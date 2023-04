Düsseldorf - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Düsseldorf - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesligaspiel am 30.04.2023 lautet: Der KSC kann ohne Druck in die restlichen Spiele gehen. Die Fortunen wollen ihre verbleibenden Hoffnungen auf den Aufstieg wahren.

Beide Mannschaften beendeten den vorherigen Spieltag mit einer Niederlage. Fortuna blieb zuvor jedoch sieben Spiele in Folge ungeschlagen - der KSC feierte nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Düsseldorf kann in diesem Duell auf seine Heimstärke vertrauen. Die Favoritenrolle der Gastgeber führt uns bei Bet-at-Home zu einer Wette auf einen Heimsieg. Eine Quote von 1,90 sorgt für den entsprechenden Anreiz.