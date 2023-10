Düsseldorf - Osnabrück Tipp, Prognose, Quoten | 06.10.2023

Unser Düsseldorf - Osnabrück Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.10.2023 lautet: Nach der zweiten Saisonniederlage will die Fortuna zurück auf die Siegerstraße. Das sollte am Freitag daheim gegen Aufsteiger und Schlusslicht Osnabrück auch glücken.

Trainer Daniel Thioune betreute ab 2017 Osnabrück und führte die Lila-Weißen 2019 zum Aufstieg in die 2. Liga. 2020 konnte der Coach mit dem VfL im Unterhaus auch den Klassenerhalt feiern. Inzwischen ist Thioune Cheftrainer in Düsseldorf und möchte mit der Fortuna die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Bisher mischt F95 oben mit, kassierte am vergangenen Freitag aber die zweite Saison-Pleite. Auch am 9. Spieltag muss der Verein aus der Landeshauptstadt von NRW am Freitagabend ran.

Im Heimspiel gegen Aufsteiger Osnabrück zeigt der Blick auf die Wettquoten eine eindeutige Tendenz. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,55 bei Bwin die Wette „Sieg Fortuna“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Osnabrück auf „Sieg Düsseldorf“:

Düsseldorf kassierte in den vergangenen 28 Liga-Heimspielen lediglich 3 Niederlagen.

Die Fortuna gewann in der 2. Liga 8 von 10 Duellen gegen den VfL.

Osnabrück ist das Schlusslicht der Liga.

Düsseldorf vs Osnabrück Quoten Analyse:

Düsseldorf ist grundsätzlich recht heimstark, kämpft in dieser Saison um den Aufstieg mit und empfängt am Freitag das Schlusslicht der Zweitliga-Tabelle. Aus dieser Konstellation ergibt sich die Einschätzung der Wettanbieter ohne Steuer.

So gibt es bei der Düsseldorf vs Osnabrück Prognose für einen Sieg der Hausherren lediglich Quoten im Schnitt von 1,54. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Buchmacher ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 5,26 deutlich weniger wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Osnabrück Prognose: Findet F95 zurück zu alter Stärke?

Gegen einen HSV, der zuletzt gegen zwei Aufsteiger verloren hatte, rechnete sich die Fortuna am vergangenen Freitag eigentlich was aus. Doch Coach Daniel Thioune ließ seine Mannschaft sehr tief stehen und brachte den Gegner, wie eigentlich üblich, nicht durch ein aggressives Forechecking in Verlegenheit. Da die Gäste insgesamt große Lücken offenbarten und eine Viertelstunde vor dem Ende auch noch einen Platzverweis hinnehmen mussten, setzte es in Hamburg eine 0:1-Pleite.

Bei diesem enttäuschenden Auftritt konnte Düsseldorf nicht die gewohnte Dominanz und Spielkontrolle entwickeln. Homogenität und Teamgeist wurden einer anderen Taktik geopfert, die schließlich nicht aufging. Nun will sich Düsseldorf wieder auf die eigenen Stärken konzentrieren. F95 gewann die letzten vier Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger und stellt mit sechs Gegentoren die zweitbeste Defensive. Allerdings lag die Fortuna in dieser Saison daheim schon 145 Minuten in Rückstand, länger als jedes andere Team.

Ausgerechnet daheim gegen den HSV hatte Osnabrück am vorletzten Spieltag den ersten Saisonsieg feiern können. Diesen Schwung wollten die Lila-Weißen ins Heimspiel gegen Kaiserslautern mitnehmen. Hier sah es bis zur achten Minute der Nachspielzeit auch nach einem Erfolg des VfL aus. Dann traf Tomiak aber für die Pfälzer zum 2:2-Endstand. Nach 37 Minuten hatten die Männer von Coach Tobias Schweinsteiger schon mit 2:0 geführt und gezeigt, dass sie auch gegen ein Top-Team mithalten können.

Am Ende spielt der Aufsteiger aber mit fünf Punkten nach acht Partien seine zweitschwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Zudem verspielte Osnabrück im Unterhaus erstmals seit Februar 2011 wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung. 20 Gegentore nach acht Partien bedeuten die schwächste Defensive ligaweit. Saisonübergreifend gab es in keinem der letzten 16 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste. Das ist neuer Vereins-Negativrekord! Zudem legt der VfL die wenigsten Kilometer aller Teams zurück.

Düsseldorf - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:1 HSV (A), 1:1 Hannover 96 (H), 3:1 Rostock (A), 3:1 KSC (H), 5:0 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 2:2 Kaiserslautern (H), 2:1 HSV (H), 0:7 Hannover (A), 0:1 Elversberg (H), 1:2 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Osnabrück: 3:0 (A), 3:0 (H), 2:1 (H), 3:2 (A), 2:0 (H)

Beide Vereine trafen bisher acht Mal in der Regionalliga und zehn Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Fortuna führt den direkten Vergleich mit zehn Siegen zu sechs Niederlagen an, bei drei Unentschieden. Das hat vor allem damit zu tun, dass Düsseldorf in der 2. Liga acht der zehn Spiele gegen Osnabrück für sich entscheiden konnte, bei zwei Niederlagen. In der letzten gemeinsamen Spielzeit im Unterhaus 2020/21 siegte F95 zweimal deutlich mit 3:0.

Die Männer von Coach Daniel Thioune gerieten in den vergangenen drei Heimspielen allerdings immer in Rückstand. Erzielen am Freitag auch die Gäste den ersten Treffer, gibt es dafür bei Bwin eine Quote von 2,80. Neu- und Bestandskunden des Buchmachers sollten sich den aktuellen Bwin Gutschein nicht entgehen lassen.

Unser Düsseldorf - Osnabrück Tipp: Sieg Düsseldorf

Nach dem enttäuschenden Gastspiel in Hamburg bekommt die Fortuna am Freitag die Chance zur Wiedergutmachung. Die Aufgabe daheim gegen Aufsteiger Osnabrück scheint machbar. Vor allem, da der direkte Vergleich, die Heimstärke und die Qualität für die Hausherren sprechen. Die Lila-Weißen müssen dagegen ihre Punkte für die „Mission Klassenerhalt“ gegen andere Gegner holen.