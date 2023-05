Elche - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Elche - Atletico Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 14.05.2023 lautet: Während Elche schon abgestiegen ist, will Atletico im Endspurt der Saison den Vizemeistertitel ins Ziel bringen. Auf diesem Weg dürften die Gäste am Sonntag weitere 3 Punkte sammeln.

Der Elche CF hat in dieser Saison schon vieles versucht. Sebastian Beccacece ist bereits der siebte Trainer der Ilicitanos in der laufenden Spielzeit.

Am Ende musste der Verein aus der Provinz Alicante trotzdem schon 5 Spieltage vor dem Saisonende den Abstieg hinnehmen.

Am 6. Spieltag hatten die Franjiverdes die Rote Laterne in La Liga übernommen und nicht mehr hergegeben. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat die Mannschaft 18 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Bei der Abschiedstournee empfängt der ECF am Sonntag den Tabellenzweiten Atletico Madrid. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Atletico mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Elche vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico -1″:

Elche kommt in 33 Saisonspielen nur auf 3 Siege

Atletico ist das beste Team der Rückrunde

Mit 32 Treffern hat Madrid auch die beste Offensive der zweiten Saisonhälfte

Elche vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Atletico hat sich durch die gute Rückrunde auf den zweiten Tabellenplatz vorgespielt und steht nun sogar einen Punkt vor dem Stadtrivalen Real Madrid.

Gegen das abgeschlagene und schon abgestiegene Schlusslicht Elche sind die Colchoneros natürlich die haushohen Favoriten.

So wird ein Sieg der Gäste bei der Elche vs Atletico Madrid Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 1,37 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es durch eine Fußballwette auf einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 8,68 zu verdienen.

Elche vs Atletico Madrid Prognose: Kann sich Elche noch motivieren?

Der Abstieg der Franjiverdes hatte sich lange abgezeichnet. Der erste Saisonsieg glückte am 20. Spieltag mit einem 3:1 daheim gegen Villarreal. So wurde der Abstand aufs rettende Ufer immer größer. Im Moment haben die Ilicitanos mit 64 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Liga. 25 Tore bedeuten auf der Gegenseite auch die schwächste Offensive. In 33 Spielen glückten nur 3 Siege bei 23 Pleiten.

Natürlich steht Elche auch in den Heim- und Auswärtstabellen auf dem letzten Rang. Der Verein war mit der Saison 2020/21 nach fünf Jahren Abwesenheit in die höchste Liga zurückgekehrt. Im ersten Jahr konnte Elche den direkten Wiederabstieg nur um einen Platz und zwei Zähler vermeiden. Die Vorsaison machte dann mit Rang 13 in der Abschlusstabelle Hoffnung auf bessere Zeiten.

Nach der Hinrunde hatte Atletico als Tabellenvierter gerade mal einen Platz und 3 Punkte Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. In dieser Saison der Königsklasse war Madrid schon als Letzter der Gruppe B komplett aus dem Europapokal ausgeschieden. Eine weitere Enttäuschung hätte die Position von Coach Diego Simeone entscheidend geschwächt. Doch seine Mannschaft fand in der Rückserie in die Spur.

Mit 11 Siegen, 2 Remis und nur einer Niederlage sind die Colchoneros das beste Team der zweiten Saisonhälfte. Während die Rojiblancos in den ersten 19 Saisonpartien gerade mal auf 28 Treffer kamen, haben die Profis in 14 Partien der Rückserie schon 32-mal getroffen. Die besten Angreifer sind hier Antoine Griezmann und Alvaro Morata, die beide auf jeweils 13 Tore kommen.

Elche - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elche: 1:2 Almeria (A), 4:0 Rayo Vallecano (H), 0:1 Celta Vigo (A), 0:2 Valencia (H), 0:2 Girona (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 5:1 Cadiz (H), 5:2 Valladolid (A), 3:1 RCD Mallorca (H), 0:1 Barcelona (A), 2:1 Almeria (H)

Letzte 5 Spiele Elche vs Atletico Madrid: 0:2 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 0:1 (H), 1:3 (A)

Madrid führt den Vergleich gegen Elche mit 33 Siegen zu 11 Niederlagen an. Da die Colchoneros daheim gegen die Franjiverdes noch ungeschlagen sind, kassierte man alle Pleiten zu Gast beim ECF.

Der letzte Erfolg der Männer aus der Provinz Alicante in La Liga stammt allerdings aus dem Jahr 1985. Die letzten 11 Erstliga-Vergleiche gingen alle an Atletico.

In diesem Zeitraum blieben die Madrilenen achtmal ohne Gegentor. Zwischendurch konnte sich Elche zweimal in der Segunda Division (2000, 2002) und einmal im Pokal (1987/88) gegen die Rojiblancos durchsetzen.

Unser Elche - Atletico Madrid Tipp: „Sieg Atletico -1″

Hier treffen zwei Welten aufeinander. Für Elche ist die Saison gelaufen. Die Verantwortlichen planen bereits den Umbruch in der zweiten Liga.

Atletico will dagegen seine gute Rückrunden-Bilanz ausbauen und dem Rivalen Real den Vizemeistertitel wegschnappen.

Am Sonntag im Manuel Martinez Valero dürften für die Gäste mit einem klaren Sieg 3 weitere Punkte hinzukommen.