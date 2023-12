Dortmund – PSG Tipp, Prognose & Quoten | 13.12.2023

Unser Dortmund - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.12.2023 lautet: Borussia Dortmund löste vorzeitig das Ticket für die CL-K.-o.-Runde und wird in unserem Wett Tipp heute im Signal-Iduna-Park nicht gegen PSG verlieren.

Kaum ein Wettanbieter hat die Schwarz-Gelben aus Dortmund nach fünf Spieltagen in der Todesgruppe F an der Spitze gesehen. Alle Kritiker wurden eines Besseren belehrt. Mit einem Remis gegen den Tabellenzweiten aus Paris wäre der Gruppensieg fix.

PSG seinerseits fungiert auf internationaler Ebene einmal mehr als Enttäuschung und errang nur zwei Erfolgserlebnisse in der Vorrunde (1U, 2N).

Unser Wett Tipp heute zielt auf die „Doppelte Chance 1X“ zu einer Quote von 1,87 bei ODDSET ab.

Darum tippen wir bei Dortmund vs PSG auf „Doppelte Chance 1X“:

Dortmund vs PSG Quoten Analyse:

Das Hinspiel entschieden die Hauptstädter mit einem 2:0-Triumph für sich. Auch beim erneuten Aufeinandertreffen gehen die Gäste als heißer Anwärter auf drei Punkte ins Rennen und werden mit einer Dortmund PSG Quote von durchschnittlich 1,85 bewertet.

Obwohl der BVB in der Champions League 80 Prozent der Paarungen mit weniger als 2,5 Toren absolvierte, servieren die Bookies für ein erneutes „Under“ in unserem Sportwetten App Vergleich mittels mobiler Anwendung eine Quote von ca. 2,20.