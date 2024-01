Düsseldorf - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten| 27.01.2024

Unser Düsseldorf - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Saisonübergreifend ist St. Pauli seit 23 Zweitliga-Spielen ungeschlagen (12S, 11U). In unserem Wett Tipp heute gewichten wir den Rückrunden-Auftakt ebenfalls hoch.

St. Pauli kletterte durch einen 2:0-Erfolg zum Rückrundenauftakt gegen Kaiserslautern zurück an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Am kommenden Spieltag wartet ein Auswärtsspiel bei ebenfalls ambitionierten Düsseldorfern. Duelle mit den Fortunen waren in der eingleisigen 2. Bundesliga oftmals von Erfolg geprägt. Beim Blick auf die vergangenen Aufeinandertreffen fallen ebenfalls die Endergebnisse auf. Die beiden vergangenen Duelle zwischen F95 und St. Pauli brachte keinen einzigen Treffer auf die Anzeigetafel.