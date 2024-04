Düsseldorf – Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten|7.4.2024

Unser Düsseldorf - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.04.2024 lautet: Ähnlich der allgemeinen Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber aus Düsseldorf in der Favoritenrolle.

Fortuna Düsseldorf wurde unter der Woche im DFB-Pokal-Halbfinale von Bundesliga-Primus Bayer Leverkusen gedemütigt und mit 4:0 vom Platz gefegt. Die Löwen aus Braunschweig setzten jüngst mit einem 5:0-Kantersieg gegen Elversberg ein Ausrufezeichen und haben die Abstiegsränge verlassen.

In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer engen Begegnung, die am Ende zu einem Heimsieg führt. Interwetten gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Braunschweig auf “Sieg Düsseldorf”:

F95 feierte kürzlich zu Hause 2 Siege mit weißer Weste.



Braunschweig gehört zu den schwächsten Auswärtsteams der Liga (3S, 10N).



Düsseldorf liegt in der Tabelle 12 Ränge vor den Löwen und holte 16 Punkte mehr.



Düsseldorf vs Braunschweig Quoten Analyse:

Trotz der Pokal-Niederlage gegen Leverkusen sehen die Wettanbieter die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen in der heimischen Merkur-Spiel-Arena gegen den Abstiegskandidaten in der Favoritenrolle und rechnen mit einem Heimsieg. Wer dennoch Braunschweig vorne sieht, erhält in der mobilen App von Interwetten eine Quote von 4,60. Tipp-Freunde, die einen mobilen Wettabschluss anstreben, könnten einen Blick auf unsere besten Wett-Apps riskieren.

Fünf der vergangenen sechs Aufeinandertreffen in Düsseldorf führten zwischen den beiden Konkurrenten zu drei oder mehr Toren. Auch diesmal rechnen die Wettanbieter mit einem offensiv geführten Match und gehen von mindestens drei Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs. Braunschweig Prognose: Verteidigt Fortuna den 3. Platz?

Seit nunmehr sieben Spieltagen im deutschen Unterhaus sind die Düsseldorfer ungeschlagen. Mit vier Siegen in den jüngsten fünf Liga-Duellen konnte der Klub auf ganzer Linie überzeugen und darf nach vier Jahren Zweitklassigkeit sogar vom Aufstieg träumen, zumal vier der restlichen sieben Spieltage auf heimischem Boden ausgetragen werden.

Nach drei sieglosen Begegnungen in der Merkur-Spiel-Arena fanden die Düsseldorfer zu Hause zurück in die Erfolgsspur und setzten sich gegen den Hamburger SV (2:0) und Hansa Rostock (2:0) durch. Die von Trainer Daniel Thioune präferierte Viererkette stand somit weitestgehend sicher und wahrte zweimal eine weiße Weste.

Die Offensive der Recken aus Nordrhein-Westfalen muss sich in der eigenen Arena keineswegs verstecken und schenkte der Konkurrenz 23 Tore ein. Im Falle eines Remis oder gar einer Niederlage wäre Rang 3 vorerst vermutlich weg, da der HSV mit nur einem Punkt weniger auf der Lauer liegt.

Christos Tzolis, der von Norwich City ausgeliehen wurde, ist mit 17 Toren in 24 Spielen der treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen. Mit sechs Treffern in den vergangenen vier Liga-Duellen legt er eine sehr gute Formkurve an den Tag.

Düsseldorf - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:4 Leverkusen (A), 3:1 1. FC Kaiserslautern (A), 4:0 VfL Osnabrück (A), 2:0 Hamburger SV (H), 2:2 Hannover 96 (A).



Letzte 5 Spiele Braunschweig: 5:0 SV Elversberg (H), 2:1 SC Paderborn (A), 0:1 Hansa Rostock (A), 1:2 FC Nürnberg (A), 1:1 Hertha BSC (H).



Letzte Spiele Düsseldorf vs. Braunschweig: 4:1 (A), 3:1 (H), 2:2 (A), 2:2 (H), 0:0 (A).



Im November 2023 übernahm Daniel Scherning den Trainerposten in Braunschweig und löste den bis dato erfolglosen Jens Härtel ab. Im Schnitt holte Scherning 1,67 Punkte pro Spiel und gewann acht der insgesamt 15 Begegnungen (1U, 6N). Nach einem Negativtrend von vier sieglosen Ansetzungen kamen kürzlich zwei Erfolgserlebnisse zustande. Dem etwas überraschenden 2:1 in Paderborn folgte ein 5:0-Kantersieg gegen Elversberg. Mit 30 erbeuteten Punkten haben die Löwen die Abstiegszone verlassen und zeigen einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz auf.

Neben Schalke übernimmt der BTSV die Rolle des schwächsten Auswärtsteams der 2. Bundesliga. Nur drei der insgesamt 13 Begegnungen in der Fremde wurden gewonnen. Darüber hinaus stehen satte zehn Niederlagen zu Buche. Mit zehn Auswärtstoren ist die Offensive als harmlos zu bewerten und versäumte in mehr als 50 Prozent der Paarungen in der Fremde einen eigenen Treffer. Nur Hansa Rostock versprühte mit sieben Auswärtstoren noch weniger Angriffslust. Die Defensive stand nicht sicher und absolvierte keines der 13 Fernduelle mit weißer Weste.

Den Niedersachsen fehlt es in der Offensive an einem Knipser. Fabio Kaufmann ist mit sechs Treffern in 26 Begegnungen der beste Torjäger in den eigenen Reihen. Wer ein breites Spektrum an Düsseldorf vs. Braunschweig Wetten sucht, ist bei Betway genau richtig. Einfach bei Betway registrieren und zusätzlichen Neukundenbonus beanspruchen.

Unser Düsseldorf – Braunschweig Tipp: Sieg Düsseldorf

Am Mittwoch wurden Düsseldorf im DFB-Pokal die Grenzen aufgezeigt. Braunschweig ist jedoch von einem ganz anderen Kaliber als Leverkusen und dürfte somit deutlich leichter zu bespielen sein. Über die gesamte Saison hinweg zeigten die Düsseldorfer die deutlich besseren Leistungen und werden sich auch im direkten Duell durchsetzen. Das Hinspiel führte bereits in der Ferne zu einem klaren 4:1-Triumph.