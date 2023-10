Dresden - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Dresden - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Dresden feiert den nächsten Heimsieg, bei dem es mehr als nur ein Tor zu sehen geben wird.

Dynamo Dresden bastelt aktuell sehr stark an einer Rückkehr in die 2. Bundesliga und lässt sich bei diesem Vorhaben vor allem zu Hause von nichts und niemandem abbringen. Am Samstag empfängt die SGD die Gäste von Preußen Münster und will das halbe Dutzend an Heim-Dreiern in dieser Saison voll machen.

Wir sehen die Gastgeber in der Favoritenrolle, auch wenn die Münsteraner aktuell einen sehr positiven Lauf haben und als Aufsteiger eine bislang starke Saison spielen. Nichtsdestotrotz tendieren wir zur Wette „Sieg Dresden & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Dresden vs Preußen Münster auf „Sieg Dresden & Über 1,5 Tore“:

Dresden hat alle bisherigen 5 Heimspiele gewonnen.

Zu Hause erzielte Dynamo 11 Tore in 5 Partien.

Saisonübergreifend hat die SGD sogar die letzten 9 Heimspiele gewonnen.

Dresden vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter haben eine recht klare Meinung darüber, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Mit Quoten von höchstens 1,70 für Wetten auf Heimsieg sind die Dresdner hier der Favorit. Ein Tipp auf einen Dreier der Gäste wird hingegen mit Wettquoten bis 4,70 belohnt. Auch das Remis knackt die 4,00er-Marke, wenn auch nur knapp.

Noch wahrscheinlicher als ein Heimsieg ist für die Bookies ein Spiel mit mindestens drei Toren. Die Wette „Over 2,5″ bringt Quoten von höchstens 1,65. Für einen Tipp auf nur einen Treffer mehr gibt es Werte bis 2,55. Das beide Teams treffen halten die Buchmacher angesichts von Wettquoten von höchstens 1,66 ebenfalls für sehr wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dresden vs Preußen Münster Prognose: Dynamo lässt nichts anbrennen

Am vergangenen Sonntag setzte sich Dresden mit 3:2 im Spitzenspiel beim Aufsteiger und bis dato Zweiten Ulm durch und blieb damit im dritten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Gleichzeitig behauptete die SGD die Tabellenführung vor Regensburg. Nach nicht ganz einem Drittel der Saison führt Dynamo das Tableau mit drei Punkten Vorsprung vor dem Jahn an.

Am Samstag soll es die nächsten drei Zähler geben und zu Hause hielten sich die Dresdner bislang schadlos. Alle fünf Heimspiele der laufenden Drittliga-Saison haben sie mit insgesamt 11:4 Toren für sich entschieden. Mit nur vier Heim-Gegentreffern stellen sie zudem die zweitbeste Abwehr.

Weiter zurückblickend hat Dynamo seit dem 5. November 2022 nur eines von 17 Liga-Heimspielen verloren und zwölf der übrigen 16 gewonnen. Saisonübergreifend gewann Dresden die letzten neun Heimpartien in der 3. Liga am Stück und erzielte dabei immer mindestens zwei eigene Treffer.

Aber: In nur einer der letzten zehn Begegnungen auf heimischem Rasen konnte die SGD auch eine weiße Weste wahren. Ein Tipp auf „Heimsieg & Beide Teams treffen“ wirft bei Interwetten eine Quote von 3,15 ab. Unter Verwendung des Interwetten Gutscheins ist diese Wettoption sicherlich eine Überlegung wert.

Dresden - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dresden: 3:2 Ulm (A), 0:0 1860 München (A), 2:1 Halle (H), 1:3 RW Essen (A), 2:1 Aue (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 1860 München (H), 4:1 Halle (A), 4:0 Aue (H), 0:0 Duisburg (A), 0:4 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Dresden vs Preußen Münster: 3:2 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:2 (A)

Die Gäste von Preußen Münster kamen am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen 1860 München nicht über ein 1:1 hinaus, blieben aber im immerhin sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Mit 16 Punkten nach elf Spieltagen und Platz 6 in der Tabelle kann der Aufsteiger mit der bisherigen Ausbeute mehr als zufrieden sein.

Auswärts sind die Münsteraner seit drei Partien unbesiegt. Nachdem sie die ersten beiden Auswärtsspiele noch mit gesamt 0:5 Toren verloren hatten, holten sie aus den letzten drei Begegnungen auf des Gegners Platz sieben Punkte bei einem Torverhältnis von 6:1. Schon viermal in dieser Drittliga-Saison konnte Münster hinten die Null halten. In genauso vielen Partien schossen sie selbst allerdings auch kein Tor. Zuletzt gelangen den Gästen aber in sechs der letzten sieben Ligaspiele eigene Treffer.

Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sind nur wenig aussagekräftig. Das letzte direkte Aufeinandertreffen fand nämlich vor über sieben Jahren statt. Aktuell sind die Münsteraner das am längsten ungeschlagene Team der 3. Liga. Ein Tipp auf die Doppelte Chance X2 bringt Quoten bis 2,25. Doch sollte man diese Wette wirklich anspielen?

Unser Dresden - Preußen Münster Tipp: „Sieg Dresden & Über 1,5 Tore“

Es gibt durchaus einige Argumente, die für den Aufsteiger sprechen. Dennoch raten wir von Wetten in Richtung der Gäste ab. Die Hälfte der letzten sechs ungeschlagenen Münsteraner Partien endete nur mit einem Remis. Dresden ist eine Heimmacht und wir sind überzeugt, dass die SGD dieses Match gewinnen und den zehnten Heimsieg in Folge einfahren wird. Weil Dynamo auch bei den letzten neun Heimerfolgen immer mindestens doppelt traf, päppeln wir unsere einfache Siegwette ein wenig auf.