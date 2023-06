El Salvador - Martinique Tipp, Prognose, Quoten | 27.06.2023

Unser El Salvador - Martinique Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 27.06.2023 lautet: Martinique nimmt zwar inzwischen regelmäßig am Gold Cup teil, kann aber kaum Erfolge vorweisen. Das dürfte sich auch zum Auftakt gegen El Salvador nicht ändern.

In der Gruppe C des Gold Cup 2023 ist Costa Rica, das auch bei der WM 2022 in Katar am Start war, der große Favorit auf den ersten Platz. Dahinter streiten Panama, El Salvador und Martinique um das zweite Viertelfinal-Ticket. Zum Auftakt der Gruppe C treffen am Montagabend Ortszeit in Fort Lauderdale, Florida, die Teams von El Salvador und Martinique direkt aufeinander. Für die Bookies sind die Mittelamerikaner in diesem Duell die Favoriten. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,74 bei NEObet für die Wette „Sieg El Salvador“.

Darum tippen wir bei El Salvador vs Martinique auf „Sieg El Salvador“:

Die „Cuscatlecos“ sind noch ohne Niederlage gegen die Karibik-Insel.

Martinique kommt in 20 Gold-Cup-Spielen nur auf 4 Siege.

„Les Matinino“ haben bei 7 Endrunden-Teilnahmen lediglich einmal die Gruppenphase überstanden.

El Salvador vs Martinique Quoten Analyse:

El Salvador ist als Nummer 75 des FIFA-Rankings immerhin das siebtbeste CONCACAF-Team der Weltrangliste. Da Martinique politisch zu Frankreich gehört, ist die Karibikinsel kein FIFA-Mitglied.

Ins erste Gruppenspiel gehen „Les Matinino“ auch als Außenseiter der besten Buchmacher, die teilweise auch Wetten ohne Einzahlung anbieten. So gibt es bei der El Salvador vs Martinique Prognose für einen Sieg der Mittelamerikaner durchschnittliche Quoten von 1,75. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Außenseiters mit Quoten im Schnitt von 4,71 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

El Salvador vs Martinique Prognose: Zieht „La Selecta“ erstmals ins Semifinale ein?

El Salvador nahm 1970 und 1982 an der FIFA-Fußball-WM teil. Eine weitere Teilnahme blieb dem mittelamerikanischen Land seitdem verwehrt. Dafür sind die „Cuscatlecos“ Stammgäste beim Gold Cup. Von den letzten 14 Endrunden hat man nur zwei verpasst (2000, 2005). Dabei wartet „La Selecta“ immer noch auf den ersten Halbfinal-Einzug bei der Kontinentalmeisterschaft. El Salvador löste dieses Mal das Ticket als Tabellenzweiter der Nations League in der Gruppe D hinter den USA, aber noch vor Grenada.

Seit 2021 wird die Mannschaft von Hugo Perez betreut. Unter dem Coach ging es für die „Azul y Blanco“ kontinuierlich bergauf. So zog das Land im Kampf um die Teilnahme an der WM 2022 immerhin in die finale Runde ein, landete dort aber am Ende nur auf dem siebten von acht Plätzen. Die Bilanz der „Cuscatlecos“ beim Gold Cup steht bei elf Siegen, acht Remis, 20 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 35:63. Seit acht Länderspielen wartet die Auswahl allerdings auf einen Sieg.

Während Martinique im Weltfußball eigentlich keine Rolle spielt und nicht mal zur FIFA gehört, hat die karibische Insel in der jüngsten Vergangenheit oft das Ticket für den Gold Cup gelöst. So haben „Les Matinino“ nur eine der letzten fünf Endrunden verpasst (2015). Bei acht Turnier-Teilnahmen hat das französische Übersee-Département allerdings nur einmal die Gruppenphase überstanden und das Viertelfinale erreicht (2002). In 20 Gold-Cup-Partien stehen so auch nur vier Siege zu Buche.

Martinique sicherte sich durch den dritten Platz in Gruppe B der Nations League die Teilnahme am Qualifikationsturnier. Hier kämpften ab Mitte Juni zwölf Teams um drei Tickets für die Endrunde. Dabei setzten sich die Männer von Trainer Marc Collat mit 3:1 gegen Saint Lucia und mit 2:0 gegen Puerto Rico durch. Davor war die Mannschaft zwölf Länderspiele ohne Sieg geblieben. Nationalstürmer Brighton Labeau spielt bei Lausanne-Sport und hatte mit 19 Toren großen Anteil am direkten Wiederaufstieg seines Vereins in die Schweizer Super League.

El Salvador - Martinique Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele El Salvador: 1:1 Südkorea (A), 0:6 Japan (A), 0:1 USA (A), 0:1 Honduras (H), 0:1 Nicaragua (A)

Letzte 5 Spiele Martinique: 2:0 Puerto Rico (H), 3:1 St. Lucia (H), 1:2 Costa Rica (H), 0:0 Panama (H), 0:5 Panama

Letztes Spiel El Salvador vs Martinique: 1:0

In den Datenbanken findet sich nur ein Duell beider Teams. In der Gruppenphase des Gold Cup 2003 setzte sich El Salvador mit 1:0 gegen Martinique durch.

Unser El Salvador - Martinique Tipp: Sieg El Salvador

Beide Teams waren zuletzt nicht in Bestform. Martinique hat sich immerhin in den Gold Cup Prelims durch zwei Siege ein wenig Rückenwind verschafft. Die Qualität und die bisherigen Erfolge bei der Kontinentalmeisterschaft sprechen aber recht deutlich für El Salvador. Aus diesen Gründen kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher.