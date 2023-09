Eagles - Vikings Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2023

Unser Eagles - Vikings Tipp zum NFL Spiel am 15.09.2023 lautet: Mit der Heimpleite gegen die Bucs erlebten die Vikings zum Auftakt der neuen Saison eine unangenehme Überraschung. Zu Gast bei den Eagles droht nun schon die nächste Pleite.

In der Vorsaison erreichten die Eagles den Super Bowl, unterlagen den Chiefs nur knapp. In der neuen Spielzeit will Philadelphia erneut angreifen und als erstes Team seit über 20 Jahren den Titel in der NFC East verteidigen sowie einen Deep Run in den Playoffs hinlegen. Der Auftakt glückte mit einem 25:20-Sieg bei den Patriots, trotz Sand im Getriebe.

Im Thursday Night Game der zweiten Woche empfangen Jalen Hurts und Co. die Minnesota Vikings. Laut den Wettquoten sind die Hausherren die klaren Favoriten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano die Wette „Sieg Eagles mit HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Eagles vs Vikings auf „Sieg Eagles mit HC -3,5″:

Die Eagles sind der amtierende NFC-Champion.

2022 kam Philadelphia auf eine Bilanz von 14-2, wenn man als Favorit ins Spiel ging.

Die Vikings gewannen nur 2 der letzten 11 Gastspiele in Philly.

Eagles vs Vikings Quoten Analyse:

Als Super-Bowl-Finalist und amtierender NFC-Champion ist Philadelphia bei der Eagles vs Vikings Prognose am heimischen Lincoln Field der klare Favorit. Die Sportwetten Anbieter schicken die Hausherren mit einem Spread von plus 7,5 Punkten ins Rennen.

In Quoten ausgedrückt bedeutet das: Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 1,31. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Vikings Prognose: Kommt die Philly-Offense in Gang?

Erfolg weckt Begehrlichkeiten! So mussten die Eagles nach der tollen Vorsaison einige wichtige Spieler und Mitglieder des Coaching Staffs ziehen lassen. Im Draft und durch kluge Trades konnte Philly seine Qualität im Kader aber aufrechterhalten. Doch bis das Team eingespielt ist, wird es wohl noch etwas dauern. Vor allem die Offense kam in der ersten Hälfte von Week 1 auf vier 3-and-outs in Serie. QB Jalen Hurts warf nur einen TD, kam auf 22 von 33 für 170 Yards und konnte seine Stärken als Runner gar nicht ausspielen.

Zudem konnte die O-Line seinen Playmaker nicht ausreichend beschützen, der sich 19 Pressures und drei Sacks ausgesetzt sah. Am Ende standen für die Angriffsreihe nur 251 Total Yards, 17 First Downs und zwei Trips in die Red Zone zu Buche. So kamen bei Philadelphia auch vier Field Goals aufs Board. Dafür sprang aber die Defense mit 20 QB-Pressures und einem 70-Yard-Interception-TD-Return in die Bresche. Zwischenzeitlich hatte das Team von Head Coach Nick Sirianni schon mit 16:0 geführt.

In der Vorsaison konnten die Vikings die NFC North mit einer Bilanz von 13-4 gewinnen und damit auch in die Playoffs einziehen. Kein anderes Team gewann dabei so viele knappe Spiele (11-0 in One-Score Games) wie das Franchise aus Minnesota. In Week 1 der NFL Season 2023 scheint von dieser „Magie“ nicht mehr viel übrig zu sein. Die Vikes leisteten sich zu Gast bei den Buccaneers im Spiel 1 nach Tom Brady in der ersten Hälfte gleich drei Turnover. Am Ende verlor man mit 17:20.

QB Kirk Cousins kam auf 33 Pässe bei 44 Versuchen, 344 Yards und einen TD. Probleme hatte der Spielmacher aber gegen die Safety-Blitze des Gegners. Zudem konnte die Defense die Hausherren nicht stoppen. Dabei ließ man eigentlich nur 242 Total Yards zu, aber in den wichtigen Momenten war die Abwehr nicht zur Stelle. Tampa Bay kam im zweiten Durchgang auf fünf von neun 3rd Downs. Verlass war auf WR Justin Jefferson. Der amtierende Offensive Player of the Year erzielte neun Catches für 150 Yards.

Eagles - Vikings Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 25:20 Patriots (A), 13:27 Colts (H), 18:18 Browns (H), 19:20 Ravens (A), 35:38 Chiefs (H)

Letzte 5 Spiele Vikings: 17:20 Buccaneers (H), 17:18 Cardinals (H), 16:24 Titans (H), 13:24 Seahawks (A), 24:31 Giants (H)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Vikings: 24:7 (H), 20:38 (A), 21:23 (H), 38:7 (H), 21:10 (H)

Die Bilanz zwischen den Eagles und den Vikings ist nach 30 Duellen mit jeweils 15 Siegen komplett ausgeglichen. In der Vorsaison traf man sich zum ersten Mal seit 2019 zu einem Duell. Hier siegte Philadelphia mit 24:7 daheim gegen Minnesota.

In Philly liegen die Hausherren mit elf Erfolgen zu sieben Pleiten vorne. In Week 1 erzielte DeVonta Smith den einzigen Offensive-TD für die Eagles. Legt der Wide Receiver gegen die Vikes nach, gibt es dafür bei Betano eine Quote von 2,67. Für Tipps bei diesem Bookie eignet sich die Betano App bestens.

Unser Eagles - Vikings Tipp: Sieg Eagles mit HC -3,5

Die Eagles sind zurecht der amtierende NFC-Champ. Zudem haben es Gegner am Lincoln Field immer schwer. Zudem hatte Philadelphia in der Vorsaison eine Bilanz von 14-2, wenn man als Favorit ins Rennen ging.

In Week 2 dürfte Philly weitere Fortschritte machen. Kaum vorstellbar, dass Jalen Hurts und seine Offense zwei Spiele in Folge so eine dürftige Leistung aufs Feld bringen. Zudem haben die Defense und die D-Line im Matchup gegen die Vikings klare Vorteile.