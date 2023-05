Dortmund - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Dortmund - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.05.2023 lautet: Nach dem 1:1 in Bochum darf sich der BVB im Endspurt der Saison keine Ausrutscher mehr leisten. Die Chancen auf einen Dreier im Heimspiel gegen Wolfsburg stehen allerdings ganz gut.

Am vergangenen Spieltag kam der BVB zu Gast beim abstiegsbedrohten VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus und musste somit die Tabellenführung wieder an die Bayern abgeben. Da der Rekordmeister weiterhin auch sehr wankelmütig unterwegs ist, müssen die Dortmunder die Hoffnung auf die Meisterschaft aber noch nicht aufgeben. Weitere Patzer darf sich die Borussia allerdings nicht mehr leisten. Glaubt man den Wettquoten, lassen die Schwarz-Gelben im Heimspiel am Sonntag gegen Wolfsburg keine Punkte liegen. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Happybet die Wette „Sieg BVB“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Wolfsburg auf „Sieg BVB“:

Dortmund ist das beste Heimteam der Liga

Der BVB hat die letzten 9 Heimspiele alle gewonnen

Die Wölfe konnten nur eines der jüngsten 15 Duelle gegen die Borussia gewinnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Wolfsburg steht auf Rang 7 und hat zwei Zähler Rückstand auf Platz 6. Die Dortmunder liegen einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern zurück.

So schicken die besten Buchmacher, zu denen laut Sport-1-Test auch Happybet gehört, die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,52 als klare Favoriten auf den Rasen. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 5,57 belohnt.

Dortmund vs Wolfsburg Prognose: Bleibt der BVB im Meisterrennen?

Sicher wurde den Dortmundern in Bochum in der 65. Minute ein glasklarer Elfmeter verweigert. Am Ende ließen die Borussen aber auch mit einer fahrlässigen Chancenverwertung wieder einmal in der Fremde Punkte liegen. 24 Zähler erst sammelte die Terzic-Elf in 16 Gastspielen. Sechs Pleiten in der Fremde reichen in der Auswärtstabelle nur für Rang 4. Zudem konnte der BVB auch schon zuvor bei den Abstiegskandidaten Schalke (2:2) und Stuttgart (3:3) nicht gewinnen.

Wettbewerbsübergreifend ist man seit sechs Auswärtsspielen ohne Sieg. Ebenfalls fehlt den Westfalen ein Topstürmer. Bester Torschütze ist Julian Brandt mit acht Treffern. Noch nie wurde eine Mannschaft Meister, wenn der beste Scorer nicht auf mindestens zehn Treffer kam. Dafür gewann Dortmund die letzten neun Heimspiele in der Bundesliga und ist das heimstärkste Team der Liga. Immerhin sind drei der letzten vier Saison-Partien daheim.

Wolfsburg belegt einen hervorragenden 3. Platz in der Auswärtstabelle. Im Ranking der Rückrunde findet man die Wölfe zwar nur auf Rang 9, trotzdem bleibt der VfL mit lediglich einer Niederlage in den letzten neun Partien im Rennen um die Europapokal-Plätze. Vor allem das 3:0 gegen Mainz am vergangenen Samstag war nochmal ein Statement der Männer von Coach Niko Kovac im Saison-Endspurt.

Mit dem 5:1 am vorletzten Spieltag in Bochum hat auch die Offensive ihre Treffsicherheit zurückerlangt. So erzielten die Niedersachsen nach dem BVB und den Bayern die drittmeisten Tore. Unter dem Trainer hat sich die Mannschaft weiterentwickelt und ist nun taktisch flexibler. Gegen die 05er sah man auch viel Konsequenz und Effizienz. Vorerst will man den siebten Platz halten, der bei einem Pokalsieg von Leipzig auch fürs internationale Geschäft reichen müsste.

Dortmund - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Bochum (A), 4:0 Frankfurt (H), 3:3 Stuttgart (A), 2:1 Union Berlin (H), 0:2 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:0 Mainz (H), 5:1 Bochum (A), 0:0 Leverkusen (H), 0:2 Gladbach (A), 2:2 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Wolfsburg: 0:2 (A), 6:1 (H), 3:1 (A), 2:0 (A), 2:0 (H)

Das Hinspiel in dieser Saison konnten die Wölfe mit 2:0 daheim gegen den BVB gewinnen. Damit ging für den VfL eine Serie von 14 Duellen gegen Dortmund ohne Sieg zu Ende. In diesem Zeitraum hatte Wolfsburg nur einen Punkt gegen die Borussia holen können und gerade mal mickrige zwei Treffer erzielt. Im Signal-Iduna-Park warten die Niedersachsen seit neun Gastspielen auf einen Erfolg.

Unser Dortmund - Wolfsburg Tipp: Sieg BVB

Sicher ist Wolfsburg aktuell gut in Form und fühlt sich vor allem in der Fremde wohl. Der BVB ist aber eine Art Angstgegner für die Wölfe. Zudem sind die Dortmunder in dieser Saison sehr heimstark und wollen Wiedergutmachung für das Remis gegen Bochum. So sprechen bei dieser Partie auch für uns die meisten Faktoren für einen Heimsieg.