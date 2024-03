Dortmund - PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quoten| 13.3.2024

Unser Dortmund - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 13.03.2024 lautet: Am vergangenen Wochenende jubelte Jadon Sancho nicht nur über seinen ersten Bundesliga-Treffer nach seiner Rückkehr, sondern ebenso über den 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir weniger Treffer.

Borussia Dortmund wusste spielerisch zuletzt nicht immer zu überzeugen, fand aber Mittel und Wege, um wieder die gewünschten Ergebnisse einzufahren. Zuletzt holte die Mannschaft von Edin Terzic zwei Bundesliga-Siege in Serie und festigte damit den immens wichtigen vierten Tabellenplatz. PSV Eindhoven hatte zuletzt etwas Schwierigkeiten mit den Go Ahead Eagles, fuhr aber einen knappen 1:0-Sieg ein.

Im Wett Tipp heute erwarten wir ein enges und zugleich torarmes Spiel, mit „Unter 2,5 Toren“. Die dazugehörige Quote von 2,25 spielen wir bei Oddset .

Darum tippen wir bei Dortmund vs PSV Eindhoven auf „Unter 2,5 Tore“:

6 der 7 CL-Spiele des BVB endeten mit „Unter 2,5 Toren“ in der Partie.

4 der letzten 5 CL-Spiele von PSV endeten mit „Unter 2,5 Toren“ in der Partie.

Dortmund kassierte die wenigsten Gegentore pro CL-Spieltag (0,7).

Dortmund vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Das Hinspiel war aus BVB-Sicht ein gutes Ergebnis trotz eines schwachen Auftritts (1:1). Für das Rückspiel haben sich die Schwarz-Gelben mit zwei Pflichtspiel-Siegen in Folge in Form gebracht. Gepaart mit der Unterstützung des heimischen Signal-Iduna-Parks geben auch die neuen Wettanbieter mit Quoten bis 2,12 einen leichten Heimvorteil.

Eindhoven gewann nur zwei von sieben Spielen in dieser Champions-League-Saison. Trotzdem haben die Rood-Witten noch berechtigte Hoffnungen auf das Viertelfinale, selbst wenn Siegquoten zwischen 3,10 und 3,40 eher gegen einen Auswärtssieg sprechen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs PSV Eindhoven Prognose: Ein typischer BVB-Abend

Offensiver Hurra-Fußball ist in der Champions League nicht gerade das Markenzeichen der Borussia aus Dortmund. Torchancen im Wert von 8,9 erwartbaren Treffern reichen nur für Platz 20 im Vergleich der Champions-League-Teilnehmer.

Ein solch niedriger Wert lässt sich bereits anhand der bisherigen Ergebnisse erahnen. Dortmund erzielte in fünf von sieben Königsklasse-Auftritten Unter 1,5 Tore. Eine magere Ausbeute, mit der die Schwarz-Gelben aber in sechs von sieben Partien eine Niederlage verhindern konnten.

Während dieser CL-Saison setzte Dortmund auf seine Defensive. Drei von sieben Begegnungen in der Königsklasse beendete die Terzic-Auswahl ohne Gegentor. Durchschnittlich kassierten die Gastgeber nur 0,7 Gegentoren pro Partie - geteilter Bestwert!

Sechs von sieben Champions-League-Partien des Bundesligisten wurden mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel abgepfiffen, darunter auch das Achtelfinal-Hinspiel gegen die PSV (1:1).

Dortmund - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A), 2:3 Hoffenheim (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 1:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 1:0 CA Eagles (A), 2:2 Feyenoord (H), 7:1 Zwolle (A), 1:1 Dortmund (H), 2:0 Heracles (H).

Letzte Spiele Dortmund vs. PSV Eindhoven: 1:1 (A), 4:1 (A).

Umso überraschender liegen die Hausherren im Vergleich der erwartbaren Gegentore unter den sechs schwächsten Mannschaften der Königsklasse (12,4 xGA). Es passt jedoch zum Bild, das der BVB in letzter Zeit von sich gab: Spielerische Überlegenheit war selten zu sehen, dafür aber mehrfach positive Ergebnisse.

Speziell mit der Unterstützung der Gelben Wand kann Dortmund die notwendige Energie aufbringen, um PSV aus dem Wettbewerb zu kegeln. Im Signal-Iduna-Park ließ die Borussia nur ein Gegentor in drei Champions-League-Spielen zu.

Insgesamt sah das Dortmunder Publikum nur vier Treffer in drei Champions-League-Begegnungen (0:0, 2:0, 1:1). Das könnte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Eindhoven erneut der Fall sein. Gäste-Trainer Peter Bosz, ein alter BVB-Bekannter, bekam von seinem Team in fünf von sieben Begegnungen Unter 1,5 Tore zu sehen.

Dortmund verhinderte in zwei von drei CL-Heimspielen ein Gegentor. Das bringt uns bei Oddset sowie in der Oddset App zu einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“, die ihr mit einer Quote von 2,30 ebenfalls hervorragend ins Visier nehmen könnt.

Unser Dortmund - PSV Eindhoven Tipp: Unter 2,5 Tore

Peter Bosz kann mit PSV Eindhoven großen Druck erzeugen und ein Spiel vollkommen in die Hand nehmen. So gesehen im Hinspiel, als die Rood-Witten nur 0,86 erwartbare Gegentore durch den BVB zuließen. Allerdings erzielte Eindhoven in der Königsklasse nur selten Über 1,5 Tore. Tendenziell gehen wir von einem knappen Heimerfolg der Schwarz-Gelben aus, möglicherweise ohne Gegentreffer. Ebenso denkbar ist ein erneutes 1:1 und damit die Verlängerung.