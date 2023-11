Düsseldorf – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Düsseldorf - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Beide Teams haben zuletzt nicht überzeugt. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit Toren.

Für Fortuna Düsseldorf, die Mannen von Trainer Daniel Thioune, kam die Länderspielpause gerade recht. Gegen Wiesbaden und Fürth musste F95 nämlich zwei Niederlagen hinnehmen. Nach zwei Triumphen in Serie leistete sich Schalke am vergangenen Spieltag zuhause gegen Aufsteiger Elversberg einen Aussetzer und ging nach einem 1:2 leer aus.

In einem Duell auf Augenhöhe sehen wir keinen Anwärter auf drei Punkte, tendieren aber in unserem Wett Tipp heute zu „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Schalke auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf vs Schalke Quoten Analyse:

Die Königsblauen haben aber in der Vergangenheit oftmals gezeigt, dass sie für eine Überraschung gut sind. In Nürnberg hatte die Gelsenkirchener ebenfalls kaum jemand auf dem Schirm. Am Ende stand ein 2:1 zu Buche. Um seine Düsseldorf Schalke Wetten auf das nächste Level zu bringen, bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Einzahlungsbonus an.