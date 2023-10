Düsseldorf - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten|21.10.

Unser Düsseldorf - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 21.10.2023 lautet: Der verpatzte Saisonstart der Roten Teufel ist längst Geschichte. Stand jetzt sind die Männer vom Betzenberg seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Fortuna Düsseldorf wird versuchen, die Form der Gäste mit einer der besten Defensiven der Liga zu stoppen.

Für Fortuna Düsseldorf müssen sich die letzten drei Spieltage wie eine Wiederholung des Saisonstarts angefühlt haben. An den vergangenen drei Spieltagen kamen die Hausherren, ebenso wie an den ersten drei Spieltagen, nie über einen Treffer und Punkt hinaus.

Die Gäste aus der Pfalz hingegen haben sich über die vergangenen Wochen ein Momentum aufgebaut, welches sie mit Mut und Selbstvertrauen ausgestattet hat. In diesem Spiel trifft eine starke Offensiv-Mannschaft auf eine gefestigte Defensive. Unser Wett Tipp heute: „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,77 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs. Kaiserslautern auf „Doppelte Chance X2″:

Düsseldorf vs. Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Fortunen haben im eigenen Stadion durchschnittlich 1,60 Punkte pro Spiel gesammelt. Dennoch ist die aktuelle Form in der eigenen Merkur Spiel Arena mit nur einem Sieg aus den letzten vier Partien bedenklich. Kann die Mannschaft von Daniel Thioune den dritten Heimsieg der Saison feiern, reichen die Quoten der besten Wettanbieter bis 1,95.

Hinsichtlich der aktuellen Formkurven beider Mannschaften ist die Favoritenrolle der Düsseldorfer zumindest in Frage zu stellen. Unser Blick richtet sich eher auf die Wettquoten für einen Auswärtssieg der Roten Teufel. Dieser würde bei den verschiedenen Buchmachern zu Quoten von 3,60 bis 3,80 führen.

Düsseldorf vs. Kaiserslautern Prognose: Stärke trifft auf Stärke

Fortuna Düsseldorf hat an den ersten neun Spieltagen 106 Schüsse (5.) abgegeben. Ein starker Wert, jedoch flogen nur 36,8 Prozent ihrer Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten (16.). Anhand dieser Statistik lässt sich bereits erahnen, wie ein dünner Wert von 12,3 erwartbaren Toren (14.) entstanden ist.

Die Roten Teufel sind vor dem gegnerischen Tor um ein Vielfaches gefährlicher aufgetreten. 116 Schüsse sind der zweitbeste Wert der Liga, 54,3 Prozent davon gingen aufs Tor (1.). Diese Kombination ließ die erwartbaren Tore in die Höhe schnellen (17,6 xG, 2.).

Von diesen großartigen Zahlen konnte Dirk Schuster bisher nur träumen. Seine Mannschaft ließ bereits 16,5 erwartbare Gegentore zu (15.) und hat doppelt so viele Gegentore (14) wie die Hausherren eingesteckt (7).

Düsseldorf - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Kaiserslautern war an den ersten neun Spieltagen extrem kopfballstark und hat sieben der 18 Tore per Kopf erzielt. Das liegt vor allem an der altbekannten Stärke nach Standardsituationen. Der 1. FCK ist der einzige Verein der Liga, der bereits fünf Treffer nach einem ruhenden Ball erzielt hat.