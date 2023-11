Eagles - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Eagles - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 26.11.2023 lautet: Das Spitzenspiel der NFL in Woche 12 zwischen Philadelphia und Buffalo verspricht viel Spannung. Unser Wett Tipp heute traut den Gästen dabei eine gute Leistung und ein enges Spiel zu.

Das Spitzenspiel in Week 12 der NFL-Saison 2023 steigt am Lincoln Financial Field. Die Eagles empfangen die Bills. Philly gewann das Super-Bowl-Rematch gegen die Chiefs und führt mit gerade mal einer Niederlage die gesamte NFL an. Buffalo muss dagegen mit einer Bilanz von 6-5 um die Playoffs bangen. Doch Josh Allen und Co. konnten am vergangenen Spieltag mit einem klaren Sieg gegen die Jets einen kleinen Befreiungsschlag landen. Die Wettquoten sprechen sich trotzdem für einen Erfolg der Hausherren aus.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,67 bei Oddset den Wett Tipp heute „Sieg Bills mit HC +5,5″.

Darum tippen wir bei Eagles vs Bills auf „Sieg Bills mit HC +5,5″:

Die Pass-Defense der Eagles belegt gerade mal Rang 28

Die Bills liegen beim DVOA (Defense-adjusted Value Over Average) klar vorne

Buffalo ist 2023 gegen die NFC noch ungeschlagen

Eagles vs Bills Quoten Analyse:

Für die Buchmacher sind die Hausherren mit einem Spread von minus drei Punkten in diesem Matchup die Favoriten. So wird bei den Wettanbietern ein Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1,60 bezahlt.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,40. Wer hier etwas ins Risiko gehen, sich aber auch gleichzeitig absichern möchte, sollte dafür ein Gratis Wettguthaben nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Bills Prognose: Besiegt Philly das nächste Top-Team?

In der ersten Hälfte zu Gast bei den Chiefs hatten die Eagles gegen die Blitzes und Pressures der Hausherren große Probleme und agierten dabei vor allem in der Offense ziemlich lethargisch sowie konfus. Erst in der zweiten Halbzeit erhöhte Philly das Tempo und gestaltete auch das Play-Calling zumindest phasenweise variabler. Zudem ließ die Defense von Philadelphia in den letzten zwei Quartern nichts mehr zu und setzte KC-QB Patrick Mahomes mächtig unter Druck. So reichte es am Ende zum 21:17-Sieg.

So hat das Team von Coach Nick Sirianni in den letzten Wochen Teams wie die Dolphins, die Cowboys und die Chiefs geschlagen. Die Bilanz von 9-1 ist klar die beste in der NFL. Die Verfolger haben alle schon drei Pleiten auf dem Konto. Doch Philadelphia ist sicher nicht unschlagbar. Der Super-Bowl-Finalist des Vorjahres erlaubt 21,2 Punkte pro Spiel (Platz 16) und 248,1 Passing Yards (Rang 28). Die Defense steht dafür gegen den Lauf auf dem ersten Platz und kommt auf 31 Sacks (9.) und 74 Quarterback-Hits (4.).

Nach der Heimpleite gegen die Broncos in Week 10 wurde Offensive Coordinator Ken Dorsey in Buffalo entlassen. Unter dem Interims-Nachfolger Joe Brady zeigten die Bills am vergangenen Sonntag mit dem 32-6 gegen die Jets in der Offense die beste Leistung seit dem 48:20 in Woche 4 gegen die Dolphins. So viele Punkte hatten die New Yorker seit 2021 nicht mehr kassiert. Auch die Defense überzeugte und ließ nur einen Touchdown zu. Bester Mann war Neuzugang Rasul Douglas mit zwei Interceptions und einer Fumble Recovery.

Mit der Bilanz von 6-5 verpassen die Männer von Coach Sean McDermott die Playoffs aktuell nur noch um einen Platz. Das Restprogramm hat es aber mit Duellen gegen die Chiefs, die Cowboys und die Dolphins in sich. Quarterback Josh Allen führt die Liga mit 22 Passing-Touchdowns an. Allerdings steht der Spielmacher auch in der Statistik der Interceptions (12) ganz oben. Der Bills HC trifft nun erstmals auf sein altes Team. McDermott hatte von 2001 bis 2010 bei den Eagles in verschiedenen Positionen gearbeitet.

Eagles - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 21:17 Chiefs (A), 28:23 Cowboys (H), 38:31 Commanders (A), 31:17 Dolphins (H), 14:20 Jets (A)

Letzte 5 Spiele Bills: 32:6 Jets (H), Broncos 22:24 (H), 18:24 Bengals (A), 24:18 Buccaneers (H), 25:29 Patriots (A)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Bills: 31:13 (A), 23:20 (H), 24:31 (A), 17:9 (H), 23:13 (A)

Die Eagles haben im direkten Vergleich mit 8-6 die Nase vorne. In Philadelphia konnten die Bills von sechs Gastspielen nur zwei für sich entscheiden. Der letzte Erfolg stammt aus dem Jahr 1996. Allerdings war man auch seit 2015 nicht mehr zu Gast in Pennsylvania.

In den letzten fünf Aufeinandertreffen ging das Franchise aus dem Bundesstaat New York auch nur einmal als Sieger vom Feld. Jalen Hurts und Co. haben in diesem Jahr mit 27,3 Punkten im Schnitt die sechstbeste Offense der NFL. Erzielen die Hausherren am Sonntag auch über 25,5 Punkte, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,80. Zuvor liefern wir noch alle Informationen zur Bet3000 Registrierung.

Unser Eagles - Bills Tipp: Sieg Bills mit HC +5,5

Auf den ersten Blick müssten die Hausherren mit ihrer Bilanz von 9-1 im Vergleich zum 6-5 der Bills klar die Nase vorne haben. Doch der Sieg der Eagles bei den Chiefs am vergangenen Montag war etwas glücklich. Zudem haben die Hausherren in der Passverteidigung eine Schwachstelle, auf die sich Josh Allen sicher freuen dürfte. Zudem sind die Gäste objektiv betrachtet das bessere Team (23 Prozent DVOA gegenüber 14,5 Prozent) und sind 2023 gegen die NFC noch ungeschlagen.

Da Buffalo in der Defense immer noch auf viele wichtige Spieler verzichten muss, auswärts bei 1-4 steht und sich gerne Turnover leistet, kann es gut sein, dass Philly diese Partie gewinnt. Aber mehr als einen knappen Sieg erwarten wir nicht.