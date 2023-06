El Salvador - Costa Rica Tipp, Prognose, Quoten | 1.7.23

Unser El Salvador - Costa Rica Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 01.07.2023 lautet: Costa Rica hat den Auftakt in den Gold Cup 2023 verpatzt. Im zweiten Gruppenspiel gegen Lieblingsgegner El Salvador winkt aber der erste Dreier.

Costa Rica war einer von vier Teilnehmern des CONCACAF bei der WM 2022. Bei der Endrunde in Katar verpassten die „Ticos“ zwar die K.o.-Runde, konnten aber mit einem Sieg gegen Japan und einer knappen Pleite gegen Deutschland für Aufsehen sorgen. So muss man die Tricolor eigentlich auch beim Gold Cup 2023 auf dem Zettel haben. Den Auftakt ins Turnier am Dienstag setzte die Auswahl mit einer 1:2-Pleite gegen Panama aber in den Sand. Dadurch steht die Mannschaft vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen El Salvador schon unter großem Druck. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 2,05 bei Winamax für die Wette „Sieg Costa Rica“.

Darum tippen wir bei El Salvador vs Costa Rica auf „Sieg Costa Rica“:

Die „Tricolor“ hat bei den letzten 12 Gold-Cup-Endrunden immer die nächste Runde erreicht

In 58 Duellen gegen Costa Rica feierte El Salvador nur 9 Erfolge

Die „Cuscatlecos“ warten seit 2009 auf einen Sieg gegen die Ticos

El Salvador vs Costa Rica Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste ist Costa Rica auf Rang 39 die Nummer 3 der CONCACAF hinter den USA (13) und Mexiko (15). Der kommende Gegner wird im FIFA-Ranking dagegen lediglich auf Platz 75 geführt.

So schicken die neuen Sportwettenanbieter bei der El Salvador vs Costa Rica Prognose die „Ticos“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,11 als Favoriten auf den Rasen. Sportwetten-Tipper bekommen auf der Gegenseite für einen Erfolg der „Cuscatlecos“ Quoten im Schnitt von 3,55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

El Salvador vs Costa Rica Prognose: Wird Costa Rica dieses Mal seiner Favoritenrolle gerecht?

El Salvador ging mit einer Serie von acht Länderspielen ohne Sieg in den Gold Cup 2023. Im Auftaktspiel gegen Martinique waren die Männer von Coach Hugo Perez trotzdem die Favoriten. Doch nach gut einer Viertelstunde lagen die „Azul y Blanco“ schon mit 0:2 zurück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit durfte El Salvador dann auch noch in Überzahl spielen. Trotzdem glückte der „Selecta“ lediglich in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ehrentreffer zum 1:2.

Die Elf von Trainer Perez hatte zuvor auch noch einen Elfmeter vergeben und sich in der Defensive einfach zu viele Patzer geleistet. Durch diese Auftaktpleite gerät der Coach weiter unter Druck. Zuvor hatte sich der Argentinier durch unpopuläre Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung schon angreifbar gemacht. Das Land hat eigentlich von den letzten 14 Kontinentalmeisterschaften nur zwei verpasst. Seit den 80er Jahren war aber immer spätestens im Viertelfinale Endstation.

Costa Rica war mit einer historischen 0:7-Pleite gegen Spanien in die WM 2022 gestartet. Danach konnten die „Ticos“ mit dem 1:0 gegen Japan und dem 2:4 gegen Deutschland aber etwas Wiedergutmachung betreiben. So setzt der Verband nach dem Turnier in Katar auch weiter auf Coach Luis Fernando Suarez, der die Auswahl seit Juni 2021 betreut. In den fünf Spielen seit dem Ende der Weltmeisterschaft konnte die „Tricolor“ mit dem 2:1 gegen Martinique allerdings nur eine Partie gewinnen.

Das 1:2 zum Gold-Cup-Auftakt gegen Panama war schon die vierte Pleite in Serie. Schon die vorigen beiden Duelle gegen die panamaische Auswahl in der Nations League hatte „La Sele“ verloren. Nach der WM war von den Veteranen nur Bryan Ruiz aus der Nationalelf zurückgetreten. So blieb ein wirklicher Umbruch im Team aus. Zudem gehört Costa Rica im Weltfußball eher zu den zweitklassigen Mannschaften. Seit 1996 hat man aber keinen Gold Cup mehr verpasst. Dabei reichte es zu vier Halbfinal-Teilnahmen.

El Salvador - Costa Rica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele El Salvador: 1:2 Martinique (H), 1:1 Südkorea (A), 0:6 Japan (A), 0:1 USA (A), 0:1 Honduras (H)

Letzte 5 Spiele Costa Rica: 1:2 Panama (H), 1:3 Ecuador (A), 0:1 Guatemala (H), 0:1 Panama (H), 2:1 Martinique (A)

Letzte Spiele El Salvador vs Costa Rica: 1:2, 1:2, 0:0, 0:0, 1:1

El Salvador spielt nicht gern gegen Costa Rica. In 58 Duellen gegen die „Ticos“ gingen die „Cuscatlecos“ lediglich neunmal als Sieger vom Feld, bei zwölf Remis und 37 Niederlagen. Sechs der neun Erfolge schafften die „Azul y Blanco“ in der Heimat. Im Gold Cup gab es diese Paarung viermal. In drei Gruppenspielen (zwischen 2009 und 2015) hat El Salvador mit einem Sieg und zwei Remis die Nase vorne. Im einzigen K.o.-Spiel im Viertelfinale 2003 setzte sich Costa Rica klar mit 5:2 durch.

Unser El Salvador - Costa Rica Tipp: Sieg Costa Rica

Beide Teams können aktuell keine gute Formkurve vorweisen. Für die „Ticos“ sprechen aber im direkten Duell einige Gründe. Dazu gehören die Qualität, die Erfahrung bei Gold-Cup-Endrunden sowie der direkte Vergleich. So sehen wir wie die Buchmacher Costa Rica leicht vorne.