Ecuador - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2024

Unser Ecuador - Italien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 24.03.2024 lautet: Im ersten Testspiel der US-Reise zeigte der amtierende Europameister eine eher mittelmäßige Leistung. So müssen wir im Wett Tipp heute mit Toren auf beiden Seiten rechnen.

Die italienische Nationalmannschaft bereitet sich aktuell mit einer US-Reise auf die „Mission Titelverteidigung“ bei der EM 2024 vor. Im ersten Testspiel feierten die „Azzurri“ am Donnerstag in Fort Lauderdale einen schmeichelhaften 2:1-Erfolg gegen Venezuela. Am Sonntag folgt in New Jersey ein Duell gegen Ecuador. Hier schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Italiener, lassen aber auch ein enges Kräftemessen erwarten.

Wir spielen mit einer Quote von 1,93 bei Betano die Wette „Beide Teams treffen“.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Ecuador vs Italien auf „Beide Teams treffen“:

Ecuador ist mit nur einer Niederlage aus den letzten 10 Spielen sehr formstark

Schon gegen Venezuela wackelte die italienische Abwehr bedenklich

Die Azzurri können sich im Sturm auf Mateo Retegui verlassen



Ecuador vs Italien Quoten Analyse:

Italien wird aktuell als Nummer 9 der Weltrangliste geführt. Ecuador ist auf Platz 31 des FIFA-Rankings die fünftbeste CONMEBOL-Nation. So schicken die EM 2024 Wettanbieter wenig überraschend die Azzurri als Favoriten ins Rennen.

Doch besonders deutlich fällt der Unterschied nicht aus. Der amtierende Europameister geht nur mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,15 ins Rennen. Für einen Sieg der Südamerikaner bekommt ihr Quoten im Schnitt von 3,37.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ecuador vs Italien Prognose: Kann „La Tri“ den Favoriten ärgern?

Ecuador nahm an vier der letzten sechs Weltmeisterschaften teil. Das beste Ergebnis erzielte die „Tricolor“ 2006 mit dem Einzug ins Achtelfinale. Auch bei zwei der jüngsten drei Südamerika-Meisterschaften reichte es immerhin fürs Viertelfinale. So wollen die Ecuadorianer auch das Ticket für die WM 2026 lösen. In der Quali ist das Team von Trainer Felix Sanchez Bas mit drei Siegen und zwei Remis, bei einer knappen 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Argentinien eigentlich auch gut gestartet.

Doch das Land muss in der Quali mit einem Handicap klarkommen. Der ecuadorianische Verband hatte im Kampf um die Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar bei Außenverteidiger Byron Castillo falsche Angaben gemacht. So werden nun drei Punkte abgezogen. Trotzdem steht „La Tri“ nach den ersten sechs Spielen noch vor Brasilien auf einem Top-6-Platz. Ecuador setzte sich am Donnerstag in der Red Bull Arena von New Jersey mit 2:0 gegen Guatemala durch.

Im Testspiel gegen Venezuela hätte Italien schon nach drei Minuten in Rückstand geraten können. Doch Keeper Donnarumma parierte den Strafstoß. Über die gesamte Spielzeit blieb die Defensive des Europameisters wackelig. Den Unterschied machte am Ende Stürmer Mateo Retegui. Der in Argentinien geborene Angreifer von Genua entschied mit seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg die Partie. Der Stürmer kommt in der Nationalmannschaft in fünf Länderspielen auf vier Treffer.

Bei der EM 2024 haben die Azzurri mit Spanien, Kroatien und Albanien eine schwierige Gruppe erwischt. Auch in der Quali für die Endrunde in Deutschland hatte sich der Titelverteidiger schwer getan. Die beiden Spitzenspiele gegen England gingen verloren (1:2, 1:3). Hinzu kamen Remis zu Gast bei Nordmazedonien (1:1) und bei der Ukraine (0:0). Auf einigen Positionen ist die Elf von Luciano Spalletti hervorragend besetzt, doch der Abwehr fehlt es an Erfahrung.

Ecuador - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ecuador: 2:0 Guatemala (H), 1:0 Chile (H), 0:0 Venezuela (A), 0:0 Kolumbien (H), 2:1 Bolivien (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 2:1 Venezuela (H), 0:0 Ukraine (A), 5:2 Nordmazedonien (H), 1:3 England (A), 4:0 Malta (H)

Letzte Spiele Ecuador vs Italien: 1:1 (H), 0:2 (A)



Das erste Duell zwischen beiden Nationen wurde bei der WM 2002 in Japan und Südkorea ausgetragen. Damals siegten die Italiener in der Gruppenphase mit 2:0. Im Juni 2005 traf man sich dann ebenfalls in den USA zu einem Testspiel. Hier stand es nach 90 Minuten 1:1.

Unser Ecuador - Italien Tipp: Beide Teams treffen

Ein Tipp auf die Italiener fällt uns gar nicht so leicht. Der Sieg gegen Venezuela war schon ziemlich schmeichelhaft. Der kommende Gegner steht in der Weltrangliste noch besser da.

Zudem ist „La Tri“ recht formstark und hat in den letzten zehn Länderspielen gerade mal eine Niederlage kassiert. Da die Abwehr des Europameisters am Donnerstag auch sehr wacklig war, trauen wir dem Außenseiter auch mindestens ein Tor zu.