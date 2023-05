Düsseldorf - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Düsseldorf - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Hannover trifft in Düsseldorf ins Schwarze, für drei Punkte wird es aber nicht reichen.

Paderborn, St. Pauli und Düsseldorf hoffen am 33. Spieltag allesamt auf Ausrutscher des HSV. Holen die Hamburger auch nur einen Punkt, dann können die drei genannten Klubs ihre Aufstiegsträume endgültig beenden. Die Fortuna spielt dabei einen Tag nach den Rothosen und wird daher wissen, woran sie ist. Sie empfängt Hannover und will sich im letzten Heimspiel der Saison so oder so mit einem Sieg von den heimischen Fans verabschieden. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 1,82 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“

Düsseldorf ist seit 8 Heimspielen ungeschlagen.

Hannover hat nur eines der letzten 11 Auswärtsspiele gewonnen.

In den letzten 7 Duellen in Düsseldorf trafen beide Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Hannover Quoten Analyse:

Wer noch kein Konto bei NEObet hat, der sollte unbedingt mal einen Blick auf den NEObet Neukundenbonus werfen. Der Bookie bietet für eine Wette auf den Heimsieg eine Quote von 1,58. Einen Tipp auf den Auswärts-Dreier belohnt er dagegen mit einer Wettquote von 4,85.

Allgemein erwarten die Buchmacher hier viele Tore. Das Over 2,5 erreicht noch nicht einmal die Marke von 1,50. Ähnlich verhält es sich mit dem Tipp darauf, dass beide Teams treffen. Erst Wetten auf mindestens vier Treffer im Spiel knacken die Marke von 2,00.

Düsseldorf vs Hannover Prognose: Hannover 96 spielt hier mit

Die Fortuna hat nur eines ihrer letzten elf Ligaspiele verloren und sechs von ihnen gewonnen. In diesem Zeitraum holte Düsseldorf insgesamt 22 Punkte, die nur von St. Pauli mit 25 Zählern überboten werden. Weniger Pleiten als F95 kassierte an den letzten elf Spieltagen dagegen keiner.

Dennoch könnte das Duell mit Hannover zu einem besseren Freundschaftsspiel verkommen. Denn der Rückstand der Düsseldorfer auf Rang 3 beträgt zwei Partien vor Saisonende sechs Punkte. Der Dritte HSV spielt einen Tag davor zu Hause gegen Fürth. Holen die Hamburger auch nur einen Zähler, hat Düsseldorf keine Chance mehr auf Platz 3.

Aber auch in diesem Fall werden die Fortunen das letzte Heimspiel der Saison natürlich gewinnen wollen. Zumindest daheim traten sie in dieser Spielzeit eines Bundesliga-Aufsteigers würdig auf. Dank elf Siegen und drei Remis bei nur zwei Pleiten holten sie 36 Punkte. Nur Heidenheim holte zu Hause einen Zähler mehr.

Seit acht Heimpartien ist Düsseldorf ungeschlagen, die letzten drei hat der Klub alle gewonnen. An den vergangenen beiden Spieltagen hielt die Fortuna hinten jeweils die Null und das obwohl sie mit 35 die zweitmeisten Schüsse an diesen letzten beiden Spieltagen zuließ. Dreimal in Serie ohne Gegentreffer blieb F95 zuletzt im Oktober 2017.

Düsseldorf - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:0 St. Pauli (2BL, A), 3:0 Kiel (2BL, H), 3:2 Karlsruhe (2BL, H), 0:2 Nürnberg (2BL, A), 1:0 Darmstadt (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Darmstadt (2BL, H), 1:2 Karlsruhe (2BL, A), 3:0 Nürnberg (2BL, H), 3:1 Bielefeld (2BL, A), 0:3 Heidenheim (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Hannover: 0:2 (2BL, A), 0:0 (2BL, A), 1:1 (2BL, H), 0:3 (Pokal, A), 3:2 (2BL, H)

Die Gäste aus Niedersachsen brachten vergangene Wochen noch einmal ordentlich Würze in den Aufstiegskampf, da sie zu Hause Spitzenreiter Darmstadt mit 2:1 schlugen. Doch die Heimauftritte waren in den letzten Wochen ohnehin nicht das Problem. Von den letzten fünf Heimspielen wurden drei gewonnen und nur eines verloren.

Auswärts dagegen drückt seit Monaten der Schuh. Seit Oktober 2022 haben die Roten nur eines ihrer elf Auswärtsspiele gewonnen. Zusätzlich gab es nur noch vier Remis und sechs Niederlagen. Allein von den letzten vier Auswärtspartien wurden drei verloren. Im Schlussspurt der Saison kommen die Hannoveraner aber scheinbar dennoch auf Touren.

Denn an den letzten vier Spieltagen gab es drei Siege und damit genauso viele wie in den 16 Partien zuvor. Aktuell steht Hannover auf Rang 8 der Tabelle. Mehr als Platz 7 ist nicht drin. Interessant: Gegen sechs der sieben besser platzierten Teams gab es für Hannover in den jeweiligen sechs Auswärtsspielen sechs Pleiten bei 17 Gegentoren.

Gibt es in Düsseldorf nun auch die siebte Auswärtsniederlage gegen das siebte besser platzierte Team? Von den letzten vier direkten Duellen hat Hannover jedenfalls keines verloren. Es gab je zwei Siege und Remis. Aber: In Düsseldorf konnte H96 keines der letzten sieben Gastspiele für sich entscheiden.

Unser Düsseldorf - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Immerhin konnten die Niedersachsen in den letzten neun Auswärtspartien bei der Fortuna mindestens ein Tor erzielen. Zu einem Sieg reichte es aber nur einmal, allen voran auch deshalb, weil es in acht der besagten letzten neun Gastspiele bei der Fortuna auch Gegentreffer gab. Wir gehen nicht davon aus, dass H96 hier einen Dreier einfährt. Ein Tor trauen wir den Gästen nach zuletzt guten Wochen aber zu, weil bei den Fortunen mit der eventuellen Gewissheit, Platz 3 nicht mehr erreichen zu können, vielleicht der unbedingte Antrieb fehlen könnte.