kritik gegen die Mainzer früh in der Partie versuchen, für klare Verhältnisse zu sorgen. Sollte der BVB seine PS auf den Platz bekommen, könnte es eine klare Sache werden, wobei die BVB-Abwehr dafür bekannt ist, gegen schwächere Gegner viel zu große Räume zuzulassen.