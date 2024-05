Dortmund – Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 01.06.2024

Unser Dortmund - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Finale am 01.06.2024 lautet: Die Königlichen aus Madrid gelten in unserem Wett Tipp heute als heißer Anwärter auf den Titel, wobei Dortmund keineswegs leicht zu bezwingen sein dürfte.

Seit 2014 stand das Weiße Ballett aus Spanien fünfmal im Endspiel der Champions League und sollte am Ende auch immer den Titel holen. Zudem fungiert Real Madrid mit bis dato 14 Triumphen als Rekordtitelträger in der Königsklasse! Achtmal wurde die Champions League gewonnen und sechsmal der Europapokal der Landesmeister. Dortmund stand letztmals 2013 im Endspiel der Königsklasse, verlor aber damals 1:2 gegen Bayern. Auch diesmal kann sich der BVB keine großen Chancen auf den Titel ausrechnen.

Wir spielen den Wett Tipp heute „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 2,00 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Unter 4,5 Tore“:

Dortmund vs Real Madrid Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt diese Paarung einer deutlichen Rollenverteilung. Die Bookies favorisieren die Hauptstädter aus Spanien und bewerten einen Dreier in der regulären Spielzeit mit einer durchschnittlichen Quote von 1,60. Der BVB hingegen wird als klarer Underdog betrachtet und bringt im Falle eines Erfolgs den bis zu 4,8-fachen Wetteinsatz mit sich.

Die letzten vier direkten Aufeinandertreffen führten zu drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendiert ODDSET zu drei oder mehr Treffern. Gerade in Hinblick auf die EM 2024 ist ODDSET einer der besten EM Wettanbieter .

Dortmund vs. Real Madrid Prognose: Sorgt Dortmund für ein Fußballwunder?

Kaum jemand hat die Dortmunder im CL-Finale gesehen. Viele Tipp-Freunde sind bereits von einem Ausscheiden in der Vorrunde ausgegangen. Die Gruppe F war nämlich mit PSG, AC Milan und Newcastle alles andere als einfach. Die Borussia belehrte jedoch alle Zweifler eines Besseren. Mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage sprang am Ende der Vorrunde der Platz an der Sonne heraus.