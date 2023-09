Dortmund - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Dortmund - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Dortmund ist in der Bundesliga-Saison 2023/24 noch ungeschlagen, konnte bisher aber zu selten überzeugen. Das soll sich daheim gegen Lieblingsgegner Wolfsburg ändern.

Am Dienstag zum Auftakt der CL-Gruppenphase zu Gast bei PSG (0:2) kassierte der BVB die erste Niederlage seit dem verlorenen Pokalspiel in Leipzig Anfang April. Aus dieser Zeit stammt auch die einzige Pleite der Dortmunder in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr (2:4 beim FC Bayern). Trotzdem ist die Stimmung bei Schwarz-Gelb nach einem wenig überzeugenden Saisonstart alles andere als gut.

Am Samstag empfängt die Borussia aber mit dem VfL Wolfsburg einen Lieblingsgegner und hat die Chance zur Wiedergutmachung. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,83 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Wolfsburg auf „DC 1X & Über 2,5 Tore“:

Dortmund ist seit 17 Heimspielen ungeschlagen.

Wolfsburg ist seit 10 Gastspielen beim BVB ohne Sieg.

In den letzten 5 Heimpartien gegen die Wölfe kommen die Schwarz-Gelben auf 19 Tore.

Dortmund vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Dortmund liegt aktuell auf Platz 7, die Wölfe auf Rang 6. Ein Zähler trennt beide Teams, der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt zwei bzw. einen Punkt. Die besten Buchmacher schlagen sich bei der Dortmund vs Wolfsburg Prognose aber recht klar auf die Seite der Hausherren.

Das hat natürlich mit der guten Bilanz des BVB gegen den VfL zu tun. So gibt es am Samstag für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,74. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,35 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Wolfsburg Prognose: Geht die Heimserie des BVB weiter?

Am Wochenende in Freiburg hatten die Dortmunder den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Doch auch hier war nicht alles Gold, was glänzte. Nach einer guten Anfangsphase wurden die Gäste immer passiver und gaben die Spielkontrolle ab. Doch immerhin wehrte sich die Mannschaft und drehte die Partie in der Schlussphase in Überzahl in einen 4:2-Sieg. Auch am Dienstag in der Königsklasse in Paris war die Elf von Coach Edin Terzic wieder viel zu passiv. Doch dieses Mal fehlte auch der nötige Mut.

Zudem lässt der BVB in dieser Saison zu oft Abstimmung, Ordnung und Kreativität vermissen. Viele Spieler sind derzeit außer Form. So setzte es in Kombination mit spielerischen Mängeln eine verdiente 0:2-Pleite. In der Bundesliga ist Dortmund seit zwölf Partien ungeschlagen. Vor den eigenen Fans kassierte man sogar seit 17 Partien keine Niederlage mehr. Acht Punkte aus den ersten vier Partien bedeuten aber auch den schwächsten Start seit der Saison 2018/19.

Der VfL hat dagegen einen guten Auftakt in der neuen Spielzeit hingelegt. Nur in der Saison 2021/22 hatten die Wölfe zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto (12) als jetzt (9). Der 2:1-Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Spieltag war nicht unbedingt schön, aber erfolgreich. Bisweilen stand Wolfsburg recht destruktiv und sehr tief in der eigenen Hälfte. Die Eisernen hätten sich durchaus einen Punkt verdient gehabt, doch die beiden dänischen Nationalspieler, Joakim Maehle und Jonas Wind, tüteten den Dreier für die Hausherren ein.

Vor allem Stürmer Wind hat schon jetzt Geschichte geschrieben. Der Angreifer ist der erste Spieler in Wolfsburgs Bundesliga-Geschichte, der nach vier Spieltagen fünf Treffer auf dem Konto hat. Zudem war er als erster Bundesliga-Spieler seit der Datenerfassung (2004/05) an jedem der ersten sechs Saisontore seines Vereins direkt beteiligt (5 Tore, 1 Assist). Trifft er auch gegen den BVB, hat Interwetten dafür eine Quote von 2,15 parat.

Dortmund - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:2 PSG (A), 4:2 Freiburg (A), 2:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A), 1:0 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 2:1 Köln (A), 2:0 Heidenheim (H), 6:0 Makkabi (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Wolfsburg: 6:0 (H), 0:2 (A), 6:1 (H), 3:1 (A), 2:0 (A)

Wolfsburg ist ein Lieblingsgegner der Borussia. Von den letzten 16 Duellen konnten die Wölfe nur eines für sich entscheiden, bei 14 Niederlagen. In Dortmund konnte der VfL aus den vergangenen zehn Gastspielen auch nur zwei Punkte mitnehmen. Besonders deutlich ist die Bilanz der letzten fünf Vergleiche im Signal Iduna Park: Hier kommen die Niedersachsen auf fünf Niederlagen und ein Torverhältnis von 1:19.

Die Wölfe gingen 2023/24 in drei der bisherigen vier Partien in Führung. Passiert das auch in Dortmund, wird das von Betano mit einer Quote von 2,55 belohnt. Für Wetten bei diesem Bookie bietet sich die Betano App an.

Unser Dortmund - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Den kleinen Aufwärtstrend mit dem Sieg in Freiburg konnte der BVB in Paris nicht bestätigen. Doch gegen den Lieblingsgegner aus Wolfsburg sollte am Samstag mindestens ein Punkt drin sein. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf einige Tore freuen.