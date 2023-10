Eagles - Dolphins Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser Philadelphia Eagles - Miami Dolphins Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.10.2023 lautet: Diese Begegnung wird einige Blicke auf sich ziehen. Die historische Offensive der Dolphins muss eine unterdurchschnittliche Defensive ausgleichen.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Miami Dolphins“ mit einer Quote von 2,15 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Philadelphia Eagles vs Miami Dolphins auf „Sieg Miami Dolphins“:

Philadelphia Eagles vs Miami Dolphins Quoten Analyse:

Miami hat die NFL in den ersten sechs Wochen der NFL-Saison verzaubert. Die Offensive von Head Coach Mike McDaniel hat die meisten Passing-Yards (316,8 pro Spiel) und Rushing-Yards (181,8 pro Spiel) der Liga gesammelt. Trotzdem starten die Gäste mit Quoten bis 2,20 als Außenseiter in diesem Spitzenspiel.

Die Gastgeber aus Philadelphia kehren gerade aus ihrem schwächsten Spiel der Saison zurück. Der Angriff wurde am vergangenen Spieltag von den Jets bei nur 14 Punkten gehalten. Dennoch favorisieren die besten Wettanbieter Nick Siriani und seine Mannschaft mit Wettquoten zwischen 1,69 und 1,74.

Philadelphia Eagles vs Miami Dolphins Prognose: Übermächtige Offensive der Dolphins

Ein vergleichsweise kleiner Unterschied, denn im direkten Vergleich der beiden Offensiven hat Miami einen riesigen Vorteil. An den ersten sechs Spieltagen hat der Dolphins-Angriff 0,251 EPA/Play erspielt (1.), ein gigantischer Wert, der ziemlich deutlich über den 0,049 EPA/Play der Eagles liegt.

Neben der ernüchternden Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Jets plagen sich die Eagles seit Wochen mit angeschlagenen Spielern in der Secondary. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um ein Receiver-Duo, bestehend aus Tyreke Hill und Jaylen Waddle, zu limitieren.

Philadelphia Eagles - Miami Dolphins Statistik & Bilanz:

Tua Tagovailoa hat bereits mehrfach in dieser Saison überzeugt. Selbst wenn er schwächere Spiele lieferte, war das Scheme von seinem Head Coach stark genug, um ihm offene Receiver zu geben. Daher verwundert es kaum, dass der Quarterback der Dolphins das höchste Passer-Rating der Liga aufweisen kann (114,1).

Jalen Hurts rangiert in dieser Kategorie nur auf dem 26. Platz. Das verdeutlicht das regelmäßige Wechselspiel zwischen Hoch und Tief in der Eagles-Offensive. Zumindest auf dem Boden sollte Philadelphia gegen Miami zu seinen Chancen kommen. Die Dolphins ließen in dieser Spielzeit durchschnittlich 114,5 Rushing-Yards pro Spiel zu (20.).