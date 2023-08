Düsseldorf - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.23

Unser Düsseldorf - Paderborn Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Die Fortuna bleibt daheim weiter ungeschlagen, kassiert aber mindestens einen Gegentreffer.

Am Samstag empfängt Fortuna Düsseldorf in der heimischen Merkur Spiel Arena die Gäste vom SC Paderborn und wird versuchen, im Jahr 2023 zu Hause weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht, denn mit dem SCP reist ein Team an, das zuletzt vor über einem halben Jahr eine Auswärtspartie in der 2. Liga gewonnen hat.

Gegen die Fortunen sahen die Ostwestfalen in den letzten Jahren indes nicht schlecht aus, weshalb wir uns ein Stück weit absichern und zudem davon ausgehen, dass sich der Tor-Trend aus den letzten direkten Duellen fortsetzt.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“:

Düsseldorf hat zuletzt am 11. November 2022 ein Heimspiel in der 2. Bundesliga verloren.

Paderborn hat zuletzt am 11. Februar 2023 ein Auswärtsmatch in Liga 2 gewonnen.

In den letzten 6 direkten Duellen trafen immer beide Teams.

Düsseldorf vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen in diesem Duell die Gastgeber vorne, allerdings zeugen Düsseldorf Paderborn Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf Heimsieg auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung. Für einen Tipp auf den SCP gibt es Wettquoten bis 3,10.

Dass es Tore geben wird, das sehen jedenfalls auch die Wettanbieter so. Das „Over 2,5″ allein bringt Quoten von gerade einmal höchstens 1,65.

Düsseldorf vs Paderborn Prognose: Vorteile bei der Fortuna

Mit einem Sieg und einem Remis bei einem für den neutralen Fan zugegebenermaßen unspannenden Torverhältnis von 1:0 Toren ist Düsseldorf gut in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Ausgerechnet in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Illertissen gab es den ersten Gegentreffer, am Ende erreichte F95 durch ein 3:1 dennoch die nächste Runde.

Saison- und wettbewerbsübergreifend sind die Fortunen seit mittlerweile acht Pflichtspielen ungeschlagen. Fünf dieser Partien haben sie gewonnen. Überhaupt gab es nur eine Pleite in den letzten 16 Pflichtspielen.

Vor allem zu Hause sind die Düsseldorfer eine Macht. Die letzte Heimniederlage in einem Pflichtspiel datiert vom 11. November 2022 und war ein knappes 1:2 gegen Kaiserslautern. Seitdem haben die Rheinländer zehn weitere Heimpartien bestritten, in denen sie unbesiegt geblieben sind und von denen sie sieben gewonnen haben.

In der vergangenen Saison war die Fortuna mit einer 11-4-2-Bilanz das drittbeste Heimteam der 2. Bundesliga. In dieser Spielzeit wurde die erste Heimpartie gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC mit 1:0 gewonnen.

Düsseldorf - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 Illertissen (A), 0:0 St. Pauli (A), 1:0 Hertha BSC (H), 3:1 Bochum (N), 5:0 Puskas Academy (N)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 7:0 Cottbus (A), 1:1 Osnabrück (H), 5:0 Fürth (A), 3:0 Waalwijk (N), 2:1 Leverkusen (N)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Paderborn: 1:4 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (H), 1:2 (A)

Auch der SC Paderborn schoss an den ersten beiden Spieltagen nur ein Tor, das im Heimspiel gegen Aufsteiger Osnabrück zu einem 1:1 reichte. Zum Saisonauftakt war der SCP bei Greuther Fürth mit 0:5 unter die Räder geraten. Im DFB-Pokal schossen sich die Ostwestfalen dann aber warm. Bei Energie Cottbus gab es einen 7:0-Erfolg.

Es war der erste Pflichtspielsieg in einem Auswärtsmatch seit über einem halben Jahr. Zieht man nur die Partien in der 2. Bundesliga heran, dann wartet Paderborn seit dem 11. Februar 2023 oder umgerechnet acht Spielen auf einen Sieg. Allerdings wurden auch nur drei der letzten acht Auswärtsmatches in Liga 2 verloren.

Zumindest einen Treffer konnte der SCP in seinen Auswärtspartien meist erzielen. Von den letzten elf Paderborner Auswärtsbegegnungen im Unterhaus endeten nur drei ohne ein Tor der Gäste. In Düsseldorf konnten die Ostwestfalen bei ihren letzten drei Gastspielen stets treffen. Allerdings gab es nur einen Sieg und zwei Pleiten.

Heim- und Auswärtsduelle zusammengenommen spricht die letzte Bilanz aber für die Paderborner. Von den letzten fünf direkten Duellen haben sie nämlich nur eines verloren und drei gewonnen. In den letzten sechs direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams schafften es immer beide auf die Anzeigetafel.

Unser Düsseldorf - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Die positive Bilanz aus den letzten Aufeinandertreffen ist der einzige Grund, der für die Gäste spricht. Einen Sieg trauen wir ihnen bei aktuell heimstarken Fortunen dennoch nicht zu. Nichtsdestotrotz ist eine Absicherung in Form der Doppelten Chance ratsam und weil die beiden Kontrahenten in den letzten direkten Duellen immer gern gegeneinander trafen, lohnt es sich, die Quote entsprechend in die Höhe zu treiben.