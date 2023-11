Dortmund - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2023

Unser Dortmund - Newcastle Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein enges, umkämpftes und eher defensiv geprägtes CL-Gruppenspiel zwischen dem BVB und den Magpies.

Am Samstag war es soweit: Dortmund kassierte die erste Niederlage nach saisonübergreifend 17 Liga-Spielen und damit auch die erste Pleite dieser Bundesliga-Saison. Die Art und Weise war aber unschön: Beim 0:4 daheim gegen die Bayern war der BVB überfordert und chancenlos. Viel Zeit zu trauern bleibt aber nicht.

Schon am Dienstag geht es in der Champions League daheim gegen Newcastle weiter. Kann die Mannschaft den bitteren Rückschlag abschütteln? Oder hinterlässt das Spiel gegen die Münchner tiefere Wunden? Wir spielen mit einer Quote von 2,16 bei DAZN Bet den Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Newcastle auf „Unter 2,5 Tore“:

Der BVB kassierte in den letzten 6 CL-Spielen nur ein Gegentor

Newcastle spielte in der Premier League zuletzt in 7 Partien 5 Mal zu Null

Auch im Hinspiel fiel nur ein Treffer

Dortmund vs Newcastle Quoten Analyse:

Nach drei Spieltagen ist die Gruppe F völlig offen. Paris liegt mit sechs Punkten auf Platz 1. Dahinter folgen der BVB und Newcastle mit vier Zählern. Aktuelles Schlusslicht ist der AC Milan mit zwei Zählern.

Bei der Dortmund vs Newcastle Prognose können sich die Buchmacher, die auch immer mit einem tollen Sportwetten Bonus überzeugen, nicht wirklich auf einen Favoriten einigen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,66. Ein Dreier der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,62 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Newcastle Prognose: Hat der BVB die Bayern-Pleite verdaut?

Daheim gegen die Bayern rechneten sich die Dortmunder am Samstag natürlich etwas aus. Am Ende waren die Schwarz-Gelben aber in fast allen Belangen unterlegen und kassierten eine klare sowie verdiente 0:4-Niederlage. Vor allem die rechte Außenbahn war zum wiederholten Male eine Schwachstelle. Zudem konnte der Ausfall von Kapitän Emre Can nicht kompensiert werden. Ob der Sechser am Dienstag mitwirken kann, ist noch fraglich. In der Liga liegt die Borussia noch auf Platz 4, hat aber sieben Punkte Rückstand auf Platz 1.

In der Königsklasse ist der BVB traditionell recht heimstark und hat nur eines der letzten 16 Heimspiele in der Gruppenphase verloren (9S, 6U). Seit sechs CL-Heimspielen sind die Borussen ungeschlagen (3S, 3U) und kassierten in diesem Zeitraum nur ein Gegentor. Zuletzt blieb man gegen Manchester City (0:0), Chelsea (1:0) und AC Milan (0:0) sogar ohne Gegentreffer. Allerdings glückten in den jüngsten elf Heimspielen in der Champions League auch nur vier Siege.

Schaut man auf den Saisonverlauf von Newcastle war die 0:1-Niederlage gegen den BVB ein Ausrutscher. Denn vor allem daheim waren die Magpies zuletzt stark. So schlug man in der Königsklasse im St. James‘ Park Paris St. Germain mit 4:1. Zudem gab es daheim im Ligapokal ein 1:0 gegen Manchester City. Am Samstag fügte man vor den eigenen Fans Arsenal mit einem 1:0 die erste Saisonniederlage zu. Damit konnte das Team von Coach Eddie Howe die letzten vier Liga-Heimspiele alle ohne Gegentor gewinnen.

Doch auch in der Fremde zeigen die „Tynesiders“ ihr Können. So gewann man in der Vorwoche im EFL-Cup-Achtelfinale mit 3:0 bei Titelverteidiger Manchester United. Nach elf Spieltagen steht Newcastle in der PL-Tabelle auf Platz 6, vier Punkte hinter dem ersten Champions-League-Rang. Von den letzten 17 internationalen Partien haben die Magpies nur drei verloren (6S, 8U). Auch die Bilanz in UEFA-Gruppenphasen kann sich mit elf Siegen, sieben Remis und gerade mal drei Niederlagen sehen lassen.

Dortmund - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:4 Bayern (H), 1:0 Hoffenheim (H), 3:3 Frankfurt (A), 1:0 Newcastle (A), 1:0 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:0 Arsenal (H), 3:0 Manchester United (A), 2:2 Wolverhampton (A), 0:1 BVB (H), 4:0 Crystal Palace (H)

Letzte Spiele Dortmund vs Newcastle: 1:0 (A)

Im Hinspiel waren beide Vereine erstmals aufeinandergetroffen. Ein Treffer von Nmecha in der 45. Minute reichte zum 1:0-Sieg des BVB in Newcastle. Das war der erste Erfolg für Dortmund in England nach sechs Pleiten in Serie. Zudem gingen die Magpies im sechsten Spiel erstmals in einem Duell gegen einen Bundesligisten als Verlierer vom Feld (4S, 1U, 1N). Auf deutschem Boden sind die „Tynesiders“ aber mit zwei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen.

In den letzten fünf CL-Partien des BVB erzielte immer nur eine Mannschaft ein Tor. Setzt sich dieser Trend am Dienstag fort, gibt es bei DAZN Bet dafür eine Quote von 2,35. Wie die ersten Schritte bei diesem Bookie ablaufen, erklären wir in der DAZN Bet Anmeldung.

Unser Dortmund - Newcastle Tipp: Unter 2,5 Tore

Auf der einen Seite reisen die Magpies nach der Heimpleite gegen den BVB sicher mit Wut im Bauch nach Dortmund. Im Hinspiel hatte sich Newcastle überraschend fahrig und wenig griffig in den Zweikämpfen präsentiert. Auf der Gegenseite tun sich Premier-League-Vereine im Europapokal in der Fremde traditionell eher schwer. Zudem plagen die Gäste arge Personalsorgen. Beim BVB stellt sich dagegen die Frage, wie man die klare Pleite gegen die Bayern verkraftet hat. Am Ende geht es uns hier wie den Buchmachern. In dieser Partie kann unserer Meinung nach alles passieren. Da beide Teams zuletzt ihre Stärke aber eher in der Defensive hatten, rechnen wir mit einem torarmen Spiel.