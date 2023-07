Düsseldorf - Hertha BSC Tipp, Prognose, Quoten | 29.7.23

Unser Düsseldorf - Hertha BSC Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.07.2023 lautet: Von den Top-Vereinen in dieser Zweitliga-Saison werden der Hertha die größten Probleme prophezeit. Auch wir trauen Berlin zum Auftakt in Düsseldorf nicht mehr als einen Punkt zu.

In der neuen Saison 2023/24 der 2. Bundesliga sind die Traditionsvereine Schalke, Hertha BSC und der HSV die großen Favoriten. Für einige Experten könnte die Düsseldorfer Fortuna im Aufstiegskampf aber auch ein gehöriges Wörtchen mitreden.

Ob die Männer von Coach Daniel Thioune wirklich ein Kandidat für die Top 3 sind, können sie gleich im ersten Samstagabend-Spiel der neuen Saison beweisen. Hier ist Absteiger Hertha BSC in der Merkur-Spiel-Arena zu Gast. Wir entscheiden uns bei diesem Spitzenspiel mit einer Quote von 1,78 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Hertha BSC auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf war, auf die letzten 24 Spiele gesehen, das beste Heimteam der 2. Bundesliga

In den letzten 8 Duellen beider Teams fielen immer mindestens 3 Treffer

Die Fortuna hat alle ihre Testspiele gewonnen

Düsseldorf vs Hertha BSC Quoten Analyse:

Die Buchmacher können sich bei ihrer Düsseldorf vs Hertha BSC Prognose auf keinen klaren Favoriten verständigen. Dank der Heimstärke sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,33 die leichten Favoriten.

Auf der Gegenseite scheinen aus Sicht der besten Buchmacher, die alle mit einem tollen Sportwetten Bonus überzeugen können, aber mit Siegquoten im Schnitt von 2,89 auch die Gäste aus der Hauptstadt alles andere als chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Hertha BSC Prognose: Bleibt F95 eine Heimmacht?

Die Fortuna spielte im Vorjahr die beste Zweitliga-Saison seit 2017/18. Von den letzten 13 Saisonspielen ging nur eines verloren. Zudem holte Düsseldorf seit dem Amtsantritt von Daniel Thioune mehr Heimpunkte als jedes andere Zweitliga-Team in diesem Zeitraum (54). Trotzdem reichte es 2022/23 „nur“ für den vierten Platz, acht Zähler hinter Rang 3. Nun sind die Ansprüche in der Landeshauptstadt gewachsen. Allerdings musste man Leistungsträger wie Kownacki, Klarer und Hennings ziehen lassen.

Für einen gleichwertigen Ersatz wurde noch nicht gesorgt. In der Vorbereitung zeigte die eingespielte Mannschaft mit vier Siegen in vier Spielen eine starke Verfassung und dürfte damit Selbstvertrauen getankt haben. In einigen Mannschafts-Teilen, wie beispielsweise in der Spitze und auf den Flügeln, ist der Kader aber zu dünn besetzt. Trainer Daniel Thioune, der die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt hat, wollte vor allem an der Laufleistung, dem Spieltempo und der Anfälligkeit bei hohem Pressing arbeiten.

Nachdem sich die Hertha 2021/22 noch in der Relegation retten konnte, musste die „Alte Dame“ in der Vorsaison erstmals seit 2012 wieder den Gang ins Fußball-Unterhaus antreten. Die Verantwortlichen setzen dabei weiter auf Coach Pal Dardai, der die Mannschaft Mitte April in seiner dritten Amtszeit übernommen hatte, den Abstieg aber nicht mehr verhindern konnte. Bei Dingen wie Teamspirit, Kommunikation, Umschaltspiel und den Standards gab es unter Dardai schon beachtliche Fortschritte.

Der Kader bleibt aber eine große Baustelle. Vor allem das Mittelfeld ist unterbesetzt. Topscorer Dodi Lukebakio soll noch gewinnbringend verkauft werden. In den Testspielen führten individuelle Patzer zu Gegentoren. Im Spiel nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. Hinzu kommt der Wirbel um den suspendierten Neuzugang Marius Gersbeck. Der Start in die neue Saison droht somit holprig zu werden. In der Vorsaison war der BSC mit nur acht Punkten aus 17 Gastspielen das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga.

Düsseldorf - Hertha BSC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 Bochum (H), 5:0 Puskas FC (A), 2:1 Slovan Liberec (H), 6:2 TuRu Düsseldorf (A), 3:0 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Hertha BSC: 1:1 Standard Lüttich (A), 0:1 Royal Antwerpen (H), 2:1 RWDM (A), 2:4 Young Boys (A), 2:0 BFC Dynamo (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Hertha BSC: 3:3 (H), 1:3 (A), 2:1 (A), 4:1 (H), 2.2 (H)

Auf der einen Seite ging Düsseldorf nur in einem der letzten sechs Pflichtspiele gegen die Hertha als Verlierer vom Platz. Auf der Gegenseite wartet die Fortuna in der 2. Liga nach acht Duellen mit der „Alten Dame“ mit fünf Unentschieden und drei Niederlagen noch auf den ersten Sieg. Zudem konnte F95 wettbewerbsübergreifend lediglich eines der letzten sechs Heimspiele gegen den BSC für sich entscheiden. Pal Dardai verlor als Hertha-Trainer allerdings beide Duelle gegen den Verein aus der Hauptstadt von NRW (1:4, 1:2).

Unser Düsseldorf - Hertha BSC Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

In der 2. Bundesliga ist die Fortuna noch ohne Sieg gegen die Hertha. Diese Statistik ist zum Auftakt der neuen Spielzeit aber extrem gefährdet. Denn während der Kader des BSC noch eine große Baustelle ist, haben die eingespielten Düsseldorfer in der Vorbereitung eine tolle Frühform unter Beweis gestellt. Da F95 unter Coach Thioune auch noch sehr heimstark ist, können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Dabei dürften, wie so oft, wenn beide Vereine aufeinandertreffen, auch ein paar Tore fallen.