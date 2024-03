Düsseldorf – HSV Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2024

Unser Düsseldorf - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.03.2024 lautet: Vier Punkte trennen beide Teams! Im Falle eines Sieges könnte Fortuna bis auf einen Zähler an den HSV herankommen. Einen klaren Favoriten benennen wir im Wett Tipp heute nicht.

Fortuna Düsseldorf verspielte zuletzt in Hannover eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben. Somit schlossen die Nordrhein-Westfalen nicht weiter zur Aufstiegszone auf. Der HSV blamierte sich kürzlich im Volksparkstadion gegen Schlusslicht Osnabrück (1:2). Trotz beinahe 70 Prozent Ballbesitz und mehr als 15 Minuten Überzahlspiel bauten die Hausherren kaum Druck auf das gegnerische Gehäuse auf. Nach dem Misserfolg der Nordlichter ist mit einer Reaktion zu rechnen.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs HSV auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Düsseldorf vs HSV Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Weg-Markt auf die Suche nach einem klaren Favoriten begibt, wird zu keinem Ergebnis gelangen. Die Buchmacher gehen davon aus, dass sich beide Teams auf Augenhöhe duellieren. Absolut nachvollziehbar, da sechs der vergangenen acht Aufeinandertreffen in Düsseldorf zwischen beiden Teams zu einem Remis führten. Eine erneute Punkteteilung bringt den durchschnittlich 3,6-fachen Wetteinsatz mit sich.

Düsseldorf vs. HSV Prognose: Führt der HSV seinen positiven Auswärtstrend fort?

Düsseldorf - HSV Statistik & Bilanz:

Nachdem der Hamburger SV im Vorjahr die Rückkehr in die erste Bundesliga mit zwei Niederlagen in der Relegation gegen den VfB Stuttgart verpasste, sollte in dieser Saison ein direkter Aufstiegsplatz herausschauen.

Ähnlich wie Fortuna Düsseldorf legten auch die Nordlichter zuletzt Probleme an den Tag und holten an den vergangenen vier Spieltagen nur einen Sieg. Als negativer Höhepunkt ist zweifelsohne die Heimniederlage gegen Schlusslicht Osnabrück (1:2) zu bewerten.

Mut machen die letzten Auswärts-Leistungen. Nur eines der vergangenen acht Liga-Spiele in der Ferne ging verloren (3S, 4U). Die Nordlichter sind auswärts offensiv gefährlich und blicken auf 21 Treffer. Mit Düsseldorf (29) und Kiel (22) brachten nur zwei Teams in der Ferne mehr Tore zustande. In einem Viertel sämtlicher Begegnungen in der Fremde kam ein „Clean Sheet" zustande. Robert Glatzel ist mit 16 Toren der beste Angreifer der 2. Liga.