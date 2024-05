Düsseldorf - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten 19.05.2024

Unser Düsseldorf - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Für beide Teams steht am 34. Spieltag nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute muss sich die Fortuna allerdings für die Relegation in Form halten.

Da der HSV am vergangenen Spieltag eine 0:1-Pleite in Paderborn kassierte, ist Düsseldorf der 3. Platz nicht mehr zu nehmen. Allerdings verspielte die Fortuna durch ein 1:1 in Kiel auch die letzte Chance auf den direkten Aufstieg. So darf der Verein zum zweiten Mal nach 2011/12 in der Relegation ran. Damals setzte sich F95 als Zweitligist in zwei Duellen gegen Hertha BSC durch. Bevor es aber soweit ist, steht am Sonntag, am 34. Spieltag, noch ein Heimspiel gegen Magdeburg an.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,80 bei Sunmaker für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Düsseldorf ist seit 13 Zweitliga-Spielen ungeschlagen

Magdeburg konnte nur eines seiner vergangenen 10 Spiele gewinnen

Die letzten 4 Duelle zwischen beiden Teams gingen alle an die Fortuna

Düsseldorf vs Magdeburg Quoten Analyse:

Als Tabellendritter gehen die Hausherren bei den besten Buchmachern natürlich als Favorit ins Rennen. Denn die Gäste stehen aktuell in der Tabelle der 2. Bundesliga lediglich auf Rang 13.

Doch da für beide Teams nicht mehr wirklich etwas auf dem Spiel steht, fällt der Unterschied bei der Düsseldorf vs Magdeburg Prognose nicht so deutlich aus. Für einen Dreier der Gastgeber bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,81. Ein Dreier des FCM wird dagegen mit Quoten zwischen 3,40 und 3,75 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Magdeburg Prognose: Noch 3 Spiele bis zum Aufstieg?

Nur mit einem Sieg in Kiel hätte die Fortuna noch weiter auf Platz 2 hoffen können. Doch die Gäste gerieten früh in Rückstand und verdienten sich am Ende mit einer guten kämpferischen Leistung immerhin noch ein 1:1. Damit ist Düsseldorf seit 13 Zweitliga-Spielen ungeschlagen (8S, 5U). Auf der einen Seite stellt die Mannschaft mit 69 Treffern die beste Offensive der 2. Liga. Hier war vor allem auf Christos Tzolis Verlass, der mit 19 Treffern zusammen mit HSV-Stürmer Glatzel auf Platz 2 der Torjägerliste hinter Haris Tabakovic (Hertha) steht.

Zudem stimmt bei der Truppe von Coach Daniel Thioune die Moral. In dieser Zweitliga-Saison holten die Düsseldorfer bereits 16 Punkte nach Rückstand. Das überbietet nur Paderborn (17). Zudem war F95 in der Fremde stark. Lediglich Kiel (36) holte in der Fremde mehr Zähler als die Fortuna (30). Seit sechs Heimspielen ist das Team nun schon ungeschlagen und konnte die letzten fünf Partien vor den eigenen Fans alle gewinnen. Dabei spielten die Hausherren viermal zu Null.

Mit einem Dreier daheim gegen Greuther Fürth wollte Magdeburg am vorletzten Spieltag der Saison den vorzeitigen Klassenerhalt eintüten. Doch wie so oft in dieser Saison blieb die Mannschaft blass und ließ in der Offensive jegliche Durchschlagskraft vermissen. So reichte es am Ende nur zum torlosen Remis. Im Schnitt endet jedes zehnte Spiel der Elbstädter mit einem 0:0. Mit 14 Toren stellt der FC auch die zweitschwächste Offensive dieser Zweitliga-Rückrunde. Zudem holte das Team nur sieben Zähler nach Rückstand.

Da am Sonntag Wiesbaden mit 0:1 in Braunschweig verlor, konnte der FCM auf der Couch trotzdem die Rettung feiern und wird in seine dritte Zweitliga-Saison in Serie gehen. Magdeburg konnte nur eines seiner vergangenen zehn BL2-Spiele gewinnen (5U, 4N). Lediglich Wiesbaden (5) holte in diesem Zeitraum noch weniger Punkte. Allerdings verlor der FCM aber auch nur eine seiner sechs letzten Partien. Zudem stellte man mit neun Weißen Westen einen neuen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga auf.

Düsseldorf - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Kiel (A), 3:1 Nürnberg (H), 1:1 Schalke (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 2:0 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Greuther Fürth (H), 1:4 Kaiserslautern (A), 1:1 Osnabrück (A), 2:0 Hansa Rostock (A), 2:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Magdeburg: 3:2 (A), 2:1 (A), 3:2 (H), 2:1 (A), 0:2 (H)

Zwischen 2001 und 2008 trafen beide Vereine sechsmal in der Regionalliga Nord aufeinander. Damals hatte Magdeburg mit drei Siegen und nur einer Niederlage die Nase vorne. Die letzten vier Duelle, drei in der Liga und eines im DFB-Pokal, in den vergangenen beiden Spielzeiten hat allerdings alle Düsseldorf für sich entschieden. Dabei hätten die Wetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt.

Fallen dieses Mal sogar mehr als 3,5 Treffer, bekommt ihr dafür bei Merkur Bets eine Quote von 2,13. Wenn ihr das Angebot des Bookies über Handy oder Tablet nutzen wollt, empfehlen wir euch dafür die Merkur Bets App.

Unser Düsseldorf - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Am Ende fällt ein Tipp nicht so leicht, da es für beide Teams nicht mehr wirklich um etwas geht. Die Düsseldorfer sind mit ihrer Qualität, ihrer Form und dem Heimvorteil aber trotzdem klar im Vorteil. Auch der direkte Vergleich spricht für die Fortuna. Die Männer von Coach Daniel Thioune wollen sicher mit ihrer Ungeschlagen-Serie in die Relegation gehen. Allerdings sichern wir den Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.