Düsseldorf - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 24.09.2023

Unser Düsseldorf - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.09.2023 lautet: Gäste-Keeper Zieler wird gegen Düsseldorf mehr als nur einmal hinter sich greifen müssen.

Das tabellarische Topspiel des siebten Spieltags in der 2. Bundesliga findet am Sonntag in der Merkur-Spiel-Arena statt, wenn das dort beheimatete Team von Fortuna Düsseldorf die Gäste von Hannover 96 empfängt. Vor Beginn dieses Spieltags ist es das Duell des Ersten gegen den Vierten.

Beide zeigten zuletzt ansprechende Leistungen und erzielten so einige Treffer. Wir sehen die Fortunen in der leichten Favoritenrolle, denken aber, dass für einen Sieg schon mindestens zwei Treffer her müssen. Das trauen wir den Gastgebern zu und tendieren daher zum Tipp „Düsseldorf Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,66 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Hannover auf „Düsseldorf Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf hat als einziges Zweitliga-Team die letzten 3 Spiele gewonnen.

Bei jedem der letzten drei Erfolge erzielte die Fortuna mindestens 3 Treffer.

In 5 der letzten 6 Heimduelle mit Hannover traf F95 mindestens doppelt.

Düsseldorf vs Hannover Quoten Analyse:

Für die Bookies sind die Gastgeber der Favorit. Für Wetten auf einen Sieg der Fortuna kann man Quoten um 1,90 erhalten. Vorne mit dabei ist der Wettanbieter AdmiralBet, bei dem ihr eure Wette auch ganz einfach über die AdmiralBet App platzieren könnt. Wählt ihr einen Gästesieg, dann lassen sich Wettquoten bis 3,90 erzielen.

Ansonsten erwarten die Wettanbieter einige Tore. Wetten auf das Over 2,5 erreichen Werte von gerade einmal 1,60. Minimal geringer sind die Werte bei der Wettalternative „Beide treffen“. Erst ein Tipp auf Über 3,5 Tore im Spiel knackt mit Quoten von bis zu 2,60 die 2,00er-Marke deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Hannover Prognose: Vierter Fortuna-Sieg in Folge?

Bei der Fortuna stehen nach sechs Spieltagen dank vier Siegen und einem Remis schon 13 Punkte in der Bilanz. Damit spielt Düsseldorf seine geteilt beste Saison im Unterhaus. Zuletzt hatte man in der Saison 2017/18 zur gleichen Zeit so viele Punkte auf dem Konto. Gutes Omen: Am Ende stieg man in die Bundesliga auf!

Soweit sind wir noch lange nicht, doch zuletzt konnte F95 überzeugen. Als einzige Mannschaft blieben die Fortunen an den letzten drei Spieltagen siegreich. Bei jedem dieser drei Erfolge erzielten sie mindestens drei Tore. Das ist eingestellter Vereinsrekord und gelang dem Klub zuletzt im April 2014. Insgesamt stehen derzeit 13 Treffer in der Statistik.

Zu Hause hat Düsseldorf in diesem Kalenderjahr nur eines von zwölf Zweitliga-Spielen verloren. Das war am dritten Spieltag dieser Saison, als man Paderborn mit 1:2 unterlag. Von den übrigen elf Heimpartien im Jahr 2023 hat die Fortuna acht gewonnen. Zuletzt schlug man daheim Karlsruhe mit 3:1.

Mit Hannover reist allerdings ein Gegner an, gegen den man von den letzten neun Duellen im Unterhaus nur eines gewinnen konnte. Mit fünf endete aber über die Hälfte dieser letzten Aufeinandertreffen mit einer Punkteteilung. Zu Hause wiederum blieb F95 in den letzten acht Spielen gegen die Niedersachsen ungeschlagen (3 Siege, 5 Remis).

Düsseldorf - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 Rostock (A), 3:1 Karlsruhe (H), 5:0 Elversberg (A), 1:2 Paderborn (H), 3:1 Illertissen (A)

Letzte 5 Spiele Hannover: 7:0 Osnabrück (H), 3:1 Fürth (A), 0:1 HSV (H), 2:1 Rostock (A), 3:3 n.V., 2:4 i.E. Sandhausen (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Hannover: 3:3 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 0:3 (A)

H96 kommt allerdings mit breiter Brust. Nach dem 3:1 in Fürth gewannen die Roten auch am vergangenen Wochenende - und wie. Gegen Aufsteiger Osnabrück gab es zu Hause einen 7:0-Erfolg. Nur einmal in ihrer Zweitliga-Historie gewannen die Hannoveraner höher, nämlich im November 1986 mit 8:0 gegen Karlsruhe. Dank dieser sieben Streiche stellen die Niedersachsen aktuell die beste Offensive im Unterhaus. Saisonübergreifend konnten sie in nur einem ihrer letzten 13 Pflichtspiele nicht treffen. Aber: Beim Erfolg gegen Osnabrück konnten sie zum ersten Mal seit zehn Pflichtspielen hinten mal wieder die Null halten.

Nach alledem ist in dieser Begegnung auch der Tipp „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ sicherlich keine schlechte Wahl, zumal die deutschen Anbieter hierfür Quoten um 1,80 auf den Markt werfen. Zu Bedenken ist dabei aber, dass Düsseldorf mit nur vier Gegentoren nach sechs Partien die aktuell zweitbeste Defensive in der 2. Bundesliga stellt.

Kurios: Hannover erzielte an den ersten sechs Spieltagen schon fünf Tore vom Elfmeterpunkt. Alle Treffer erzielte Cedric Teuchert, der mit insgesamt sechs Treffern derzeit Zweiter der Torjägerliste ist. Der Rekord für die meisten Hannoveraner Elfmetertore in einer Saison steht bei sechs. Es sieht so aus, als würde Teuchert diese Marke knacken.

Unser Düsseldorf - Hannover Tipp: Düsseldorf Über 1,5 Tore

Beide Teams konnten in ihren letzten Spielen überzeugen. Wir sehen Düsseldorf, auch wegen des Heimvorteils, allerdings leicht vorne. Zehnmal in Folge kassierten die Hannoveraner Gegentreffer, ehe sie am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger Osnabrück mal wieder ihren Kasten sauber halten konnten. Bei heimstarken Fortunen, die zuletzt im Oktober 2022 daheim nicht getroffen haben und in fünf ihrer letzten sechs Heimduelle mit H96 mindestens doppelt netzten, wird ihnen dieses Kunststück nicht gelingen. Wir rechnen damit, dass die Gastgeber öfter zum Torerfolg kommen werden.