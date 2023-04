Düsseldorf - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Unser Düsseldorf - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.04.2023 lautet: Fortuna verspielte an den vergangenen beiden Spieltagen nahezu alle Hoffnungen auf den Aufstieg. Kurz vor Schluss vergab F95 jeweils eine 2:1-Führung und ließ Zähler liegen. Darmstadt hingegen will sich für das vergangene Jahr revanchieren.

Felix Klaus erzielte zuletzt zwei Mal in Folge die 2:1-Führung für sein Team. Am Ende vergeigten die Fortunen jedoch jeweils den Sieg. Für den Torschützen Grund genug, um die Hoffnungen auf den Aufstieg zu begraben. Darmstadt siegte zuletzt in drei Spielen in Folge. In Düsseldorf treten sie mit einer guten Form an. Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Serie und setzen zu einer Quote von 2,90 bei Bet3000 auf einen Auswärtssieg.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Darmstadt auf „Sieg Darmstadt“:

Die Lilien sind mit 2,00 Punkten pro Spiel das beste Auswärtsteam der Liga.

Düsseldorf entschied nur eine der vergangenen 4 Partien für sich.

D98 kassierte erst 22 Gegentore und bringt die beste Defensive der Liga aufs Feld.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Darmstadt Quoten Analyse:

Würde das Ergebnis dieser Begegnung auf Basis der bisherigen Bilanz entstehen, hätte der Gastgeber klar den Hut auf. Düsseldorf gewann die vergangenen fünf Heimspiele gegen die Lilien allesamt.

Allerdings liegt F95 in der Tabelle bereits 14 Zähler hinter dem Tabellenführer. Favorisiert ihr dennoch die Fortunen, bekommt ihr für einen weiteren Heimsieg Quoten zwischen 2,30 und 2,40.

Die Gäste reisen aus Hessen an. Zuletzt polierten sie ihre Form mit drei Siegen in Folge mächtig auf. Führt dieser Vergleich zum vierten Sieg in Serie, könnt ihr für eine Wette auf die Gäste mit Quoten bis zu 2,95 rechnen.

Düsseldorf vs Darmstadt Prognose: „Eine gute Historie reicht nicht aus“

Fans der Nordrhein-Westfalen haben gute Erinnerungen an die vorherigen Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer aus Hessen. Düsseldorf entschied die letzten fünf Heimspiele allesamt für sich und stand bis zu dieser Saison bei neun Siegen aus den vergangenen zehn Aufeinandertreffen.

Einer der denkwürdigsten Dreier stammt aus der vergangenen Saison. Damals vermasselte F95 am 33. Spieltag einen möglichen Aufstieg der Lilien und beförderte Darmstadt mit einem 2:1-Erfolg vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz.

In dieser Saison könnte sich das Blatt wenden. D98 verbringt die gesamte Saison ohne größere Schwächephase an der Spitze. Die Gastgeber hingegen haben nur noch marginale Chancen auf den Aufstieg. Zwei späte Gegentreffer in den vergangenen beiden Partien ließen den Abstand zu Rang drei bis auf sieben Zähler anwachsen.

In der Hinrunde verloren die Fortunen das direkte Aufeinandertreffen mit 0:1. Aktuell sind sie seit sechs Spielen ungeschlagen. Zuletzt konnten sie ihre Führungen jedoch nicht über die Zeit retten und gewannen letztlich nur eine der vergangenen vier Liga-Partien.

Düsseldorf - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Bielefeld (A), 2:2 HSV (H), 5:2 Rostock (A), 1:1 Heidenheim (H), 1:0 Regensburg (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:1 Paderborn (H), 1:0 Nürnberg (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 1:3 Bielefeld (A); 0:1 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Darmstadt: 0:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (A), 2:1 (A), 3:2 (H)

Torsten Lieberknecht hat in Darmstadt die beste Defensive der 2. Bundesliga auf die Beine gestellt. Die Lilien haben erst 22 Gegentreffer hingenommen und beeindruckende 41 Prozent ihrer Spiele mit einer weißen Weste beendet.

Zuletzt feierte das beste Auswärtsteam der Liga (2,00 PPS) drei Siege in Serie, zwei davon zu Null. Mittlerweile ist die Saison 27 Spieltage alt und der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt souveräne sieben Zähler.

Die Lilien nutzen die meisten langen Bälle der Liga (1642), und das mit System. Wie sonst wäre trotz dieses hohen Volumens die beste Passquote bei langen Bällen erklärbar (knapp 60 Prozent). Bei Kopfbällen ist die Lieberknecht-Elf herausragend und sorgte bereits für 13 Treffer. Nur Heidenheim kann diesen Wert übertrumpfen (15).

Auf ein Unentschieden zwischen den beiden Kontrahenten solltet ihr nicht setzen. Bisher trafen beide Mannschaften in 15 Partien der 2. Bundesliga aufeinander, keine einzige Begegnung endete mit einer Punkteteilung.

Unser Düsseldorf - Darmstadt Tipp: Sieg Darmstadt

Vergangene Saison beendete Düsseldorf die Aufstiegsträume der Lilien mit einem 2:1-Erfolg am 33. Spieltag. In diesem Jahr kann D98 sich für die schmerzhafte Niederlage revanchieren und auch die letzten Träume von einem Aufstieg der Fortunen zerplatzen lassen. Darmstadt wirkt in dieser Spielzeit äußerst stabil, was wir von den Gastgebern nach zuletzt vergebenen Big Points nicht behaupten können.