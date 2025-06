Dortmund - Monterrey Tipp, Prognose & Quoten | 02.07.2025

Unser Dortmund - Monterrey Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 02.07.2025 lautet: Die Borussia ist der Favorit. In unserem Wett Tipp heute halten wir es allerdings für sinnvoller darauf zu setzen, dass beide Klubs zum Torerfolg kommen.

Das letzte Achtelfinalspiel bei der diesjährigen Klub-WM ist eines mit deutscher Beteiligung - und nicht nur das. In unserer Dortmund Monterrey Prognose ist der Bundesligist auch der Favorit. Allerdings ist nach den Leistungen der Mexikaner in der Gruppenphase eine gewisse Vorsicht geboten.

Wir entscheiden uns daher gegen eine Siegwette und stattdessen aus nachfolgenden Gründen für den Dortmund Monterrey Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,75 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Monterrey auf “Beide Teams treffen”:

Dortmund vs Monterrey Quoten Analyse:

Ein paar Tore erwarten die Bookies in diesem Match auch. Die Dotmund Monterrey Wettquoten für den Tipp “Über 2,5 Tore” knacken in nur wenigen Fällen die Marke von 1,80. Die Gegenwette wirft in der Regel Quoten über 2,00 ab. Ähnlich sieht es bei dem von uns vorgeschlagenen Tipp “Beide Teams treffen” aus, für den Bet365 aktuell die Höchstquote liefert.