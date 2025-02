Düsseldorf - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 28.02.2025

SPORT1 Betting 27.02.2025 • 09:00 Uhr Düsseldorf - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt die Fortuna oben dran?

Unser Düsseldorf - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.02.2025 lautet: Bisher war das Kleeblatt ein gern gesehener Gast in der Landeshauptstadt. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute nicht viel ändern.

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga geht es weiter eng zu. Zwischen Platz 2 und Rang 6 liegen nur drei Punkte. Zu dieser Gruppe gehört auch die Fortuna aus Düsseldorf, die weiter oben mitmischen möchte.

Schaut man auf die Quoten der Düsseldorf Fürth Prognose stehen die Chancen dafür auch ganz gut. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Merkur Bets den Düsseldorf Fürth Wett Tipp heute ”Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Fürth auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Fürth wartet nach 14 Gastspielen bei der Fortuna noch auf den ersten Sieg

Das Kleeblatt konnte nur eines der letzten 6 BL2-Gastspiele gewinnen

Düsseldorf ist seit 6 Partien im Unterhaus ohne Niederlage

Düsseldorf vs Fürth Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und das Tabellenbild (Platz 5 zu Platz 11) sprechen für die Hausherren. Das spiegelt sich auch in den Düsseldorf vs Fürth Quoten wider. So sind die Fortunen mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,79 die Favoriten.

Auf der Gegenseite bekommt ihr in den besten Sportwetten Apps für einen Erfolg der Gäste Düsseldorf gegen Fürth Wettquoten zwischen 3,80 und 4,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Fürth Prognose: F95 will die Heimbilanz optimieren

Die Fortuna ist in diesen Tagen nicht zu bezwingen. Auch im Derby zu Gast gegen Köln war Düsseldorf spielerisch zwar unterlegen und ließ im Spiel nach vorne die nötige Durchschlagskraft vermissen, trotzdem trafen die Männer von Coach Daniel Thioune in der 90. Minute durch einen Elfmeter zum 1:1-Endstand. Das war bereits der siebte Treffer vom Punkt in dieser Zweitliga-Saison. Das ist der Liga-Höchstwert. Somit ist F95 in der Rückrunde noch ungeschlagen (3S, 3U).

Aus den letzten fünf BL2-Spielen holte die Mannschaft elf Punkte, so viele wie ligaweit sonst nur der Hamburger SV. Dadurch bleiben die Düsseldorfer auf Platz 5 und haben gerade mal einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang 3. Vor allem in der Fremde ist die Fortuna stark. Lediglich Magdeburg (28) sammelte mehr Punkte auf des Gegners Platz als F95 (22). Dafür reichen 16 Heimpunkte (4S, 4U, 4N) in der Heimtabelle lediglich für Rang 11. Zudem hat 2024/25 nur Braunschweig im Unterhaus mehr Schüsse zugelassen als die Fortuna.

Im November 2024 übernahm Jan Siewert die SpVgg Greuther Fürth. Zuvor war das Kleeblatt in dieser Saison schon von Alexander Zorniger und Interimscoach Leonard Haas betreut worden. Unter dem neuen Coach gewannen die Franken drei ihrer letzten vier Zweitliga-Spiele (1N). Das sind genauso viele Siege wie die Mannschaft aus den vorherigen 15 BL2-Spielen holte. Vor allem konnte man zuletzt zwei Heimsiege gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf feiern.

Auf ein 2:1 gegen Regensburg folgte nun ein 3:0 gegen Braunschweig. Mit dem Ergebnis feierte Fürth den ersten Zu-Null-Sieg seit dem 16. Spieltag. Zudem baute das Kleeblatt den Vorsprung auf den Relegationsrang auf acht Punkte aus. Grundsätzlich macht die Defensive aber große Probleme. 43 Gegentore werden lediglich von Schlusslicht Jahn Regensburg (50) überboten. Auswärts wartet die SpVgg seit neun Zweitliga-Gastspielen auf eine Weiße Weste. Die Tatsache, dass die Grün-Weißen auch lediglich eines der vergangenen sechs BL2-Gastspiele gewinnen konnten, passt zu unserem Düsseldorf Fürth Tipp.

Düsseldorf - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Köln (A), 2:1 Hertha BSC (H), 1:1 Hannover (A), 3:2 Ulm (H), 3:2 Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 3:0 Braunschweig (H), 0:2 Elversberg (A), 2:1 Regensburg (H), 2:1 Paderborn (A), 2:4 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Fürth: 2:1 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:2 (A), 2:2 (H)

Diese Paarung wurde schon 30 Mal ausgetragen. Fürth liegt im direkten Vergleich knapp mit elf Siegen zu neun Niederlagen vorne (10U). Eine Besonderheit für die Düsseldorf Fürth Prognose ist die Bilanz in der Landeshauptstadt von NRW.

Dort ist die Fortuna nach 14 Heimspielen noch ohne Niederlage gegen das Kleeblatt (7S, 7U). Dabei lag die SpVgg in sechs der vergangenen acht Gastspiele bei F95 in Führung, konnte aber nie drei Punkte mitnehmen.

Das Hinspiel in der laufenden Saison in Franken ging an die Düsseldorfer. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Johannesson für die Gäste einen Elfmeter zum Endstand von 2:1 verwandelt.

Düsseldorf hat 26 von 40 Toren nach dem Seitenwechsel erzielt und 19 von 32 Gegentreffern im zweiten Durchgang kassiert. Diese Statistiken führen uns zum Düsseldorf vs. Fürth Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”. Dafür bekommen wir in der ODDSET App eine Quote von 1,98.

So seht ihr Düsseldorf - Fürth im TV oder Stream:

28. Februar 2025, 18:30 Uhr, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In der Saison 2024/25 zeigt Sky die komplette 2. Bundesliga live. Mit der Sky Konferenz, den Einzelspielen freitags, samstags und sonntags sowie dem Top-Spiel am Samstagabend. So gibt es auch das Duell zwischen Düsseldorf und Fürth bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf ist am Freitag um 18:30 Uhr.

Düsseldorf vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal, Oberdorf, Siebert, Heyer - Haag, Johannesson, Pejcinovic, Appelkamp, van Brederode - Vermeij

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Gavory, M. Zimmermann, Kwarteng, Schmidt, Hoffmann, Niemiec

Startelf Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter - Meyerhöfer, Dietz, Green, John, Klaus, Hrgota - Futkeu

Ersatzbank Fürth: Gießelmann, Jung, Münz, Massimo, Asta, Consbruch, Grill. Bansé, Srbeny

Eine Personalie hat für die Düsseldorf Fürth Prognose auf jeden Fall eine Bedeutung. Dawid Kownacki verpasst die Partie aufgrund einer Gelbsperre. Der Angreifer ist mit neun Toren Fortunas bester Torschütze in dieser Zweitliga-Saison.

Zudem fehlen den Hausherren Spieler wie Kwasigroch, Iyoha, Rossmann und Jastrzembski. Die Gäste müssen nur ohne Körber und Calhanoglu auskommen.

Unser Düsseldorf - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Die Fortuna spielt in diesem Jahr nicht immer wirklich überzeugend, doch Düsseldorf darf mit einer guten Form und viel Selbstbewusstsein das Spielglück für sich beanspruchen. So ist F95 aktuell schwer zu schlagen.

Auch daheim gegen das Kleeblatt ist mindestens ein Remis drin. Das hat natürlich mit der tollen Heimbilanz der Düsseldorfer gegen die Franken zu tun. Zudem konnte die SpVgg in dieser Saison nur drei von elf BL2-Gastspielen für sich entscheiden.