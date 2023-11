Düsseldorf - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 03.11.23

Unser Düsseldorf - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.11.2023 lautet: Der Aufstiegskandidat aus Nordrhein-Westfalen macht hier das Rennen.

Die Fortunen boten zuletzt im DFB-Pokal beim Drittligisten Unterhaching ein spannendes Match und kamen nach zweimaligem Rückstand wieder zurück. Die reguläre Spielzeit führte zu einem 3:3. Erst in der Verlängerung gab es einen 6:3-Erfolg.

Wiesbaden war im Pokal bereits in der ersten Runde ausgeschieden, feierte dafür am vergangenen Spieltag gegen Rostock einen knappen 1:0-Triumph. Ivan Prtajin avancierte zum Matchwinner und bescherte seinen Farben kurz vor Schluss drei Punkte.

Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Düsseldorf & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Wiesbaden auf „Sieg Düsseldorf & Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Aufgrund der Düsseldorf Wiesbaden Wettquoten lassen sich die Hausherren als leichter Favorit erkennen. Der Heimsieg wird bei vielen Bookies, die mitunter einen großzügigen Sportwetten Bonus offerieren, mit einer durchschnittlichen Quote von 1,63 versüßt.

Tipp-Freunde, die einen Sieg der Gäste anvisieren, dürfen sich im Erfolgsfall über mehr als den 4,7-fachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Das ist nicht zwingend nachvollziehbar, da der Aufsteiger neun der elf Liga-Duelle mit weniger als 2,5 Toren absolvierte.

Düsseldorf vs. Wiesbaden Prognose: Sorgen die Wiesbadener für eine Überraschung?

In der Merkur Spiel-Arena ging nur eines von sechs Duellen verloren (3S, 2U). Die Fortunen trafen in jedem Heimspiel, hielten aber nur einmal den eigenen Kasten sauber. Fünf der sechs Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Die Gäste auf der anderen Seite verzeichneten nach sechs sieglosen Duellen am Stück einen deutlichen Aufwärtstrend und verbuchten zuletzt zwei Siege gegen Osnabrück (2:0) und Rostock (1:0).

Düsseldorf - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

In der Tabelle kletterte die Elf von Trainer Markus Kauczinski auf Rang elf und verschaffte sich gehörig Luft im Abstiegskampf. Der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt mittlerweile fünf Punkte.

Auf gegnerischem Boden legten die Hessen aber große Probleme an den Tag und verloren drei der letzten vier Duelle. Einziger Lichtblick war das 2:0 beim Tabellenvorletzten VfL Osnabrück. Vier der fünf Begegnungen in der Fremde endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Der von uns getestete Wettanbieter Happybet räumt beiden Konkurrenten die Chance auf Tore ein und bewertet diesen Spielausgang mit einer Quote von 1,50.

Unser Düsseldorf – Wiesbaden Tipp: „Sieg Düsseldorf & Über 1,5 Tore“

Es ist davon auszugehen, dass der Tabellenzweite in der heimischen Merkur Spiel-Arena offensiv in Erscheinung tritt und Coach Daniel Thioune im 4-3-3 aufstellt, um den Angriff in Szene zu setzen.