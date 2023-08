Dynamo Kiew - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2023

Unser Dynamo Kiew - Besiktas Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Besiktas hat sich mit vier Siegen in vier Qualifikationsspielen äußerst souverän für die Playoffs qualifiziert und wird gegen Kiew als Quotenfavorit gehandelt.

Besiktas Istanbul hat einen guten Start in die neue Saison hingelegt. In der Qualifikation zur Conference League können die Türken eine Siegquote von hundert Prozent vorweisen. Nach zwei Spieltagen der Süper Lig sind die schwarzen Adler ebenfalls ungeschlagen.

Dynamo Kiew hat sich im Gegensatz zu Besiktas die zweite Qualifikationsrunde gespart und ist erst zur dritten Runde auf dem Plan erschienen. Dort mussten die Ukrainer direkt ins Elfmeterschießen. Das große Problem in dieser Spielzeit ist die Defensive. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano .

Darum tippen wir bei Dynamo Kiew vs Besiktas auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Dynamo Kiew vs Besiktas Quoten Analyse:

Die schwarzen Adler reisen mit der drittbesten Offensive der abgelaufenen Süper-Lig-Saison zum ersten Playoff-Spiel gegen Dynamo Kiew an. Nach fünf Siegen aus sechs Pflichtspielen sind die Siegquoten zwischen 2,12 und 2,22 gut nachvollziehbar. Für diejenigen unter euch, die am liebsten Wetten ohne Steuern platzieren, haben wir hier eine Übersicht parat.

Dynamo Kiew vs Besiktas Prognose: Kiew kassiert zu viele Gegentore

Dynamo Kiew hat keines der bisherigen drei Ligaspiele ohne Gegentor beendet. Ganz im Gegenteil: Von Spieltag zu Spieltag stieg die Anzahl der Gegentore. Nach einem 4:1 Auftaktsieg (vs. FK Minaj), wurde es im nächsten Spiel schon enger (4:2 vs. FK Obolon). Beim dritten Saisonspiel war es dann soweit: Kiew verlor mit 2:3 bei Chornomorets.

Die schwarzen Adler sind rein qualitativ höher anzusiedeln als die Konkurrenz in der ukrainischen Liga. Doch bereits im nationalen Wettbewerb ließ Kiew in zwei der letzten drei Partien über 1,5 erwartbare Gegentore zu.

Dynamo Kiew - Besiktas Statistik & Bilanz:

Besiktas hat aus mehreren Gründen die Favoritenrolle in diesem Spiel eingenommen. Zunächst ist die aktuelle Form zu nennen: Die schwarzen Adler haben fünf von sechs Pflichtspielen gewonnen.

Besonders positiv sticht die eigene Offensive in der Conference-League-Qualifikation hervor. Dort hat die Mannschaft von Senol Günes vier Siege in vier Partien eingefahren und in jeder Begegnung Über 1,5 Tore erzielt.